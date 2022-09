Thêm những tỉnh thành nào miễn học phí cho năm học mới 2022-2023?

Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình vừa hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong trường học năm học 2022-2023. Theo đó, các trường công lập tạm thời chưa triển khai thực hiện thu học phí năm học 2022-2023 đối với tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ngoài công lập được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (trừ dịch vụ do Nhà nước định giá) bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý, có trách nhiệm công khai, giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí và giá các dịch vụ do mình quyết định.Về mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023, HĐND thành phố sẽ thảo luận và quyết định trên cơ sở tờ trình của UBND thành phố. Thành phố sẽ hỗ trợ học phí cho cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập với số tiền khoảng 1.133 tỉ đồng cho năm học 2022-2023. Tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ hỗ trợ 100% học phí công lập cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Thời gian hỗ trợ bằng số tháng học thực tế của đối tượng được hỗ trợ, nhưng không quá 9 tháng. Nguồn kinh phí thực hiện việc hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cấp theo hình thức giao dự toán cho Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện. Dự kiến số học sinh được hưởng chính sách là 225.374 người, kinh phí khoảng 458 tỉ đồng. Ở Bà Rịa - Vũng Tàu, HĐND tỉnh cũng ban hành nghị quyết hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Mức hỗ trợ là 100% mức thu học phí công lập theo quy định của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho từng cấp học theo từng năm học. Dự kiến hỗ trợ học phí theo nghị quyết này, ngân sách tỉnh sẽ chi hơn 568 tỉ đồng để thực hiện cả giai đoạn 2022-2025. Trong đó riêng năm học 2022-2023 là hơn 140 tỉ đồng. Tại kỳ họp thứ 7 (ngày 24.8), HĐND thành phố Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố năm học 2022 -2023 và nghị quyết về chính sách hỗ trợ học phí năm học 2022 - 2023. Theo đó, mức hỗ trợ bằng 100% mức thu học phí năm học 2022-2023. Nguồn hỗ trợ được thực hiện bằng ngân sách nhà nước của thành phố. Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ dự kiến là 308,943 tỉ đồng. Tại Bắc Kạn, sau khi nghiên cứu và tổng hợp các ý kiến của các đơn vị, Sở GD&ĐT xây dựng dự thảo văn bản góp ý của UBND tỉnh. Theo đó, tỉnh Bắc Kạn nhất trí với đề xuất của Bộ GD&ĐT giữ ổn định mức học phí trong năm học mới này, đồng thời miễn học phí cho học sinh THCS. Địa phương này cũng đề nghị Bộ GD&ĐT tham mưu cho Chính phủ ban hành lộ trình thực hiện học phí từ năm học 2023-2024 để các địa phương có cơ sở thực hiện. HĐND tỉnh Quảng Bình quyết định không thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023 đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông công lập. Với học kỳ II thì điều chỉnh tăng ở mức sàn theo quy định của Chính phủ. Quyết định trên nhằm mục đích chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh do tác động của dịch COVID-19. HĐND thành phố Đà Nẵng cũng đã thông qua nghị quyết về hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông năm học 2022 - 2023. Cụ thể, thành phố hỗ trợ 100% học phí 9 tháng của năm học 2022-2023 theo mức thu học phí công lập năm học 2022 - 2023 do HĐND thành phố quy định. UBND tỉnh Cà Mau quyết định tạm thời chưa thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023. Còn với các khoản thu khác đầu năm học (nếu có) tỉnh yêu cầu thực hiện theo đúng quy định hiện hành, không được thu bất cứ khoản thu nào ngoài quy định.

