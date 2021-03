Thầy giáo nhiễm HIV, dâm ô 4 học sinh lĩnh án 7 năm tù

Sáng (2/3), TAND huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) tiếp tục tổ chức phiên tòa xét xử vụ án thầy giáo dâm ô nhiều nam sinh cấp 2 gây xôn xao dư luận. Phiên toà được tổ chức xử kín và tuyên án công khai sau 3 lần hoãn. (Ảnh: Kênh 14) Với các tội danh "Thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Nguyễn Hoàng Nhựt bị TAND huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) tuyên phạt 7 năm tù giam. (Ảnh: Kênh 14) Đây là một vụ án gây rúng động dư luận vào giữa năm 2020 khi hành vi của thầy giáo hết sức đồi bại, cùng một lúc xâm hại tình dục với 4 nam sinh tại chính ngôi trường mình đang giảng dạy. (Ảnh: Kênh 14) Theo cáo trạng, Nhựt vào trang mạng xã hội dành cho người đồng tính nam thì thấy em L.G.L (SN 2005, học sinh trường THCS Phước Minh) cũng tham gia trang mạng này. (Ảnh: Kênh 14) Khi dạy lớp của L., Nhựt lấy lí do em này nói chuyện riêng nên phạt đi dọn vệ sinh tại phòng thí nghiệm. Khi em L. đang dọn vệ sinh thì Nhựt tới yêu cầu em L dùng miệng để thực hiện hành vi kích dục. Khoảng 1 tuần sau, Nhựt lại đề nghị quan hệ tình dục và em L. đồng ý. (Ảnh: Tiền Phong) Ngoài em L, cáo trạng của Viện KSND huyện Dương Minh Châu còn thể hiện Nhựt đã có hành vi dâm ô và quan hệ tình dục với 3 nam sinh khác của trường THCS Phước Minh cùng với lí do tương tự. (Ảnh: Kênh 14) Sau khi sự việc bị phát giác, Nhựt đã bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Dương Minh Châu bắt giam, khởi tố bị can. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm, Nhựt dương tính với HIV. (Ảnh: Tin tức) Càng nghiêm trọng hơn, trong số các nạn nhân trên, một nam sinh có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV cùng với Nhựt. (Ảnh: Tin Tức) Luật sư Đỗ Ngọc Thanh cho rằng bản án chưa phù hợp, còn quá nhẹ so với hành vi mà Nhựt phạm phải. Sau phiên tòa, gia đình bị hại cũng cho biết sẽ kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND huyện Dương Minh Châu.(Ảnh: Tin Tức) >>> Mời các bạn xem thêm video: Thầy giáo dâm ô nam sinh: "Tôi đã sai, ngàn lần xin tha thứ". (Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)

