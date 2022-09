Thấy gì từ loạt vụ “chó cưng” pitbull cắn chết người?

Chó pitbull tấn công khiến người phụ nữ ở Thanh Hóa tử vong: Tối ngày 28/8, bà D. (64 tuổi) trú tại thôn Sao Vàng (xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) khi cho chó pitbull của gia đình nuôi ăn đã bất ngờ bị chó tấn công. Bà D tử vong dù được đưa đi cấp cứu. Con chó pitbull này gia đình bà D nuôi được hơn 1 năm nay, nặng khoảng 40kg. Sau khi xảy ra sự việc, gia đình đã tự tiêu hủy con chó pitbull cắn chủ này. (Ảnh minh họa). Chó pitbull gây náo loạn khu phố Đà Nẵng. Ngày 28/7, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại cảnh chó pitbull hung dữ tấn công một con chó cỏ khác gây náo loạn tại đường Trần Huy Liệu (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Theo video, 5 người đã dùng gậy giải cứu cho chú chó cỏ nhưng chó pitbull vẫn không nhả. Dù không gây thương tích cho người tuy nhiên, dư luận lên án người chủ chó pitbull vì nuôi chó dữ thả rông, gây nguy hiểm cho người khác. Bé trai 8 tuổi bị chó Pitbull cắn tử vong. Chiều 22/7, cháu Phan Nguyễn Thanh T. (SN 2014, ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, Bình Phước) đã bị chó Pitpull tấn công khi sang nhà bà nội ở ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến chơi. Do vết thương nặng, bé T sau đó đã tử vong. Trước khi xảy ra sự việc, con chó pitpull nặng khoảng 30kg được người hàng xóm gửi bà nội cháu bé trông hộ. Mâu thuẫn hàng xóm, thả chó pitbull cắn người. Ngày 29/5, do mâu thuẫn và bị hàng xóm cùng một người đàn ông đánh, ông Trần Đình Thảo (SN 1976, phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) đã chạy về nhà và thả hai con chó, trong đó có chó pitbull cao khoảng 70cm, nặng khoảng 40kg qua nhà hàng xóm cắn anh Ngọc khiến anh bị thương tích ở nhiều nơi. Chó Pitbull cắn chết 1 người rồi tấn công chủ trọng thương. Khuya ngày 20/5/2021, anh Hồ Thanh Hải (37 tuổi, ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, Long An) dẫn chó pitbull nặng 60 kg đi từ nhà đến ấp 4, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (gần khu công nghiệp Hòa Bình) để uống cà phê. Khi đang ngồi cùng một thanh niên, chó pitbull bất ngờ lao tới tấn công vị khách khiến người này tử vong. Anh Hải cứu bạn cũng bị con chó tấn công, bị thương nặng. Nữ công nhân bị chó pitbull 40kg của chủ nhà tấn công. Tháng 1/2021, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đã cấp cứu cho một nữ bệnh nhân 52 tuổi nhập viện do bị chó pitbull nặng khoảng 40kg tấn công. Nữ bệnh nhân là công nhân làm thuê và bị chó nuôi của chủ nhà cắn. Đáng chú ý, trước khi xảy ra sự việc, con chó này vừa tấn công khiến một phụ nữ khác cũng là công nhân tại đây phải đi cấp cứu ngày hôm trước. Đi dạo, người phụ nữ bị chó pitbull cắn nát tay. Tháng 1/2020, bà N.T.H. (80 tuổi, ở Quảng Nam) đang đi bộ trên một con đường thì bất ngờ bị con chó pitbull tuột xích hung tợn lao tới cắn xé khiến nạn nhân bị chấn thương nặng. Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương phức tạp, gãy rời cẳng tay trái. (Ảnh minh họa) Bé gái 2 tuổi ở Hà Nội thương tích khi bị chó pitbull tấn công. Cuối tháng 3/2019, một bé gái 2 tuổi ở Hà Nội cũng từng bị chó pitbull tấn công khiến bé phải nhập viện với nhiều vết rách trên cơ thể, may mắn bé không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Dân vây bắt đánh chết chó pitbull cắn 2 phụ nữ. Sáng 18/11/2018, tại xóm Chợ, thôn Ba Lăng, xã Dũng Tiến (huyện Thường Tín, Hà Nội), một người phụ nữ khoảng 30 tuổi mở cửa lồng sắt cho con chó pitbull của nhà nuôi ăn thì bất ngờ bị chó xông ra cắn. Thấy chủ nhà bị chó cắn, chị P. (hàng xóm) cầm gậy vào giải cứu cũng bị con chó này lao tới cắn. Hai người phụ nữ bị thương được đưa đi cấp cứu. Nhiều người dân mang gậy ra vây bắt, đập chết con chó pitbull trên. Điểm một số vụ việc trên để thấy hiểm họa đến từ chó hung hãn pitbull mà nhiều người vẫn gọi là “thú cưng” nuôi chiều trong nhà, thậm chí không rọ mõm khi cho ra đường. Pitbull là giống chó dữ, hiếu chiến, bền bỉ, gan lì, được mệnh danh là "sát thủ máu lạnh" hay còn được gọi là "chó chiến binh", "võ sĩ giác đấu". Giống chó này được nuôi ở nhiều quốc gia để trông giữ nhà, hay sử dụng trong những cuộc chọi chó. Tuy nhiên, việc nuôi chó dữ trong nhà đã mang lại nhiều tai họa. (Ảnh minh họa) Cần xem xét việc có nên tiếp tục cho phép nuôi chó pitbull trong nhà hay không? là câu hỏi dư luận đặt ra. Thực tế, sau khi có những hệ lụy đáng tiếc do giống chó này gây ra, nhiều quốc gia đã ban bố lệnh cấm nuôi chó pitbull. (Ảnh minh họa) Thực tế hiện nay, Việt Nam dù chưa có quy định về việc cấm nuôi loại chó dữ này nhưng đã có đầy đủ các quy định pháp luật về nuôi và quản lý chó. Việc xảy ra nhiều vụ pitbull tấn công người cho thấy vẫn còn tình trạng thực hiện không nghiêm túc các quy định. (Ảnh minh họa) Theo các quy định hiện hành, khi dắt chó ra nơi công cộng thì chó phải được đeo rọ mõm, được xích giữ và có người dắt. Trong trường hợp để chó cắn người dẫn tới hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, ngoài phải chi trả các chi phí điều trị, chủ nuôi chó còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự. (Ảnh minh họa) >>> Mời độc giả xem thêm video Hàng Xóm Cầm Xà Beng Choảng Nhau Chấn Thương Sọ Não Vì Thả Rông Chó Như Phim Hollywood. Nguồn: Báo Dân Việt.

