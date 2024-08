Thanh niên ở Đà Nẵng đem điện thoại đi cầm rồi cướp lại

Theo Công an quận Ngũ Hành Sơn, khoảng 17h ngày 25/8, Huỳnh Hoàng Long (SN 2002, tạm trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) đem điện thoại iPhone 14 Promax đến tiệm cầm đồ của ông Hoàng Quốc H. (SN 1972, trú đường Nguyễn Văn Thoại, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) cầm cố với giá 12 triệu đồng.

Đối tượng Huỳnh Hoàng Long (ảnh CA)

Khoảng 5 giờ sau, thanh niên này quay lại gặp ông H. để hỏi mượn điện thoại đã cầm cố. Lợi dụng lúc sơ ý, đối tượng nhanh tay giật điện thoại rồi lên xe tẩu thoát khiến ông H. không kịp trở tay.

Vào cuộc điều tra, ngày 28/8, công an đã bắt giữ Long, đồng thời khám xét nhà của đối tượng, thu được tang vật vụ việc.

Tang vật bị thu giữ

Đối tượng khai nhận, số tiền sau khi cầm cố điện thoại đã dùng để tiêu xài cá nhân. Long quay lại chủ tiệm cầm đồ vờ mượn lại điện thoại để nhập mã và chuyển dữ liệu. Khi chủ tiệm cầm đồ cho mượn điện thoại, Long giả vờ bấm rồi sau đó bỏ vào túi quần và bỏ chạy ra ngoài, lấy xe máy tẩu thoát.

