Thanh Hóa: Hai anh em bị nước lũ cuốn trôi khi qua đập tràn

Ngày 23/9, thông tin từ UBND xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nước lũ cuốn trôi hai người khi đi ngang qua đập tràn.

Trước đó, vào khoảng 6h, ngày 23/9, anh H.V.L. (20 tuổi, trú tại thôn Thanh Sơn, xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân) đi xe máy chở em gái là V.T.Y.N. (học sinh lớp 8A, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Như Xuân) từ nhà tới trường để kịp học buổi sáng.

Hiện trường xảy ra vụ việc đau lòng.

Khi hai anh em lưu thông đến đoạn giữa dòng đập tràn Khe Bu (xã Xuân Hòa) thì không may bị nước lũ cuốn trôi. Em V.T.Y. N. may mắn được một thầy giáo đi cùng đường ứng cứu đưa lên bờ an toàn, còn anh H.V.L. bị mất tích.

Đến gần 9h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh L., bị nước lũ cuốn trôi về phía hạ lưu.

Hiện, thi thể nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

