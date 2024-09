BR-VT: Bát nháo dịch vụ thẩm mỹ tại TP Vũng Tàu

Tình trạng này đang dấy lên hồi chuông cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng mà các dịch vụ không phép có thể gây ra.

Núp bóng phòng khám da liễu cung cấp dịch vụ chui

Phản ánh đến Báo Tri thức và Cuộc sống, độc giả cho biết Thẩm mỹ Quốc tế Lim A có địa chỉ tại Tầng trệt 04 chung cư thương mại Vũng Tàu Center (93 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu) tiêm giảm béo và PRP cho khách hàng diễn ra thường xuyên. Nhóm người thực hiện các công việc này là nhóm người trẻ gồm cả nam lẫn nữ, tự xưng bác sĩ.

Người tự xưng bác sĩ đang tư vấn cho khách ở thẩm mỹ Lim A.

Trong vai khách hàng, chúng tôi đã tìm đến cơ sở trên và ghi nhận bên ngoài có 2 biển hiệu gồm 1 biển hiệu lớn với dòng chữ “Thẩm mỹ Quốc tế LIM A” và 1 biển hiệu phía dưới với dòng chữ: “Phòng khám chuyên khoa da liễu bác sĩ Trương Sĩ Chiến”.

Khi vào bên trong, các dịch vụ mà cơ sở này giới thiệu cho khách hàng bao gồm: Tiêm giảm béo meso, tiêm PRP đều là những phương pháp chưa được Bộ Y tế cấp phép. Thực tế, các loại thuốc này không rõ nguồn gốc xuất xứ và tác dụng ra sao. Ngay tại tầng trệt cơ sở cũng đang trưng bày nhiều mặt hàng mỹ phẩm để kinh doanh.

Khách hàng đến đây sẽ được nhân viên giới thiệu một số dịch vụ. Trong đó có tiêm hoạt chất huỷ mỡ với liệu trình cao cấp nhất gồm 6 lần với giá 18 triệu. Sau đó, vị bác sĩ và nhóm người này tiếp tục tư vấn về da mặt và cho biết, da mặt khách hàng phải kết hợp nhiều liệu trình gồm tiêm meso, tiêm PRP lấy máu tự thân với tổng giá 30 triệu cho 4 tháng điều trị. “Chị làm luôn bây giờ nhé, em tiêm luôn cho chị, không mất nhiều thời gian đâu. Tổng chi phí của chị là 48 triệu, bên em sẽ giảm thêm 5 triệu nữa như vậy là chỉ còn 43 triệu” – Nhóm người này chèo kéo khách hàng.

Tuy nhiên, trong quá trình thăm khám, chúng tôi nhận thấy có nhiều câu từ sai chuyên môn và có dấu hiệu vẽ bệnh. Nghi ngờ người tư vấn không phải bác sĩ và thắc mắc vì sao bên ngoài đề biển bác sĩ da liễu Trương Sĩ Chiến nhưng khi vào đây lại là một người khác thì được nhân viên cho biết: “Ở đây có rất nhiều bác sĩ, bác sĩ đây sẽ trực tiếp điều trị cho chị”.

Tìm kiếm nhanh từ khóa "quảng cáo thẩm mỹ Quốc tế LIM A" trên facebook. Tại fanpage “Phòng khám Thẩm mỹ LimA, số 93 Lê Lợi, Vũng Tàu - Viện tăng sinh mầm tóc” đăng tải nhiều bài quảng cáo với nội dung: “Tăng sinh mầm tóc xoá sổ hói đầu” và hình ảnh một nữ kỹ thuật viên đang tiêm vào da đầu khách hàng. Đây là dịch vụ thẩm mỹ sử dụng tế bào gốc, chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Theo ThS.BSCKII Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng Khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, bệnh viện gặp nhiều trường hợp tai biến khi sử dụng tế bào gốc tại chỗ thông qua tiêm truyền trực tiếp trên da, lăn kim, thoa bôi. Các bệnh nhân phải đối diện nguy cơ hay gặp là dị ứng với các thành phần liên quan đến sản phẩm tế bào gốc.

“Quảng cáo tế bào gốc trong môi trường nuôi cấy từ sản phẩm A, hoặc sản phẩm B, hoặc từ người khác ứng dụng vào người bệnh, hiện Việt Nam chưa cấp phép liên quan đến da liễu. Vì vậy, những quảng cáo tiêm, truyền tế bào gốc trong làm đẹp, thẩm mỹ và da liễu là tiêm truyền chui, chưa được cấp phép. Bộ Y tế quản lý khắt khe, nên các “mặt hàng” này đưa về Việt Nam là xách tay và nhập lậu, hoặc từ các đơn vị liên kết để đưa sản phẩm về”- bác sĩ Minh cho biết.

Quảng cáo xâm lấn công khai ở Vy Anh Beauty Center

Ảnh cắt từ clip tài khoản “Vy Anh Beauty Center” đăng tải cảnh thực hiện căng chỉ da mặt, tiêm vào trán khách hàng tại Vy Anh Beauty Center.

Ngoài ra, trên nền tảng mạng xã hội thường xuyên xuất hiện các quảng cáo về hàng loạt dịch vụ thẩm mỹ như tiêm, căng chỉ da mặt ở nhiều đơn vị. Trong đó, tài khoản “Vy Anh Beauty Center” (địa chỉ tại B12, 1/6, khu đô thị Chí Linh, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu) tích cực sử dụng những hình ảnh, clip cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ làm đẹp như: căng chỉ da mặt, tiêm filler, phun xăm thẩm mỹ... Đáng nói, đây chỉ là một cơ sở spa về chăm sóc da.

Trong những hình ảnh và thông tin được tài khoản “Vy Anh Beauty Center” đăng tải, có sự xuất hiện của một người phụ nữ có tài khoản MXH “Phan Nga”. Theo tìm hiểu, người này là bà Phan Thị Nga - chủ của cơ sở Vy Anh Beauty Center. Trong nhiều clip được đăng tải, tài khoản “Phan Nga” sử dụng kim tiêm, thao tác trên cơ thể người - cụ thể là vùng đầu, mặt. Ở một clip khác, cho thấy một nam giới mặc áo blouse được giới thiệu là bác sĩ đang thực hiện căng da mặt bằng chỉ cho khách hàng tại cơ sở Vy Anh Beauty Center.

Khi đến thực tế cơ sở Vy Anh Beauty Center, chúng tôi nhận thấy biển hiệu của đơn vị này không thể hiện các chi tiết cho thấy cở sở này được đăng ký Giấy phép bệnh viện hay phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẫm mỹ. Theo quy định, biển hiệu của cơ sở được phép thực hiện các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn phải thể hiện tên đầy đủ, số giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, số điện thoại, thời gian làm việc hàng ngày… Liệu rằng cơ sở này có được phép thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ xâm lấn hay không?

Luật sư Nguyễn Thị Hương - Công ty Luật Trọng Pháp chia sẻ: Theo Khoản 6 Điều 40 Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế quy định: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể (da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người), xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm tại các cơ sở không phải là bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ hoặc phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác có phạm vi hoạt động chuyên môn về chuyên khoa thẩm mỹ. Hình thức xử phạt bổ sung gồm: Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh…

Trước hàng loạt dấu hiệu sai phạm của các cơ sở trên, đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh, kiểm tra làm rõ nhằm tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.