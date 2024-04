Thanh Hóa: Bắt kẻ giả mua xe máy, xin chạy thử rồi bỏ trốn

Ngày 11/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Sơn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Hoàng Trọng Quý (SN 1983 ở xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản….

Đối tượng Hoàng Trọng Quý tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 28/3/2024, Hoàng Trọng Quý lên mạng và đặt mua 1 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream của anh L.C.V ở xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân với giá 22 triệu đồng. Sau khi thỏa thuận qua điện thoại, Quý yêu cầu anh V. mang xe xuống nhà Quý để xem. Trong quá trình xem xe, Quý yêu cầu anh V. đưa giấy tờ xe máy để đi thử và phóng thẳng đến cửa hàng mua bán xe máy tại thị trấn Thiệu Hóa bán với số tiền 16 triệu đồng và tiêu xài cá nhân.

Vẫn với thủ đoạn này, ngày 1/4, Hoàng Trọng Quý lại lên mạng và hẹn mua chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX của anh N.T.V ở xã Luận Thành, Thường Xuân với giá 9 triệu đồng. Sau khi hẹn anh V mang chiếc xe máy từ Thường Xuân xuống ngã tư Dân Lực để xem, Quý đã lấy lý do đi thử rồi cũng bỏ trốn luôn. Chờ mãi không thấy Quý quay lại, anh V đã đến Công an xã Dân Lực trình báo. Qua xác minh, xác định đối tượng đã bán xe cho một cửa hàng ở thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn.

Qua các vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần phải cảnh giác trước các thủ đoạn mua bán tài sản có giá trị nói chung, mua bán xe máy nói riêng trên mạng xã hội. Khi mua bán cần phải có hợp đồng mua bán, trao đổi trực tiếp, không nên giao tài sản của mình cho người khác khi chưa hoàn tất các thủ tục mua bán, tránh sơ hở để các đối tượng lừa đảo lợi dụng chiếm đoạt tài sản .