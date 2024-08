Bộ Công an tổ chức Ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc 2024

Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có những bước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, từ tỉnh đến cơ sở. Nội dung, hình thức và phương pháp vận động quần chúng ngày càng được đổi mới, bám sát tình hình thực tiễn, phù hợp các địa bàn.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự, các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả, trong đó có 3 mô hình được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao gồm mô hình “Kết nối mạng xã hội, bình yên cho mỗi gia đình”; Mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, mô hình “3 an toàn về an ninh, trật tự” tại giáo xứ Kim Phát, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin…



Việc tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hằng năm đã thực sự trở thành ngày hội của toàn dân trong sự nghiệp bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, thúc đẩy phát triển KTXH, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự, các câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả. Trong các mô hình hay, có mô hình “Khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Kotam, điểm đến an toàn, thân thiện với khách du lịch” tại Khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Ko Tam, “điểm” tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đây cũng là dịp để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương đã biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đắk Lắk nói chung đã kiên trì phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng, tự hào, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh và của đất nước.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương phát biểu.

Đồng thời, Trung tướng Lê Quốc Hùng đề nghị, lực lượng công an và các cấp chính quyền cần quan tâm triển khai các kế hoạch để đảm bảo ANTT trong thời gian tới. Cụ thể như: Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ và tổ chức “Ngày hội TDBVANTQ”, công tác dân vận trong Công an nhân dân để đảm bảo đồng thời ba thành tố “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện, bảo đảm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết kịp thời các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Đại diện các hộ gia đình đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh về dự.

Việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được duy trì thực hiện định kỳ hằng năm và hướng về cơ sở để đông đảo Nhân dân được trực tiếp tham gia. Mọi chủ trương, biện pháp, kế hoạch vận động Nhân dân tham gia phong trào và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Bộ Công an tặng quà cho các gia đình đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tại ngày hội, Bộ Công an đã tặng bằng khen cho 1 tổ chức và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Ban chỉ đạo thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương cũng đã tặng quà cho 20 hộ gia đình đồng bào DTTS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

