Tay chân cộm cán của vợ chồng trùm bảo kê Loan “cá” là ai?

Liên quan vụ đòi tiền 'bảo kê' ở Đồng Nai, công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá băng nhóm chuyên bảo kê tại khu chợ tạm tại ngã 3 Thạnh Phú, góc đường Đồng Khởi –ĐT 768, ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu do Lý Thị Loan ( Loan "cá") cầm đầu. Ngoài Loan "cá", các đối tượng Hoàng Thị Tuyết Nhung (35 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa), Lê Trung Hiếu, Đặng Thái Quốc, Đỗ Xuân Dũng, Nguyễn Thành Tín, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thanh Tuân, Trần Công Đại, Vũ Minh Tiến - là nhóm đàn em của Loan "cá"- cùng bị bắt giữ. (Ảnh: Hoàng Thị Tuyết Nhung đàn em thân tín của Loan "cá") Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ thêm 2 đối tượng gồm Đỗ Huy Hùng, SN1974, quê tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Tuấn (tự Tuấn Úc), SN 1991, ngụ huyện Trảng Bom trong băng nhóm bảo kê, cưỡng đoạt tài sản và hoạt động tín dụng đen ở khu vực KCN Thạnh Phú và chợ Hóa An do vợ chồng Loan “Cá và Tuấn “Cá” cầm đầu... Bước đầu công an xác định băng nhóm Loan “cá” hoạt động nhiều năm nay tại khu vực đường Đồng Khởi và tỉnh lộ 768, đoạn cổng trước và cổng sau Công ty Chang Shin Việt Nam (thuộc xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu). Đây là khu vực tập trung hàng trăm người buôn bán ở các chợ tạm dọc bên đường. (Ảnh: PLO) Theo cán bộ điều tra chuyên án, đây là nhóm bảo kê có "số má" tại Đồng Nai. Để thị uy sức mạnh, đàn em của Loan thường xăm trổ đầy mình và cố tình mặc quần áo hở các hình xăm đi dạo quanh địa bàn, đe nẹt các tiểu thương. Phương thức hoạt động của băng nhóm thường sẽ cắt cử 1 đến 2 người hàng ngày điều khiển xe máy dạo quanh khu vực các tiểu thương bán hàng nhắc nhở không được lấn chiếm lòng lề đường. Việc làm này thực chất là họ thay phiên nhau theo dõi tình hình buôn bán và đe dọa tiểu thương. Nếu phát hiện những tiểu thương bán dạo không ổn định sẽ thu luôn tiền bảo kê theo ngày. Đối với những người buôn bán thường xuyên nếu đến tháng chưa có tiền đóng thì Loan sẽ huy động đàn em tới dùng vũ lực để uy hiếp. Nếu họ không nộp sẽ không cho buôn bán khu vực này. Nhóm này dùng vũ lực đe dọa, khống chế buộc những người bán hàng tại khu vực trên phải nộp tiền bảo kê 1-1,5 triệu đồng/tháng để được buôn bán. Riêng những người bán dạo không thường xuyên thì thu theo ngày với giá 50.000 đồng/ngày. Mở rộng điều tra băng nhóm chuyên "bảo kê" khu vực chợ công nhân ở Thạnh Phú, công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ thêm chồng cũ của Loan “cá” là Nguyễn Quốc Tuấn (thường gọi Tuấn "cá) và Lý Thị Phượng (SN 1982, là em ruột của Loan “cá”). Chồng bà trùm Loan 'Cá' vừa bị công an bắt khai gì? (Nguồn: VTC NEWS)

