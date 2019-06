Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin thông tin về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019

(Kiến Thức) -Do tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài trên diện rộng ở miền Bắc và miền Trung dẫn đến nhu cầu phụ tải tăng cao đột biến.

Trong khi đó, một số tổ máy nhiệt điện than khu vực miền Bắc với tổng công suất trên 2000 MW không thể huy động được do các nguyên nhân khác nhau. Cụ thể như sau: một số tổ máy thuộc các NM: Sơn Động, Cẩm Phả, Hải Phòng, Quảng Ninh, Uông Bí bị sự cố; NĐ Mông Dương 1 và NĐ Mông Dương 2 bị suy giảm công suất; NĐ Vũng Áng bị thiếu than. Cũng trong thời điểm này, các hồ thủy điện lớn trên dòng sông Đà (Sơn La, Hòa Bình) vẫn đang ở gần mức nước chết nên nguồn điện khu vực miền Bắc không thể đáp ứng đủ nhu cầu phụ tải mặc dù đã khai thác tối đa khả năng truyền tải của đường dây 500kV Bắc – Nam.

Trong điều kiện khó khăn như trên, cũng vào khoảng 13h chiều ngày 28/6, đường dây 500kV đoạn Đà Nẵng – Hà Tĩnh lại bị sự cố do đám cháy rừng ở khu vực huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế làm tình hình cấp điện càng khó khăn thêm. Đám cháy rừng xảy ra rất lớn, có thời điểm ngọn lửa bao trùm một đoạn đường dây 500 kV. Đến 18h ngày 28/6/2019 đám cháy rừng vẫn chưa được khống chế dẫn tới nguy cơ tách đôi hệ thống điện Bắc và Trung – Nam hoàn toàn.

Với tình huống bất khả kháng như vậy, để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia đã buộc phải tiết giảm phụ tải ở một số khu vực tại miền Bắc và miền Trung trong ngày 28/6. Việc tiết giảm có thể phải tiếp tục thực hiện trong ngày 29/6 nếu tình hình thời tiết vẫn nắng nóng gay gắt như ngày 28/6.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia huy động tối đa các nguồn điện và các nhà máy điện tìm các giải pháp khắc phục các sự cố trong thời gian nhanh nhất.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin thông tin tới các khách hàng sử dụng điện và rất mong nhận được sự chia sẻ của khách hàng với những khó khăn bất khả kháng về việc cung cấp điện như đã nêu ở trên.