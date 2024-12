Tạo ấn tượng với bạn gái, nam thanh niên ra tay tàn độc

Nhiều vụ án mạng xảy ra chỉ vì phút bốc đồng, không kiềm chế được bản thân. Câu chuyện dưới đây là bài học cho những thanh niên mới lớn, đừng vì muốn thể hiện bản thân mà ra tay làm những việc thiếu suy nghĩ, cướp đi tính mạng của người khác, để rồi bản thân phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h20 ngày 11/9/2022, bà T.Y.N (SN 1968, HKTT: quận 5, TP HCM) về đến căn nhà trọ, mở cửa ra thì tá hỏa phát hiện con trai mình là Lê Phú T (SN 1998, ngụ quận 8) gục chết dưới sàn nhà, trên người có nhiều vết đâm. Nghi ngờ con mình bị sát hại nên bà N. vội trình báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, công an thu được 1 con dao kim loại, cán nhựa màu đen dài 22cm còn dính máu. (Khu vực nơi xảy ra vụ án) Đồng thời, hiện trường có sự xáo trộn chứng tỏ trước đó nạn nhân và hung thủ có xô xát với nhau. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân tử vong do sốc mất máu vì vết đâm chí mạng gây thủng tim. Ngoài ra, trên người nạn nhân còn có thêm nhiều vết đâm khác. Nhiều nhân chứng sống gần căn nhà trọ với nạn nhân cho biết, vào khoảng 16h cùng ngày, có 2 thanh niên đi xe máy đến nhà anh T. rồi xảy ra cự cãi lớn tiếng. Sau đó khoảng 15 phút, 2 thanh niên này bỏ đi. (Con hẻm nơi phát hiện nam thanh niên tử vong) Nhận định 2 đối tượng này chính là nghi can gây ra vụ án mạng nên các điều tra viên nhiều kinh nghiệm được huy động trích xuất dữ liệu hàng loạt camera an ninh xung quanh khu vực hiện trường án mạng để phục vụ công tác điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 8 và Phòng CSHS đã nhanh chóng khoanh vùng được lai lịch của đối tượng gây án và khẩn trương tiến hành truy bắt ngay trong đêm. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Đến khoảng 4h ngày 12/9/2022, cơ quan công an đã bắt được Long Hoàng Phi (SN 1999, ngụ quận 10) khi đang “phê” ma túy tại nhà của bạn ở quận 6. Long Thành Phi vẫn chưa hết bất ngờ vì khi các trinh sát ập vào bắt giữ, Phi không nghĩ sẽ bị các trinh sát lần ra và bắt giữ ngay trong đêm. Đối tượng này khai vừa quen bạn gái tên Tuyết (SN 1995, ngụ quận 10). Tuy nhiên, trước khi quen Phi, Tuyết và T. đã có một thời gian dài yêu nhau và mới chia tay hồi tháng 6/2022. Trong thời gian quen nhau, T. có vay của một số ngân hàng và công ty tín dụng số tiền khoảng 100 triệu đồng. T. cung cấp số của Tuyết để làm số điện thoại tham chiếu. Sau khi chia tay, T. không trả nợ ngân hàng nên nhiều lần Tuyết bị ngân hàng gọi điện để đòi tiền. Chiều 11/9/2022, khi Phi đang ngồi uống cà phê cùng với Tuyết thì có điện thoại của một công ty tài chính tiếp tục đòi khoản nợ của T. Bực tức, Tuyết mới kể câu chuyện bị làm phiền với Phi. Không chỉ bị làm phiền với khoản nợ của T., Tuyết còn ấm ức khi bị T. đòi trả hơn 100 triệu đồng “tình phí” cả hai tiêu xài khi quen nhau. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Muốn chứng tỏ “số má” với bạn gái mới quen, Phi cho biết sẽ đến gặp T. để giải quyết mọi chuyện. Sau đó, Phi chuẩn bị sẵn một con dao nhọn thủ trong người rồi rủ thêm Quốc (hiện đang bỏ trốn) đến nhà trọ của T. gọi ra nói chuyện. Tại đây, T. cho biết đã đóng lãi các khoản vay đầy đủ và sẽ vào nhà lấy giấy đóng tiền để chứng minh. Khi T. vào nhà tìm giấy đóng tiền lãi ngân hàng thì Phi đi theo với vẻ mặt lạnh lùng, cất giọng: “Mày không cần tìm giấy làm gì mất công” rồi lấy dao đâm nạn nhân một nhát chí mạng vào ngực. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Bị tấn công bất ngờ, T. chống cự thì bị Phi đâm tiếp một số nhát nữa vào người khiến nạn nhân ngã gục. Gây án xong, Phi khép cửa nhà trọ rồi lên xe máy cùng Quốc bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó Phi gọi Tuyết cho biết, vừa đâm T. rồi cả hai thuê khách sạn ở khu Tên Lửa (quận Bình Tân) ngủ qua đêm. Đến khuya cùng ngày, đọc báo biết T. đã chết nên Phi rời khách sạn, đem chiếc xe đi cầm để lấy tiền làm lộ phí tính bỏ trốn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nghĩ công an chưa thể sớm lần ra hành tung của mình, Phi tìm đến nhà của một người quen tại quận 6 để chơi ma túy đá. Đối tượng không ngờ mọi hành động của mình đã bị các trinh sát truy ra và “bắt gọn” khi vẫn còn phê ma túy. Với những hành vi của mình đối tượng đã phải trả giá đắt trước pháp luật. >>> Mời độc giả xem thêm video: Em trai chém anh ruột náo loạn trên đường vì mâu thuẫn nhà cửa:

