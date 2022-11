Tân Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là ai?

Ngày 2/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Hoàng Quốc Việt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, về nhận nhiệm vụ Phó cục trưởng C04 từ ngày 1/11. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại tá Việt cho biết, đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn trong bối cảnh tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Đại tá Việt hứa sẽ đoàn kết, gắn bó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại tá Hoàng Quốc Việt sinh năm 1975, ở Nam Định. Ông có hơn 40 năm sinh sống, học tập, công tác gắn bó với mảnh đất Sơn La. Đại tá Việt từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, từ cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phó Đội trưởng rồi Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự; Phó Trưởng Công an huyện Mộc Châu; Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La. Đại tá Việt đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia đấu tranh khám phá thành công nhiều chuyên án lớn về ma túy, hình sự trên địa bàn tỉnh Sơn La. Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có 1 Cục trưởng và 7 Phó Cục trưởng. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

