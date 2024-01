Tạm giữ người phụ nữ tàng trữ, mua bán súng săn ở Thanh Hóa

Ngày 18/1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thạch Thành đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Trần Thị Liên (SN 1979 ở thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành) để phục vụ điều tra về hành vi mua bán súng, đạn. Sau một thời gian trinh sát, Công an huyện Thạch Thành bắt quả tang Trần Thị Liên đang có hành vi giao dịch mua bán súng săn, đạn chì.

Đối tượng Trần Thị Liên và tang vật thu giữ.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi cất giấu tang vật của Trần Thị Liên, lực lượng Công an thu giữ hơn 36.000 viên đạn chì (loại đạn súng hơi, súng săn); 1 thước ngắm; 8 lò xo súng; 2 ống ngắm; 36 vòng tròn cao-su; 2 đồng hồ đo khí và một số linh phụ kiện súng.

Điều tra mở rộng, Công an huyện Thạch Thành phối hợp Công an thành phố Thanh Hóa khám xét nơi ở của Lê Thị Xuân, sinh năm 1990 ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, thu giữ tại ki ốt và nhà của Lê Thị Xuân 86kg đạn chì (loại đạn súng hơi, súng săn).

Các đối tượng khai nhận, từ năm 2022 đến khi bị bắt, Trần Thị Liên đã liên hệ và mua súng săn , đạn chì, các linh kiện súng của Lê Thị Xuân đem về bán lại cho những người có nhu cầu trên địa bàn huyện Thạch Thành.