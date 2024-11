Tạm giữ hình sự đối tượng đâm 2 anh em ruột thương vong

Sáng 19/11, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Y Yốp Byă (30 tuổi) trú tại xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân được xác định là anh Y Nim Ayun (34 tuổi) đã tử vong và em trai là Y Nin Ayun (27 tuổi) trú cùng xã hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo điều tra, Y Nim, Y Nin và Y Yốp là bạn thân với nhau từ nhiều năm nay. Khoảng 15h ngày 17/11, Y Nim gọi điện thoại mời Y Yốp đến nhà em trai của mình là Y Nin tổ chức ăn nhậu.

Đối tượng Y Yốp Byă tại cơ quan công an.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, sau khi 6 người uống hết hơn 4 lít rượu thì Y Yốp nhìn thấy Y Nin có vẻ khó chịu nên chào rồi đứng dậy đi về.

Sau khi Y Yốp vừa ra đến sân thì Y Nin đi theo dùng tay đấm vào mặt và đầu Y Yốp. Đồng thời, Y Nim cầm một thanh kim loại dài khoảng 1m đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu và lưng Y Yốp.

Bị đánh, Y Yốp liền lấy một con dao bấm bên trong túi áo khoác rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào người của Y Nim và Y Nin. Hậu quả Y Nim gục xuống tử vong tại chỗ, còn Y Nin được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo cơ quan Công an, Y Nim tử vong là do vết đâm thủng phổi trái, thủng bao ngoài tim, thủng gan… Sau khi gây án, Y Yốp đã đến Công an thị xã Buôn Hồ đầu thú, giao nộp hung khí và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Y Yốp theo quy định của pháp luật.

