Tại sao người dân Hà Nội vui vẻ hưởng ứng khi CSGT Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn?

Do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra nên nhiều hoạt động bị tạm dừng để ưu tiên công tác phòng chống dịch. Dư luận cũng hết sức quan tâm việc kiểm tra nồng độ cồn của CSGT (dùng miệng thổi vào máy đo) có khiến virus Corona (nếu có virus) lây lan hay không?. (Ảnh Huy Lê) Để "giải bài toán này", Công an TP Hà Nội đã sử dụng phương pháp mỗi người bị kiểm tra nồng độ cồn sẽ được thổi riêng 1 ống thổi mới, không thổi chung như trước đây. (Ảnh Huế V) Ghi nhận của PV tại ngã tư Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh, Hà Nội tổ công tác Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) gồm Đại uý Mai Hùng Sơn, Thượng uý Đỗ Mạnh Cường và Thượng uý Nguyễn Tuấn Minh do Đại uý Lê Văn Hưng, Phó đội trưởng Đội CSGT số 7 trực tiếp chỉ huy tổ công tác kiểm tra chuyên đề đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. (ghi nhận chiều 6/2). (Ảnh Huế V) Trước khi tiến hành dừng xe, tổ công tác Đội CSGT số 7 đã tiến hành vệ sinh máy kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời đeo khẩu trang, gang tay phòng chống dịch cúm Corona. (Ảnh Huy Lê) Khi vào chốt, CSGT thông báo kiểm tra chuyên đề đo nồng độ cồn, đồng thời CSGT lấy ống thổi mới, còn bọc trong túi bóng, rồi bóc ra cắm vào máy đo nồng độ cồn và hướng dẫn người tham gia giao thông. (Ảnh Huế V) Một người dân ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội chia sẻ, dù trong thời gian dịch vius Corona diễn biến phức tạp nhưng khi kiểm tra nồng độ cồn mỗi người được dùng một ống thổi mới nên yên tâm về nguy cơ lây nhiễm. (Ảnh Huy Lê) Chỉ trong vòng giờ đồng hồ, tổ công tác đã dừng hơn 10 trường hợp, trong đó cả ô tô và xe máy nhưng không phát hiện trường hợp nào vi phạm. Đại uý Lê Văn Hưng, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, việc kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham giao thông lưu thông trên địa bàn Đội quản lý vẫn được tiến hành thường xuyên để kiềm chế TNGT. (Ảnh Huy Lê) Theo Đội CSGT số 7, từ khi triển khai Luật phòng chống tác hại rượu, bia và Nghị định số 100/2019 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Đội CSGT số 7 đã kiểm tra lập biên bản 15 người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, trong đó, có 1 ô tô, còn lại là xe máy. (Ảnh Huế V) Ngoài việc áp dụng phương pháp cho mỗi người bị kiểm tra nồng độ cồn thổi riêng 1 ống thổi, CSGT Hà Nội còn phát khẩu trang miễn phí tại nhiều địa điểm và trên xe khách nhằm góp phần phòng chống dịch Corona. (Ảnh ATGT) CSGT Hà Nội phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường. (Ảnh ATGT) Công tác đảm bảo an toàn giao thông trong đỉnh điểm dịch viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra vẫn được thực hiện nghiêm túc. (Ảnh ATGT)

Xem thêm video: Bác sĩ bị tố ôm nữ sinh viên ngủ trong ca trực

Do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra nên nhiều hoạt động bị tạm dừng để ưu tiên công tác phòng chống dịch. Dư luận cũng hết sức quan tâm việc kiểm tra nồng độ cồn của CSGT (dùng miệng thổi vào máy đo) có khiến virus Corona (nếu có virus) lây lan hay không?. (Ảnh Huy Lê) Để "giải bài toán này", Công an TP Hà Nội đã sử dụng phương pháp mỗi người bị kiểm tra nồng độ cồn sẽ được thổi riêng 1 ống thổi mới, không thổi chung như trước đây. (Ảnh Huế V) Ghi nhận của PV tại ngã tư Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh, Hà Nội tổ công tác Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) gồm Đại uý Mai Hùng Sơn, Thượng uý Đỗ Mạnh Cường và Thượng uý Nguyễn Tuấn Minh do Đại uý Lê Văn Hưng, Phó đội trưởng Đội CSGT số 7 trực tiếp chỉ huy tổ công tác kiểm tra chuyên đề đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. (ghi nhận chiều 6/2). (Ảnh Huế V) Trước khi tiến hành dừng xe, tổ công tác Đội CSGT số 7 đã tiến hành vệ sinh máy kiểm tra nồng độ cồn, đồng thời đeo khẩu trang, gang tay phòng chống dịch cúm Corona. (Ảnh Huy Lê) Khi vào chốt, CSGT thông báo kiểm tra chuyên đề đo nồng độ cồn, đồng thời CSGT lấy ống thổi mới, còn bọc trong túi bóng, rồi bóc ra cắm vào máy đo nồng độ cồn và hướng dẫn người tham gia giao thông. (Ảnh Huế V) Một người dân ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội chia sẻ, dù trong thời gian dịch vius Corona diễn biến phức tạp nhưng khi kiểm tra nồng độ cồn mỗi người được dùng một ống thổi mới nên yên tâm về nguy cơ lây nhiễm. (Ảnh Huy Lê) Chỉ trong vòng giờ đồng hồ, tổ công tác đã dừng hơn 10 trường hợp, trong đó cả ô tô và xe máy nhưng không phát hiện trường hợp nào vi phạm. Đại uý Lê Văn Hưng, Phó Đội trưởng Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin, việc kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham giao thông lưu thông trên địa bàn Đội quản lý vẫn được tiến hành thường xuyên để kiềm chế TNGT. (Ảnh Huy Lê) Theo Đội CSGT số 7, từ khi triển khai Luật phòng chống tác hại rượu, bia và Nghị định số 100/2019 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Đội CSGT số 7 đã kiểm tra lập biên bản 15 người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, trong đó, có 1 ô tô, còn lại là xe máy. (Ảnh Huế V) Ngoài việc áp dụng phương pháp cho mỗi người bị kiểm tra nồng độ cồn thổi riêng 1 ống thổi, CSGT Hà Nội còn phát khẩu trang miễn phí tại nhiều địa điểm và trên xe khách nhằm góp phần phòng chống dịch Corona. (Ảnh ATGT) CSGT Hà Nội phát khẩu trang miễn phí cho người đi đường. (Ảnh ATGT) Công tác đảm bảo an toàn giao thông trong đỉnh điểm dịch viêm đường hô hấp do virus Corona gây ra vẫn được thực hiện nghiêm túc. (Ảnh ATGT)

Xem thêm video: Bác sĩ bị tố ôm nữ sinh viên ngủ trong ca trực