Sơn Trà - tọa độ du lịch có 1-0-2

Những con đường nên thơ chạy vòng quanh bán đảo Sơn Trà, hớp hồn biết bao du khách. Nằm cách trung tâm Đà Nẵng 10 km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà là một món quà, là viên ngọc quý mà thiên nhiên ban tặng cho thành phố này. Vòng quanh chân núi có nhiều bãi cát trắng mịn như Bãi Bàng, Bãi Rạng, Bãi Bụt, Bãi Nam ... với khung cảnh tuyệt đẹp. Xa xa là "thành phố đáng sống" hiện lên đẹp như trong truyện cổ tích. Bãi Rạng - một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất của bán đảo Sơn Trà. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm du lịch thuần túy thiên nhiên với những nét đẹp hoang sơ của tạo hóa thì Bãi Rạng chính là điểm đến tuyệt vời không nên bỏ qua. Khung cảnh hoang sơ, bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh cùng những tảng đá nhấp nhô với đủ kích thước... Bên kia triền núi là một bảo tàng có một không hai, nằm yên bình dưới những tán cây xanh mướt, không gian rừng núi hoang sơ, gió thổi rì rào. Ngôi nhà độc đáo được làm từ những con thuyền cũ hiện ra giữa tán rừng xanh miên man, vừa huyền bí vừa trầm mặc. Ngôi nhà “Ký ức làng chài” nằm giữa Bảo tàng được dựng lên với mong muốn giữ lại cho thế hệ mai sau những câu chuyện về biển, về làng chài, về cội nguồn của một vùng đất. Địa điểm du lịch tâm linh đặc biệt không thể bỏ qua đối với du khách gần xa là ngôi chùa Linh Ứng Sơn Trà - nơi hội tụ linh khí của đất trời, là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng. Chùa Linh Ứng Sơn Trà còn là nơi giao hòa giữa biển trời với núi sông trong khoảng không trầm lặng, với tiếng vỗ rì rầm của biển cả. Chùa nằm tựa lưng vào đỉnh Sơn Trà vững chãi, được xem là ngôi chùa lớn nhất ở thành phố Đà Nẵng cả về quy mô cũng như kiến trúc nghệ thuật. Đặc biệt, tại chùa Linh Ứng Sơn Trà có tượng Phật Quan Thế Âm được xem là cao nhất Việt Nam (cao 67m, đường kính tòa sen 35m). Tượng đứng tựa lưng vào núi, hướng ra biển, đôi mắt hiền từ nhìn xuống, một tay bắt ấn tam muội, tay kia cầm bình nước cam lồ như rưới an bình cho những ngư dân đang vươn khơi xa. Nép mình dưới chân núi Sơn Trà, khu bảo tồn tre, trúc Việt Nam mang nét trầm mặc như một thiền viện, được mệnh danh là "bồng lai tiên cảnh" chốn nhân gian. Sơn Trà Tịnh Viên hiện sưu tầm hơn 100 loài, chiếm ⅓ tổng số loài tre, trúc ở Việt Nam, đặc biệt có những giống tre quý hiếm. Bảo tàng độc đáo này được vun đắp nên bởi từ chính tâm huyết, công sức muốn bảo tồn các giống tre ở Việt Nam cũng như mong muốn giữ lại những nét đẹp của làng quê Việt. Nhà Vọng Cảnh là một điểm dừng chân lý tưởng trên hành trình chinh phục "nóc nhà" thành phố. Từ Nhà Vọng Cảnh, di chuyển thêm vài km giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp... Đỉnh Bàn Cờ, nơi có độ cao khoảng 700m so với mực nước biển, hiện ra trước mắt. Tên gọi Đỉnh Bàn Cờ được bắt nguồn từ một truyền thuyết thời xa xưa về hai vị tiên giỏi chơi cờ của nhà trời đã chọn nơi này để "tỷ thí". Đây cũng là tọa độ check in siêu hot đối với giới trẻ. >>> Mời độc giả xem thêm video Cầu Vàng tại Đà Nẵng được chọn là kỳ quan mới của thế giới (Nguồn: THĐT)

Những con đường nên thơ chạy vòng quanh bán đảo Sơn Trà, hớp hồn biết bao du khách. Nằm cách trung tâm Đà Nẵng 10 km về phía Đông Bắc, bán đảo Sơn Trà là một món quà, là viên ngọc quý mà thiên nhiên ban tặng cho thành phố này. Vòng quanh chân núi có nhiều bãi cát trắng mịn như Bãi Bàng, Bãi Rạng, Bãi Bụt, Bãi Nam ... với khung cảnh tuyệt đẹp. Xa xa là "thành phố đáng sống" hiện lên đẹp như trong truyện cổ tích. Bãi Rạng - một trong những bãi biển hoang sơ đẹp nhất của bán đảo Sơn Trà. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm du lịch thuần túy thiên nhiên với những nét đẹp hoang sơ của tạo hóa thì Bãi Rạng chính là điểm đến tuyệt vời không nên bỏ qua. Khung cảnh hoang sơ, bãi cát trắng mịn, nước biển trong xanh cùng những tảng đá nhấp nhô với đủ kích thước... Bên kia triền núi là một bảo tàng có một không hai, nằm yên bình dưới những tán cây xanh mướt, không gian rừng núi hoang sơ, gió thổi rì rào. Ngôi nhà độc đáo được làm từ những con thuyền cũ hiện ra giữa tán rừng xanh miên man, vừa huyền bí vừa trầm mặc. Ngôi nhà “Ký ức làng chài” nằm giữa Bảo tàng được dựng lên với mong muốn giữ lại cho thế hệ mai sau những câu chuyện về biển, về làng chài, về cội nguồn của một vùng đất. Địa điểm du lịch tâm linh đặc biệt không thể bỏ qua đối với du khách gần xa là ngôi chùa Linh Ứng Sơn Trà - nơi hội tụ linh khí của đất trời, là niềm tự hào của người dân Đà Nẵng. Chùa Linh Ứng Sơn Trà còn là nơi giao hòa giữa biển trời với núi sông trong khoảng không trầm lặng, với tiếng vỗ rì rầm của biển cả. Chùa nằm tựa lưng vào đỉnh Sơn Trà vững chãi, được xem là ngôi chùa lớn nhất ở thành phố Đà Nẵng cả về quy mô cũng như kiến trúc nghệ thuật. Đặc biệt, tại chùa Linh Ứng Sơn Trà có tượng Phật Quan Thế Âm được xem là cao nhất Việt Nam (cao 67m, đường kính tòa sen 35m). Tượng đứng tựa lưng vào núi, hướng ra biển, đôi mắt hiền từ nhìn xuống, một tay bắt ấn tam muội, tay kia cầm bình nước cam lồ như rưới an bình cho những ngư dân đang vươn khơi xa. Nép mình dưới chân núi Sơn Trà, khu bảo tồn tre, trúc Việt Nam mang nét trầm mặc như một thiền viện, được mệnh danh là "bồng lai tiên cảnh" chốn nhân gian. Sơn Trà Tịnh Viên hiện sưu tầm hơn 100 loài, chiếm ⅓ tổng số loài tre, trúc ở Việt Nam, đặc biệt có những giống tre quý hiếm. Bảo tàng độc đáo này được vun đắp nên bởi từ chính tâm huyết, công sức muốn bảo tồn các giống tre ở Việt Nam cũng như mong muốn giữ lại những nét đẹp của làng quê Việt. Nhà Vọng Cảnh là một điểm dừng chân lý tưởng trên hành trình chinh phục "nóc nhà" thành phố. Từ Nhà Vọng Cảnh, di chuyển thêm vài km giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp... Đỉnh Bàn Cờ, nơi có độ cao khoảng 700m so với mực nước biển, hiện ra trước mắt. Tên gọi Đỉnh Bàn Cờ được bắt nguồn từ một truyền thuyết thời xa xưa về hai vị tiên giỏi chơi cờ của nhà trời đã chọn nơi này để "tỷ thí". Đây cũng là tọa độ check in siêu hot đối với giới trẻ. >>> Mời độc giả xem thêm video Cầu Vàng tại Đà Nẵng được chọn là kỳ quan mới của thế giới (Nguồn: THĐT)