Mỹ lên kế hoạch diễu binh vào đúng dịp sinh nhật Tổng thống Trump

Theo CNN, Quân đội Mỹ đã tiến hành lên kế họach cho cuộc diễu binh quân sự tiềm năng vào ngày sinh nhật của Tổng thống Donald Trump vào tháng 6 tới đây. Ảnh: @Alex Brandon. Dự kiến sẽ có hơn 6.600 binh sĩ, ít nhất 150 xe quân sự, 50 trực thăng, 7 ban nhạc và có thể có sự tham gia của vài nghìn thường dân. Ảnh: @Andrew Caballero. Còn theo nguồn tin của AP cuộc duyệt binh này là một phần của hoạt động kỷ niệm 250 thành lập Lục quân Mỹ được lên kế hoạch từ trước đó, và yếu tố mới được bổ sung đó là, nó sẽ một cuộc diễu binh quân sự lớn mà Tổng thống Donald Trump đã mong muốn từ lâu. Ảnh: @cbsnews. Mặc dù các slide tài liệu không ghi rõ bất kỳ ước tính chi phí cụ thể nào, nhưng có thể sẽ tiêu tốn hàng chục triệu đô la để tổ chức một cuộc diễu binh có quy mô lớn như vậy. Ảnh: @AOL. Chi phí sẽ bao gồm việc di chuyển các phương tiện quân sự, thiết bị, máy bay và quân đội từ khắp đất nước đến Washington, và nhu cầu cung cấp thức ăn và nơi cư trú cho hàng nghìn quân nhân.v.v.v….Ảnh: @AFP. Vấn đề chi phí cao và hậu cần đã ngăn cản nỗ lực tổ chức diễu binh của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Thực tế, Trump từ lâu đã muốn có một cuộc diễu binh lớn hoành tráng trên Đại lộ Pennsylvania. Ảnh: @Alex Brandon. Nhưng kế hoạch đó cuối cùng đã bị hủy bỏ do chi phí quá lớn, với một ước tính khoảng 92 triệu đô la và các vấn đề hậu cần khác. Trong số đó có sự phản đối từ các quan chức thành phố, khi họ cho rằng, việc đưa xe tăng và các loại xe bọc thép hạng nặng khác vào sẽ làm hỏng đường sá thành phố. Ảnh: @ABC7. Theo tài liệu mới nhất, một số thiết bị và quân lính sẽ được đưa vào lễ kỷ niệm sinh nhật của Quân đội Mỹ và mọi thứ đã được chuẩn bị trong hơn một năm. Lễ kỷ niệm được thiết lập bao gồm một loạt các hoạt động và màn trình diễn tại National Mall, bao gồm cuộc thi thể dục, tường leo núi, xe bọc thép, trực thăng và các thiết bị khác. Ảnh: @TheHill. Tuy nhiên, một cuộc diễu binh đi kèm sẽ làm tăng số lượng thiết bị và quân lính tham gia. Theo kế hoạch, có tới 6.300 quân nhân sẽ diễu hành trong cuộc diễu binh này, trong khi số còn lại sẽ chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ và công tác hỗ trợ khác. Ảnh: @The Atlantic. Kế hoạch lễ kỷ niệm ban đầu của Quân đội Mỹ không bao gồm diễu binh. Nhưng lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 250 của quân đội Mỹ vào ngày 14 tháng 6 lại trùng với sinh nhật lần thứ 79 của Trump và các quan chức đã xác nhận rằng, Quân đội Mỹ đã bắt đầu thảo luận về việc thêm một cuộc diễu binh. Ảnh: @Jersey Evening Post. Tài liệu kế hoạch cho biết, cuộc diễu binh sẽ giới thiệu 250 năm phục vụ của Quân đội Mỹ và dự kiến tập trung binh lính từ ít nhất 11 quân đoàn và sư đoàn trên toàn quốc. Trong đó, có thể có luôn 2 đại đội xe Stryker, 1 tiểu đoàn xe tăng và 2 đại đội xe tăng, 1 tiểu đoàn bộ binh với xe Bradley, xe pháo Paladin, xe Howitzers và xe bộ binh.v.v.v…Ảnh: @YouGov. Sẽ có 7 ban nhạc quân đội và một cuộc nhảy dù của Golden Knights. Và tài liệu cho thấy, những người tham gia dân sự sẽ bao gồm những người đến từ các nhóm cựu chiến binh, các trường quân sự và các tổ chức tái hiện sự kiện, cùng vài nghìn thường dân. Ảnh: @Insight Intelligence Group. Theo kế hoạch, cuộc diễu binh này sẽ được phân loại là sự kiện an ninh quốc gia đặc biệt, và yêu cầu đó đã được Cục Công viên Quốc gia Mỹ đệ trình và đang chờ được xem xét. Ảnh: @Euronews. Khi được hỏi về kế hoạch diễu binh mới nhất, người phát ngôn của Quân đội Mỹ, Steve Warren cho biết, vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Ảnh: @Foreign Policy. Còn Đại tá Dave Butler, một phát ngôn viên khác của Quân đội Mỹ, cho biết thêm rằng, Quân đội Mỹ rất hào hứng với kế hoạch diễu binh đúng vào dịp sinh nhật của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: @National Review. “Chúng tôi muốn biến nó thành một sự kiện mà toàn thể quốc gia có thể cùng chúng tôi ăn mừng. Chúng tôi muốn người Mỹ biết đến Quân đội và những người lính của họ”, Đại tá Dave Butler nói thêm. Ảnh: @National Review. Hiện phía Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận nào về thông tin này. Hiện tại, vẫn chưa có sự chấp thuận chính thức nào. Các kế hoạch đã có những thay đổi trong những tuần gần đây, và có khả năng sẽ còn nhiều thay đổi hơn nữa. Ảnh: @Military Times.

Theo CNN, Quân đội Mỹ đã tiến hành lên kế họach cho cuộc diễu binh quân sự tiềm năng vào ngày sinh nhật của Tổng thống Donald Trump vào tháng 6 tới đây. Ảnh: @Alex Brandon. Dự kiến sẽ có hơn 6.600 binh sĩ, ít nhất 150 xe quân sự, 50 trực thăng, 7 ban nhạc và có thể có sự tham gia của vài nghìn thường dân. Ảnh: @Andrew Caballero. Còn theo nguồn tin của AP cuộc duyệt binh này là một phần của hoạt động kỷ niệm 250 thành lập Lục quân Mỹ được lên kế hoạch từ trước đó, và yếu tố mới được bổ sung đó là, nó sẽ một cuộc diễu binh quân sự lớn mà Tổng thống Donald Trump đã mong muốn từ lâu. Ảnh: @cbsnews. Mặc dù các slide tài liệu không ghi rõ bất kỳ ước tính chi phí cụ thể nào, nhưng có thể sẽ tiêu tốn hàng chục triệu đô la để tổ chức một cuộc diễu binh có quy mô lớn như vậy. Ảnh: @AOL. Chi phí sẽ bao gồm việc di chuyển các phương tiện quân sự, thiết bị, máy bay và quân đội từ khắp đất nước đến Washington, và nhu cầu cung cấp thức ăn và nơi cư trú cho hàng nghìn quân nhân.v.v.v….Ảnh: @AFP. Vấn đề chi phí cao và hậu cần đã ngăn cản nỗ lực tổ chức diễu binh của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Thực tế, Trump từ lâu đã muốn có một cuộc diễu binh lớn hoành tráng trên Đại lộ Pennsylvania. Ảnh: @Alex Brandon. Nhưng kế hoạch đó cuối cùng đã bị hủy bỏ do chi phí quá lớn, với một ước tính khoảng 92 triệu đô la và các vấn đề hậu cần khác. Trong số đó có sự phản đối từ các quan chức thành phố, khi họ cho rằng, việc đưa xe tăng và các loại xe bọc thép hạng nặng khác vào sẽ làm hỏng đường sá thành phố. Ảnh: @ABC7. Theo tài liệu mới nhất, một số thiết bị và quân lính sẽ được đưa vào lễ kỷ niệm sinh nhật của Quân đội Mỹ và mọi thứ đã được chuẩn bị trong hơn một năm. Lễ kỷ niệm được thiết lập bao gồm một loạt các hoạt động và màn trình diễn tại National Mall, bao gồm cuộc thi thể dục, tường leo núi, xe bọc thép, trực thăng và các thiết bị khác. Ảnh: @TheHill. Tuy nhiên, một cuộc diễu binh đi kèm sẽ làm tăng số lượng thiết bị và quân lính tham gia. Theo kế hoạch, có tới 6.300 quân nhân sẽ diễu hành trong cuộc diễu binh này, trong khi số còn lại sẽ chịu trách nhiệm cho các nhiệm vụ và công tác hỗ trợ khác. Ảnh: @The Atlantic. Kế hoạch lễ kỷ niệm ban đầu của Quân đội Mỹ không bao gồm diễu binh. Nhưng lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 250 của quân đội Mỹ vào ngày 14 tháng 6 lại trùng với sinh nhật lần thứ 79 của Trump và các quan chức đã xác nhận rằng, Quân đội Mỹ đã bắt đầu thảo luận về việc thêm một cuộc diễu binh. Ảnh: @Jersey Evening Post. Tài liệu kế hoạch cho biết, cuộc diễu binh sẽ giới thiệu 250 năm phục vụ của Quân đội Mỹ và dự kiến tập trung binh lính từ ít nhất 11 quân đoàn và sư đoàn trên toàn quốc. Trong đó, có thể có luôn 2 đại đội xe Stryker, 1 tiểu đoàn xe tăng và 2 đại đội xe tăng, 1 tiểu đoàn bộ binh với xe Bradley, xe pháo Paladin, xe Howitzers và xe bộ binh.v.v.v…Ảnh: @YouGov. Sẽ có 7 ban nhạc quân đội và một cuộc nhảy dù của Golden Knights. Và tài liệu cho thấy, những người tham gia dân sự sẽ bao gồm những người đến từ các nhóm cựu chiến binh, các trường quân sự và các tổ chức tái hiện sự kiện, cùng vài nghìn thường dân. Ảnh: @Insight Intelligence Group. Theo kế hoạch, cuộc diễu binh này sẽ được phân loại là sự kiện an ninh quốc gia đặc biệt, và yêu cầu đó đã được Cục Công viên Quốc gia Mỹ đệ trình và đang chờ được xem xét. Ảnh: @Euronews. Khi được hỏi về kế hoạch diễu binh mới nhất, người phát ngôn của Quân đội Mỹ, Steve Warren cho biết, vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Ảnh: @Foreign Policy. Còn Đại tá Dave Butler, một phát ngôn viên khác của Quân đội Mỹ, cho biết thêm rằng, Quân đội Mỹ rất hào hứng với kế hoạch diễu binh đúng vào dịp sinh nhật của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: @National Review. “Chúng tôi muốn biến nó thành một sự kiện mà toàn thể quốc gia có thể cùng chúng tôi ăn mừng. Chúng tôi muốn người Mỹ biết đến Quân đội và những người lính của họ”, Đại tá Dave Butler nói thêm. Ảnh: @National Review. Hiện phía Nhà Trắng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận nào về thông tin này. Hiện tại, vẫn chưa có sự chấp thuận chính thức nào. Các kế hoạch đã có những thay đổi trong những tuần gần đây, và có khả năng sẽ còn nhiều thay đổi hơn nữa. Ảnh: @Military Times.