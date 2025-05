Vào ngày 1/5, cuộc chiến ở Ukraine đã bước sang ngày thứ 1.163. Mặc dù ngày đó là ngày lễ Quốc tế lao động, nhưng vì Nhà Trắng và Kiev đã đạt được thỏa thuận về khoáng sản, nên đây là thời điểm quan trọng để đi đến quyết định, liệu Nhà Trắng có thể thoát khỏi cuộc chiến tranh ở Ukraine và liệu Kiev có thể nhận được viện trợ quân sự và hỗ trợ tình báo từ Mỹ nữa hay không? Trước bối cảnh như vậy, hàng triệu quân Nga và Ukraine đang chiến đấu ác liệt trên một mặt trận dài hàng nghìn km và đều muốn đạt được vị thế có lợi hơn trong các cuộc đàm phán trực tiếp trong tương lai. Do đó, khi nhìn vào những thay đổi chiến trường trong những ngày này, có thể thấy quân đội Nga (RFAF) tiếp tục tấn công tổng lực bằng cách dựa vào lợi thế về quân số và hỏa lực. Đầu tiên, RFAF cắt đứt tuyến tiếp tế giữa Pokrovsk và Konstantinovka. Ngày 1/5, RFAF tiếp tục chia thành ba hướng và tiến về Kostiantynivka từ phía nam. Theo trang web Strana của Ukraine, RFAF trên tuyến đường phía tây đã tấn công làng Novyerenovka, phía tây nam Konstantinovka, trực tiếp cắt đứt đường cao tốc H-32 từ Pokrovsk tới Kostiantynivka. Mặc dù Kostiantynivka vẫn có thể nhận được nguồn tiếp tế từ thành phố Slavyansk ở phía bắc, và Pokrovsk đã chuyển sang nguồn tiếp tế từ Dnipro và Zaporizhia từ lâu. Nhưng tại khu vực này có nhiều nhà máy sản xuất vũ khí, đảm nhiệm cung cấp cho toàn mặt trận. Do đó, một khi đường cao tốc H-32 bị RFAF cắt đứt hoàn toàn, điều này không chỉ ảnh hưởng đến vũ khí và nguồn cung cấp hậu cần của lực lượng phòng thủ ở Kostiantynivka, mà còn ảnh hưởng đến thế trận phòng thủ ở Chasov Yar, vốn hoàn toàn dựa vào sự hỗ trợ hậu cần từ Kostiantynivka. Ngoài ra, RFAF tấn công về phía bắc dọc theo đường cao tốc Konstantinovka-Donetsk, và ở giữa đã chiếm được một khu vực đất trống rộng lớn ở phía bắc làng Sukhaya Balkan, đặt nền tảng vững chắc cho cuộc tấn công tiếp theo vào vị trí cốt lõi của các vị trí bên ngoài Konstantinovka, đó là hồ chứa nước Kleban-Bykske Reservoir; Mặc dù khu vực Kostiantynivka cũng thuộc khu vực đồng bằng lớn miền Đông Ukraine, nhưng địa hình của nó không hoàn toàn như kiểu bình nguyên điển hình, mà có hệ thống sông ngòi rất dày đặc và các thị trấn, làng mạc về cơ bản đều ở cạnh các con sông và ở khu vực địa hình trũng thấp. Do đó, cuộc tấn công của RFAF vào phía nam Kostiantynivka, tuyến đường phía tây và tuyến đường phía đông, về cơ bản đi vào dọc theo hai con sông, còn tuyến đường trung tâm là dọc theo tuyến đường cao tốc từ Kostiantynivka đến Donetsk. Những khu vực được coi là có giá trị chiến thuật tại đây, thực chất là những khu vực có địa hình cao hơn. Mặc dù có lợi thế về độ cao, nhưng chúng lại dễ tấn công nhưng khó phòng thủ. Khi RFAF chiếm giữ những vùng đất trống rộng lớn này, mặc dù cần nhiều quân số và hỏa lực hỗ trợ, nhưng chỉ cần giữ được, thì sẽ rất dễ để tấn công vào các cứ điểm của AFU dọc các bờ sông và cạnh đường cao tốc. Thứ hai, 12 lữ đoàn RFAF đã tấn công vào trung tâm phòng tuyến bên ngoài của Zaporozhye. Vào ngày 1/5, trên hướng Zaporozhye vốn im ắng từ lâu, RFAF bất ngờ chia thành hai hướng và mở cuộc tấn công trực diện từ nam lên bắc nhằm vào thị trấn Orekhov, trung tâm của tuyến phòng thủ bên ngoài Zaporozhye. RFAF đã tấn công làng Novodenilovka, cách Orekhov khoảng 7 km về phía nam, dọc theo trục đường T0408 chạy từ Orekhov đến Mariupol. Cụm quân phía Đông RFAF đã tấn công ngôi làng Maly Tokmachka, cách Orekhov khoảng 10 km về phía đông nam, dọc theo sông Konko. Nếu RFAF có thể chiếm được hai điểm chốt này, họ sẽ có thể tiến thẳng đến Orekhov. Thị trấn Orekhov, với dân số khoảng 15.000 người trước chiến tranh, là trung tâm của tuyến phòng thủ bên ngoài thành phố Zaporozhye, và tuyến đường bộ giữa thị trấn này với thành phố Zaporizhia dài khoảng 65 km. Hiện nay, Cụm tập đoàn quân Dnieper của RFAF đã tập hợp khoảng 12 lữ đoàn, với quân số khoảng 60.000 quân trên mặt trận Orekhov. Trong khi phát động cuộc tấn công trực diện vào Orekhov, RFAF cũng đã phát động một cuộc tấn công tên lửa vào một điểm tập kết quân của AFU ở Zaporozhye. Hiện UAV trinh sát tầm trung của RFAF đã tiến hành trinh sát trên không phận thành phố Zaporozhye; mặc dù số lượng không nhiều, nhưng khiến AFU phải cảnh giác cao độ. Mặc dù cuộc tấn công ba chiều này của RFAF vẫn nên được coi là một hoạt động trinh sát, nhưng có thể buộc Bộ Tổng tham mưu AFU không dám chuyển quân từ Zaporozhye, để hỗ trợ mặt trận Pokrovsk. Thứ ba, RFAF bắt đầu tấn công trực diện vào các vị trí ở vùng ngoại ô phía đông thành phố Kupyansk. Vào ngày 1/5, Cụm quân phía Tây của Nga bất ngờ tấn công thị trấn Petropavlovka, cách Kupyansk khoảng 7 km về phía đông. Thị trấn này có dân số trước chiến tranh khoảng 2.486 người và hiện là trung tâm phòng thủ phía đông của Kupyansk. Gần đây, RFAF đã tăng cường tấn công ở phía nam và phía bắc Kupyansk, đặc biệt là cuộc tấn công dữ dội từ hướng phía bắc. RFAF đã thiết lập một số vị trí đầu cầu ở bờ tây sông Oskol, buộc Bộ Tổng tham mưu AFU phải rút quân từ mặt trận Kursk về để hỗ trợ. Nhưng giờ đây, RFAF tăng tốc tấn công vào hệ thống phòng thủ của AFU tại Kupyansk, nơi mà Ukraine đã dày công xây dựng trong hơn hai năm từ đông sang tây. Phải nói rằng, việc kết thúc Chiến dịch Kursk của Nga, đã giải phóng rất nhiều quân số, khiến RFAF chuyển mặt trận từ Kursk tới Kupyansk. Trong khi AFU đang chống trả cuộc tấn công toàn diện của RFAF trên một mặt trận dài hơn 1.500 km, họ đã nhận được tin rất buồn từ phía sau. Theo nghị sĩ Ukraine Oleksandra Ustinova (có chồng là người Mỹ), Mỹ đã cung cấp cho Ukraine tên lửa phòng không vác vai (MANPAD) Stinger, nhưng đây là những mẫu cũ và hiện không còn tên lửa dành cho nó. Theo bà Ustinova, Ukraine đã nhận được hệ thống Stinger lạc hậu từ Mỹ, đã hết thời hạn sử dụng. Trong khi Mỹ đã chuyển sang phiên bản tiên tiến hơn của hệ thống này. Nhưng AFU đã hết tên lửa và không còn nguồn cung, vì tên lửa từ hệ thống mới không phù hợp với tên lửa cũ, và tên lửa cũ không còn được sản xuất nữa và cũng không còn dự trữ trong kho. Bà Ustinova cho biết thêm, Mỹ sẽ không chuyển giao các mẫu Stinger mới cho Ukraine. Theo nghị sĩ này, hy vọng của Kiev về các nhà kho "không đáy" của Mỹ đã không thành hiện thực; Mỹ đã và đang cung cấp hạn chế vũ khí cho Ukraine, và ngay cả những vũ khí đó cũng là những mẫu lạc hậu. AFU không nhận được bất kỳ vũ khí tiên tiến nào, bao gồm cả máy bay chiến đấu. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, TASS, Al Jazeera).

