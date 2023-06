Sơn La: Bắt Phó Giám đốc Trung tâm thuộc trường Đại học Tây Bắc

Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cho biết đã thi hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Hữu Bính (SN 1986), Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ Trường Đại học Tây Bắc về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đào Hữu Bính bị khởi tố, bắt tạm giam. (thứ 3 từ trái sang)

Quá trình điều tra xác minh cho thấy từ năm 2022, UBND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, đã ban hành quyết định phê duyệt dự toán, giao nhiệm vụ cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) huyện Quỳnh Nhai đặt hàng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trình độ dưới 3 tháng với tổng kinh phí 3 tỷ 267 triệu đồng.

Phòng LĐTB&XH huyện Quỳnh Nhai đã ký kết hợp đồng đặt hàng với Trung tâm Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trường Đại học Tây Bắc để thực hiện mở 25 lớp đào tạo nghề nông nghiệp trình độ dưới 3 tháng cho 860 học viên.

Quá trình triển khai thực hiện, trên hồ sơ thể hiện Trung tâm Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đã ký hợp đồng giao khoán công việc với 28 giáo viên để giảng dạy cho 25 lớp mở tại 7 xã trên địa bàn Quỳnh Nhai.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La xác định Đào Hữu Bính đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao lập khống chứng từ thanh toán chi trả tiền công giảng dạy, tiền công tác phí, tiền lưu trú cho giáo viên. Số tiền quyết toán khống gần 2 tỷ đồng, Đào Hữu Bính đã giữ lại cho bản thân và sử dụng cho nhiều khoản chi ngoài danh mục hợp đồng đào tạo.