Sóc Trăng hủy quyết định lắp camera nhà cán bộ: Vẫn phải truy trách nhiệm cá nhân liên quan

Hủy quyết định lắp camera nhà cán bộ



Thông tin mới nhất về việc lắp camera an ninh tại nhà riêng của các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng, chiều 30/9, Tỉnh ủy Sóc Trăng phát đi thông cáo báo chí về việc xử lý việc lắp camera an ninh nhà riêng cán bộ trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, Tỉnh ủy Sóc Trăng cho rằng, việc lắp đặt camera an ninh nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn là chủ trương đúng đắn của tỉnh Sóc Trăng. Trong đó, việc giám sát có nhà riêng của các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với giám sát an ninh lối xóm, cộng đồng. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện là sai về quy mô, số lượng, nguồn kinh phí lắp đặt tại nhà riêng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hủy Quyết định số 1542/QĐ/TU, ngày 23/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cấp kinh phí lắp đặt Camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng. Thu hồi số tiền đã chi lắp đặt camera nhà riêng 12 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là 882.865.000 đồng.

Thông báo của Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc hủy quyết định lắp camera nhà cán bộ.

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tiến hành họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cá nhân liên quan đã để xảy ra sai sót này. Sau đó, báo cáo đầy đủ sự việc và xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn quan tâm, theo dõi và kịp thời thông tin, góp ý nhằm giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cần truy trách nhiệm các cá nhân liên quan

Trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, văn bản của Tỉnh Sóc Trăng về việc lắp đặt camera an ninh bằng tiền ngân sách để bảo vệ nhà riêng của 16 lãnh đạo với mức kinh phí gần 1 tỷ đồng rõ ràng là không phù hợp với quy định pháp luật. Do vậy, việc hủy bỏ văn bản này là cần thiết tuy nhiên cần khắc phục hậu quả và truy trách nhiệm pháp lý của cá nhân có liên quan.

Luật sư Đặng Văn Cường phân tích, danh mục các mục tiêu quan trọng ban hành kèm theo Nghị định số 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan thì mục tiêu cần bảo vệ là trụ sở của những tổ chức quan trọng, cụ thể, trụ sở Tỉnh ủy Sóc Trăng chứ không phải là nhà riêng của cán bộ Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này.

Ngoài ra, theo tại Thông tư số 01/2011/TT-BCA của Bộ Công an quy định về hoạt động vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu của lực lượng cảnh sát bảo vệ thì mục tiêu không có nhà riêng của lãnh đạo Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 và Điều 10 Luật Cảnh vệ năm 2017 thì ở cấp tỉnh không có cán bộ nào thuộc đối tượng cảnh vệ. Cán bộ thuộc đối tượng cảnh vệ theo Luật Cảnh vệ mới được bảo vệ tại nơi làm việc, trên đường đi công tác và tại nhà riêng.

Dù hủy quyết định nhưng vẫn cần truy trách nhiệm các cá nhân liên quan. Ảnh: Zing.vn

Do đó, nhà riêng và bản thân cán bộ thuộc BTV Tỉnh ủy không phải là mục tiêu bảo vệ hay mục tiêu cảnh vệ của lực lượng công an. Những người này sẽ được bảo vệ khi làm việc tại trụ sở cùng với việc bảo vệ trụ sở theo Nghị định số 37/2009/NĐ- CP và Thông tư 01/2011/TT-BCA. Khi họ rời trụ sở, trên đường đi công tác hoặc ở nhà riêng thì không có chính sách được bảo vệ hoặc được cảnh vệ.

Bởi vậy, nếu tỉnh Sóc Trăng không hủy bỏ văn bản này thì văn bản này cũng sẽ bị hủy bỏ theo thủ tục hành chính hoặc thủ tục tư pháp nếu cơ quan chức năng vào cuộc.

Tuy nhiên, vụ việc này văn bản đã ban hành, tiền đã chi ra sai quy định nên việc thu hồi văn bản, khắc phục hậu quả là một vấn đề. Vấn đề là cần xem lại động cơ, mục đích và nhận thức của cơ quan tham mưu và người ký văn bản này.

Ngoài việc hủy bỏ văn bản, cá nhân tổ chức sử dụng số tiền này phải hoàn lại cho ngân sách nhà nước thì cần xem xét trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. Vụ việc này cơ quan công an cần vào cuộc, xác minh làm rõ xem có đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm về quản lý tài sản công, có cá nhân nào có hành vi tham ô tài sản hay không...? Nếu hành vi thỏa mãn các dấu hiệu tội phạm thì có thể xử lý theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp khắc phục được toàn bộ hậu quả, không chứng minh được động cơ, mục đích lỗi cố ý trong việc lạm quyền, biển thủ tiền ngân sách vào mục đích cá nhân... kết luận chỉ là vấn đề nhận thức của cán bộ tham mưu và yếu kém về chuyên môn nghiệp vụ thì cũng cần xem lại năng lực của cán bộ chuyên môn.

Nếu vụ việc không bị báo chí phản án, dư luận lên tiếng thì rõ ràng ngân sách Đảng của địa phương này đã bị thất thoát hàng tỷ đồng cho mục đích cá nhân, trái quy định pháp luật.

Bởi vậy, việc truy trách nhiệm cá nhân là cần thiết. Nếu hành vi thỏa mãn dấu hiệu của các tội phạm về chức vụ thì phải xử lý, nếu không đủ căn cứ xử lý hình sự thì cũng phải xem lại năng lực của các cá nhân có liên quan trong việc quản lý tài sản công, trong việc thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao.