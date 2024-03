Shark Thủy bị bắt để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 26/3, tại buổi họp báo Bộ Công an, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch Công ty Giáo dục EGroup về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh trên còn có Đặng Văn Hiền, Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty EGame.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy)

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, sinh năm 1982 tại Hà Nội, là Chủ tịch tập đoàn Egroup và hiện là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Anh ngữ Apax .

Ông Thủy được biết đến với cái tên Shark Thủy do từng là thành viên trong chương trình Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank Việt Nam với vai trò là nhà đầu tư chính trong chương trình.

Năm 2023, Shark Thủy bất ngờ bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng thông qua các loại hợp đồng dưới hình thức tiền gửi.

Bên cạnh đó, hệ thống các trung tâm Anh ngữ Apax Leader của ông Thủy cũng gặp lùm xùm khi bị nhiều phụ huynh tố trung tâm yêu cầu học sinh đóng tiền học trước, nhưng sau đó đột ngột đóng cửa hoặc chuyển sang giảng dạy online.

