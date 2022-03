Sau bán xăng lẫn nước lã, sự thật phơi bày tại cây xăng Bình Xuyên?

Sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc cửa hàng xăng dầu Bình Xuyên của Công ty CP Xăng dầu Kenda đặt tại xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang (Hải Dương bán xăng có chứa nước lã, Sở Công thương đã phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương chỉ đạo lực lượng trực tiếp kiểm tra hoạt động kinh doanh tại cửa hàng xăng dầu này. Sở Công thương đã tiến hành kiểm tra hành chính, yêu cầu chủ doanh nghiệp cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu nhưng đơn vị chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan. Đồng thời, Sở đã thiết lập hồ sơ, yêu cầu niêm phong cửa hàng xăng dầu Bình Xuyên. Trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Công thương Hải Dương cho biết, cây xăng Bình Xuyên chưa được Sở cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nhưng đã tự ý đi vào hoạt động là sai quy định. Theo đó, ngày 11/3, Sở mới nhận được hồ sơ xây dựng của cây xăng Bình Xuyên trong khi doanh nghiệp này đã tự ý hoạt động được khoảng hơn 1 tháng nay. “Sở sẽ kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm nếu doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm", lãnh đạo Sở cho biết. Ông Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Bình Giang cho biết, hiện nay công trình cây xăng Bình Xuyên mới được nghiệm thu 3/8 hạng mục. Cụ thể, mái che cột bơm 384 m2, nhà văn phòng 131,2 m2, khu bể chứa xăng dầu 91,8 m2, còn lại 5 hạng mục chưa được thực hiện. "Về sự cố cây xăng đổ nước lã cho khách, quá trình kiểm tra trên cơ sở báo cáo giải trình cổ bể chứa xăng A95 số 2 có ốc bu lông mặt bích xiết không chặt và không đều, còn nhiều ốc bulong siết lỏng dẫn đến có khe hở ở cổ bể, cộng với thời tiết nồm ẩm kèm theo mưa nên nước thẩm thấu qua cát ngấm vào miệng bể và theo khe hở chảy vào trong bể chứa xăng A95 số 2", ông Phúc cho biết. Ông Trần Văn Toàn – Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hải Dương cho biết, đơn vị đang phối hợp với thanh tra Sở Công thương Hải Dương để làm rõ vụ việc. Nói về nguyên nhân dẫn đến việc xăng lẫn nước lã, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hải Dương cho biết, theo giải trình của ông Lê Huy Hoàn - Giám đốc cửa hàng xăng dầu Bình Xuyên khi thiết kế bể chứa xăng bị thấp, tổ thi công thiết kế nắp gioăng của bể chứa vặn không hết, bị lỏng nên mưa xuống nước thấm và tràn vào khoang gioăng của bể chứa dẫn đến tình trạng xăng pha nước lã. “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cùng với thanh tra Sở Công thương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc nói trên. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị này chỉ cung cấp một số giấy tờ liên quan, còn lại chưa cung cấp được và lấy lý do kế toán là để quên tại cơ quan. Hiện bên Thanh tra của Sở Công thương đã lập 1 biên bản tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở này và niêm phong để tiếp tục tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định”, ông Toàn nói. Thượng tá Vũ Đình Hùng - Trưởng Công an huyện Bình Giang cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc cây xăng Bình Xuyên bán xăng kém chất lượng cho dân, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Bình Giang đã tới lập biên bản sự việc, yêu cầu chủ cơ sở ngừng kinh doanh để xác minh có hay không tình trạng mua xăng nhưng có nước lã. Chủ cây xăng đã chủ động khắc phục. Người dân không có đơn khiếu kiện. “Nhận định ban đầu của chúng tôi nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật trong thiết kế bể chứa xăng. Đường ống dẫn thoát hơi làm không đúng quy chuẩn nên dẫn đến nước rò rỉ vào bồn chứa xăng. Về nguồn xăng thì cơ bản là đảm bảo chất lượng. Phía công an sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để thống nhất hình thức xử phạt”, ông Hùng nói. Được biết, công trình cây xăng Bình Xuyên được phê duyệt quy hoạch tại quyết định số 1867/QĐ-UBND ngày 2/7/2021 với diện tích 6.408m2. Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân cây xăng Bình Xuyên bán nước lã cho khách hàng để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, sáng ngày 9/3, một số người dân mua xăng tại cây xăng Bình Xuyên (xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) phát hiện tình trạng sau khi đổ xăng thì xe không nổ máy, kiểm tra thấy xăng lẫn nước lã nên đã phản ánh. Sau khi báo đưa tin, các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã vào cuộc kiểm tra, xử lý. >>> Mời độc giả xem video Tràn lan điểm bán xăng tự phát. Nguồn: VTV 24

