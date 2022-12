Sát hại con, đánh cháu... buồn lòng những vụ bạo hành trẻ em năm 2022

Bé gái 3 tuổi ở Hà Nội bị người tình của mẹ đóng 9 cái đinh vào đầu: Chiều 13/10, Tòa án nhân dân Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) mức án tử hình về tội giết người, 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích, tổng hợp hình phạt là tử hình và buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại gần 470 triệu đồng. Huyên đã hành hạ, đóng 9 chiếc đinh vào đầu bé Đ.N.A. (3 tuổi) khiến nạn nhân tử vong. Cháu A. là con gái chị Nguyễn Thị L. (27 tuổi, trú tại huyện Thạch Thất) - người tình đang chung sống với Huyên. Bé 3 tuổi bị đánh, nhét vào tủ đông: Ngày 15/8, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố, bắt giữ Nguyễn Trường Giang (26 tuổi), trú tại thôn 8, xã Chính Lý, Lý Nhân, để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người". Nạn nhân là bé N.H.Đ (3 tuổi, cháu nội chủ nhà Giang thuê để mở quán trà sữa). Trước đó, ngày 13/8, cháu N.H.Đ. sang quán trà sữa của Giang chơi. Bực tức vì bị cháu Đ. gọi, hỏi nhiều, Giang đã dùng chiếc chày bằng kim loại đập trúng đầu khiến cháu Đ. bị ngã khỏi giường, đập đầu xuống sàn nhà. Thấy cháu Đ. khóc to, Giang dỗ dành không được nên đã bịt miệng, bóp, ghì cổ, ấn nằm xuống sàn nhà. Sợ mọi người biết chuyện, Giang lấy dây buộc giày siết cổ bé Đ. rồi đặt bé vào bên trong thùng carton, sau đó đặt vào tủ đông. Giang còn đặt tiếp chiếc máy dập nắp hộp trà sữa lên trên nắp tủ đông rồi khóa cửa, lấy xe máy bỏ đi Bé gái 7 tuổi ở Bình Phước bị cha dượng đánh đập dã man: Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) đã bắt tạm giam Trần Thanh Tú (SN 1999, ngụ xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú) để điều tra hành vi hành hạ con riêng của vợ. Theo điều tra ban đầu, năm 2020, Trần Thanh Tú kết hôn với Lầu Y Lầu (SN 1997) và sinh sống tại ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú. Tháng 2 vừa qua, Lầu đón con riêng là bé Y. đến ở chung. Thấy bé Y. thường nghịch đồ dùng cá nhân của Tú và biếng ăn nên Tú và Lầu nhiều lần đánh bé gái gây thương tích. Ngày 27/7, hàng xóm phát hiện trên người bé D. có vết bầm tím, trầy xước nên trình báo công an. Thời điểm lực lượng chức năng đến nhà kiểm tra, cơ thể bé gái bị bầm tím từ đầu đến chân, vết thương vùng mông rách da gây chảy máu. Công an xã Tân Hòa đã mời Lầu Y Lầu và Trần Thanh Tú về làm việc. Tại đây, cả hai khai nhận hành vi đánh đập bé gái. Bố và bà nội bạo hành dã man bé trai 9 tuổi ở Đắk Lắk: Ngày 25/7, Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà nội và cha ruột trong vụ cháu T.N.A. (9 tuổi) bị bạo hành để điều tra về "Tội cố ý gây thương tích" hoặc "Gây tổn hại cho sức khỏe của người khác". Hiện cả 2 bị can là ông T.V.D. (cha ruột cháu A.) và bà T.T.T. (bà nội cháu A.) được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, UBND xã Ea Ning, huyện Cư Kuin nhận được đơn phản ánh của bà L.T.T. (bà ngoại cháu A., trú thôn 18, xã Ea Ning) về vụ việc cháu A. ở cùng bà nội và cha ruột bị đánh đập, bạo hành. Theo phản ánh, cha mẹ cháu A. ly hôn năm 2013, nên cháu về sống với mẹ và ông bà ngoại. Lúc đó, mẹ A. được quyền nuôi con, phía cha A. có trách nhiệm chu cấp mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi con 18 tuổi. Tuy nhiên, cha A. chỉ chu cấp được 4 tháng rồi dừng. Cặp vợ chồng trông trẻ buộc chân, đánh, dùng băng dính bịt miệng bé 1 tuổi: Ngày 28/7, Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Nhi Trung ương việc có một trường hợp bệnh nhân là cháu L.Q.T. (1 tuổi, quê Hà Tĩnh) nhập viện trong tình trạng tím tái, li bì và sốt cao, nghi bị ngược đãi, hành hạ. Qua điều tra sơ bộ xác định, ngày 21/7, mẹ cháu T. là chị Lê Thị Lan H. (28 tuổi, ở Hà Tĩnh) thuê Đoàn Diệu Linh (26 tuổi, ở Hà Nội) trông cháu T. với giá 3 triệu đồng/tháng tại ngõ 198 Xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa để đi làm công nhân tại Bắc Giang. Trong quá trình trông trẻ, do cháu T. bị sốt và quấy khóc nên Linh và chồng là Hoàng Thế Vũ (28 tuổi) đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân; dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu, người và dùng chăn quấn, dùng băng dính bịt miệng cháu T. Bé trai 6 tuổi bị cha ruột hành hạ, đánh đập dã man: Ngày 22/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lương Văn Luận (SN 1985, trú xã Đông Thái, huyện An Biên) về hành vi ngược đãi, hành hạ con ruột. Nạn nhân là cháu L.H.T. (SN 2016), con ruột của Luận. Theo đó, Luận thường xuyên có hành vi đánh đập, hành hạ con trai. Điển hình là ngày 22/6, Luận dùng thanh sắt đánh vào đầu, mặt, tay, lưng của bé T. gây thương tích nhưng được người dân can ngăn và đưa bé đến trạm y tế điều trị. Công an xã Đông Thái, huyện An Biên nhiều lần nhắc nhở, thậm chí lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Luận về hành vi "Đánh đập, gây thương tích cho thành viên gia đình". Tuy nhiên, Luận không chấp hành nộp phạt mà còn tiếp tục đánh đập hành hạ bé T. 2 bảo mẫu bạo hành cháu bé 2 tuổi dã man ở Đà Lạt: Ngày 18/7, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Ngọc Thảo Vy (24 tuổi) và Huỳnh Thị Thanh Hằng (26 tuổi) về tội “hành hạ người khác”. Theo kết quả điều tra, đầu năm 2022, chị C.T.T (26 tuổi, quê Đắk Lắk) đến TP Đà Lạt sinh sống. Vì bận đi làm xa nên ngày 26/2, chị gửi bé C.T.L (2 tuổi) cho cô giáo mầm non là Cao Thị Đào (38 tuổi) trông giữ với chi phí 7 triệu đồng/tháng. Do trường tổng kết năm học, từ ngày 24/6, Đào đưa L. về nhà chăm sóc. Sau đó, vì sửa nhà nên Đào giao L. lại cho Vy và đưa 2 triệu đồng lo chi phí. Thời gian này, Huỳnh Thị Thanh Hằng (em chồng Vy) cũng phụ trông L. Do L. ít nói chuyện với mọi người nên Vy - Hằng nhiều lần dùng tay đánh bé. Ngày 8/7, Vy đạp vào người khiến L. ngã. Những ngày sau đó, bé nhiều lần bị ngã đập đầu xuống nền nhà. Đến trưa 16/7, sau khi cho L. ăn, Hằng thấy bé ói, người lạnh, môi tím tái đã cùng Vy gọi điện cho người thân đưa bé đến Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. Tại đây, qua chẩn đoán, L. bị chấn thương sọ não, dập phổi phải mổ cấp cứu.

Do L. ít nói chuyện với mọi người nên Vy - Hằng nhiều lần dùng tay đánh bé. Ngày 8/7, Vy đạp vào người khiến L. ngã. Những ngày sau đó, bé nhiều lần bị ngã đập đầu xuống nền nhà. Đến trưa 16/7, sau khi cho L. ăn, Hằng thấy bé ói, người lạnh, môi tím tái đã cùng Vy gọi điện cho người thân đưa bé đến Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. Tại đây, qua chẩn đoán, L. bị chấn thương sọ não, dập phổi phải mổ cấp cứu.