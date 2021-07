Sập tường ở Hà Nội, hàng loạt ô tô bị đè đầu

Sự việc tường sập đè đầu khoảng 10 xe ô tô xảy ra khoảng 3h sáng 8/7, tại ngõ 245 Mai Dịch, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Một bức tường cao 2-3 m dài khoảng 30 m, bất ngờ đổ sập, đè lên nhiều ô tô đang đỗ trên vỉa hè. Một vị lãnh đạo Công an phường Mai Dịch cho biết, vụ việc xảy ra do ảnh hưởng của mưa và gió mạnh từ hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Vị này còn cho biết thêm: "Chúng tôi đang thống kê thiệt hại và giải quyết sự việc". Ghi nhận của PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống tại hiện trường, có 12 ô tô bị ảnh hưởng của vụ sập tường. Phía sau bức tường là Trường Mầm non Mai Dịch. Hiện vụ tường sập bất ngờ trên phố Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, các tỉnh tại Bắc Bộ đã xuất hiện mưa lớn. Từ 2h đến 4h sáng 8/7, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 50 mm, có nơi trên 120 mm. Tại Hà Nội, khu vực duy trì trạng thái mưa dông trong hôm nay (8/7). Một số cơn mưa lớn có thể xuất hiện bất chợt trong ngày. >>>> Xem thêm video: Khi bức tường bất ngờ đổ sập và những ám ảnh còn mãi. Nguồn: VTV24.

