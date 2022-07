Sao Việt và những lần bị tố hiếp dâm, gạ tình

Minh Béo: Tháng 3/2016, Minh Béo tới Mỹ lưu diễn tại California và đã có hành động dâm ô với trẻ dưới 14 tuổi trong một nhóm vũ công tham gia thi tài năng trên đài phát thanh ở Huntington Beach. Mức phạt của Minh Béo được tòa đề nghị là 18 tháng tù giam và bị liệt vào danh sách trọn đời dành cho những tội phạm tấn công tình dục của Mỹ. Đầu năm 2014, Minh Béo cũng bị hàng loạt đàn em Nhật Hí, Tuấn Chinh tố sàm sỡ, đòi hỏi tình dục hoặc có những hành vi thiếu chuẩn mực. Trước những lời tố cáo của đàn em, Minh Béo ra sức kêu oan. Đến khi nam diễn viên bị bắt tại Mỹ vì tội danh ấu dâm, những lời lẽ kia mới được tin là thật. Minh Béo bị nhiều người tẩy chay, sân khấu do Minh Béo lập nên cũng rơi vào tình trạng khó khăn vì không có khán giả. Phạm Anh Khoa: Năm 2018, vũ công Phạm Lịch tố HLV Phạm Anh Khoa từng gạ tình và có những lời lẽ xúc phạm cô nặng nề trong thời gian cả hai tham gia Trời sinh một cặp. Ban đầu, nam rocker lên tiếng bác bỏ những thông tin này nhưng trước áp lực từ phía dư luận, Phạm Anh Khoa đã lên tiếng xin lỗi. Nhiều tổ chức cũng như chương trình đã hủy bỏ các hợp đồng đại diện, tiết mục biểu diễn của Phạm Anh Khoa. Sau bê bối gây chấn động showbiz Việt, Phạm Anh Khoa đã có một thời gian "ở ẩn". Gần đây, sự trở lại của Phạm Anh Khoa trong các sản phẩm nghệ thuật bị nhiều người kêu gọi tẩy chay. Cao Thái Sơn: Nam ca sĩ bị một fan nam là Adam Nguyễn tố là người đồng tính và đã lừa của anh chàng này cả tỷ đồng. Mọi việc càng trở nên ầm ĩ khi Adam Nguyễn tung hàng loạt bằng chứng về tin nhắn, hình ảnh và giấy tờ chuyển tiền. Sự việc căng thẳng tới mức Cao Thái Sơn phải tổ chức một cuộc họp báo và tuyên bố “Tôi chuẩn men”. Đồng thời, nam ca sĩ cũng bác bỏ việc anh nhận cả tỷ đồng từ người tình đồng tính. Mọi việc chưa lắng xuống thì vài tháng sau, giọng ca của “Con đường mưa” lại bị một nam sinh tố gạ tình. Theo như những tin nhắn trên mạng xã hội mà anh chàng này tung ra thì Cao Thái Sơn đã nhiều lần khen ngợi vẻ ngoài bảnh bao của chàng trai này và buông lời tán tỉnh. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận tin đồn và cho rằng tài khoản kia là giả mạo. Nam Trung: Cựu giám khảo của Vietnam’s Next Top Model – Chuyên gia trang điểm Nam Trung cũng từng khiến dư luận sôi sục khi dính nghi án gạ tình nam thí sinh vào tháng 9/2013. Theo đó, người mẫu Phạm Tùng, thí sinh tham gia vòng sơ tuyển Vietnam’s Next Top Model 2013 đã viết trên trang cá nhân: “Làm make-up nhục lắm hay sao mà làm người mẫu. Thế mà hôm nay còn gọi điện thoại gạ tình thằng em mình, hứa giúp này giúp nọ”. Dòng trạng thái này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Trước sự việc này, Nam Trung cho biết anh không quan tâm và cho rằng, đó có thể là do thí sinh muốn dựa hơi chương trình để nổi tiếng. Những dòng trạng thái tố “gạ tình” cũng nhanh chóng bị chủ nhân xóa bỏ khiến nhiều người tin rằng, đây là trò PR của cả thí sinh và ekip chương trình. Khánh Phương: Vào cuối năm 2015, dư luận xôn xao khi nam ca sĩ Khánh Phương bị một giáo viên mầm non tố là gã sở khanh, lừa tình. Cô gái này đã tung rất nhiều hình ảnh tình tứ với giọng ca “Chiếc khăn gió ấm”, nhưng Khánh Phương nhanh chóng chối bỏ mối quan hệ và cho rằng, đây chỉ là những bức hình chụp với người hâm mộ. Lập tức sau đó, cô giáo viên đã tỏ thái độ bức xúc và nói anh là kẻ phụ bạc, đồng thời tung ra những tin nhắn tình cảm riêng của cả hai. Sự việc đến nay vẫn còn bỏ ngỏ khi Khánh Phương liên tục phủ nhận. Tuy nhiên, hình ảnh của Khánh Phương đã xấu đi đáng kể trong mắt khán giả. Ngọc Sơn: Năm 2001, ca sĩ Ngọc Sơn khiến dư luận dậy sóng khi bị một cô gái tố dùng thuốc kích thích để dụ dỗ và cưỡng bức cô. Tuy nhiên, “Ông hoàng nhạc sến” đã nhanh chóng phủ nhận và cho rằng, cô gái kia đang cố tình làm vậy để tống tiền anh. Ngọc Sơn cũng cho biết cô gái kia hoàn toàn tự nguyện chứ không phải anh cưỡng bức cô. Tuy nhiên, do không có đủ bằng chứng nên cả hai không phải ra hầu tòa, và mọi chuyện cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng. >>>Xem thêm video: Hai Diễn viên,nhạc sĩ Việt Nam bị cáo buộc cưỡng hiếp cô gái ở Tây Ban Nha có phải H.H.A và H.Đ? (Nguồn: TV24H)

