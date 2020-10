Sáng nay viếng và truy điệu 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại Rào Trăng 3

7 giờ sáng ngày 18/10, lễ viếng, truy điệu các chiến sĩ, cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Thừa Thiên - Huế được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268 (phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Lễ viếng sẽ bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 18/10; lễ truy điệu diễn ra từ 11 giờ đến 12 giờ và từ 12 giờ đến 13 giờ ngày 18/10 tổ chức lễ di quan. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu vào viếng. Ngay từ sáng sớm, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia buồn cùng gia quyến các liệt sĩ. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi sổ tang chia buồn cùng các gia đình liệt sĩ. Đoàn Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn Đại biểu Quốc hội, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Lê Trường Lưu, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dẫn đầu vào viếng các liệt sĩ. Đoàn Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn dẫn đầu vào viếng. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gửi vòng hoa viếng. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn Thứ trưởng Bộ Công an ghi sổ tang. Đoàn Quân uỷ Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Phan Văn Giang, uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Quân uỷ Quân ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu vào viếng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và nguyên Bộ trưởng Phùng Quang Thanh gửi vòng hoa viếng. Gia quyến các liệt sĩ. Nỗi đau không thể bù đắp của thân nhân các gia đình liệt sĩ đã hy sinh khi tham gia cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 Đoàn xe di linh ở ngoài Nhà Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268. >>> Xem thêm video: Diễn biến vụ sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3. Nguồn: VTV1.

