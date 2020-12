Sai phạm nào khiến ông Tất Thành Cang bị khởi tố?

Chiều 16/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã có quyết định khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang (SN 1971, trú tại tỉnh Long An, trú quận 6, nguyên là Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM) để điều tra về tội danh “Vi phạm về các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” điều 219 bộ luật hình sự 2015. Ông Tất Thành Cang bị khởi tố liên quan đến việc phát hành, bán 9 triệu cổ phiếu cho công ty Nguyễn Kim (cổ đông chiến lược) tại Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn SADECO. Liên quan đến sai phạm bán 9 triệu cổ phiếu SADECO cho Nguyễn Kim, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can để điều tra. Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) là một thành viên của Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC). Năm 2015, IPC có vốn sở hữu tại Công ty Sadeco là 44%. Tháng 6/2017, Công ty Sadeco đã chuyển nhượng cho Công ty Nguyễn Kim 9 triệu cổ phiếu, để thu về 360 tỷ đồng. Tuy nhiên toàn bộ số tiền này được SADECO gửi ngân hàng lấy lãi. Quá trình tăng vốn, bán cổ phiếu có vai trò của nhóm đại diện, quản lý vốn nhà nước tại SADECO. Đáng chú ý, việc chuyển nhượng 9 triệu cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim đã làm giảm tỷ lệ sở hữu vốn của Công ty IPC tại Công ty Sadeco từ 44% xuống 28,8%. Thanh tra TP.HCM cho rằng, thời điểm phát hành cổ phiếu SADECO chưa thực sự có nhu cầu cần thiết tăng vốn. Đồng thởi chỉ ra rằng, chỉ riêng phần thiệt hại về chênh lệch cổ phiếu đã lên tới 153 tỷ đồng. Nếu tính cả việc đầu năm 2017, nhà đất khu Nam Sài Gòn ảnh hưởng cơn sốt đất, giá tăng rất nhiều nên giá trị thiệt hại thực tế sẽ rất lớn. Điều đáng chú ý là trong văn bản giải trình, Công ty IPC cho rằng việc chuyển nhượng đã được Thường trực Thành ủy Thành ủy chấp thuận chủ trương nhưng bị Thanh tra TP.HCM bác bỏ. Cụ thể, trong văn bản số 675/IPC.17 ngày 31/5/2017, Công ty IPC viện dẫn thông báo số 495-TB/VPTU truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang, chấp thuận chủ trương phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Công ty Sadeco. Từ đó, Công ty IPC đề nghị Chi cục tài chính doanh nghiệp thành phố chấp thuận và trình UBND TP phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ sở hữu của IPC tại Công ty Sadeco. Sau đó, Chi cục Tài chính doanh nghiệp trình UBND TP.HCM kiến nghị giảm tỷ lệ vốn Nhà nước từ 44% xuống còn 28,8% tại Công ty Sadeco. Tại văn bản số 732/TCDN-CN ngày 7/6/2017, Chi cục Tài Chính doanh nghiệp cũng viện dẫn thông báo số 495, truyền đạt ý kiến của Phó bí thư Thường trực Thành ủy nhưng chi tiết hơn. Cụ thể, Phó bí thư Thường trực Thành ủy chấp thuận để Văn phòng Thành ủy được biểu quyết chấp thuận chủ trương phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Sadeco. Thế nhưng, tại văn bản số 730/IPC.17 ngày 16/6/2017, Công ty IPC báo cáo UBND TP.HCM lại nêu: “Thường trực Thành ủy cũng đã chấp thuận chủ trương phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại thông báo số 495". Đối chiếu các văn bản trên, Thanh tra TP.HCM phân tích văn bản số 730/IPC.17 của Công ty IPC cho rằng “Thường trực Thành ủy cũng đã chấp thuận chủ trương” là không đúng, vì thông báo số 495 là ý kiến chỉ đạo của mỗi Phó bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM cũng đề cập đến vấn đề trên. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định ông Tất Thành Cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình xử lý công việc, vi phạm quy định của Thành ủy về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu Đảng bộ thành phố và các quy định pháp luật trong việc quyết định chủ trương hợp tác kinh doanh, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thuộc Thành ủy, chấp thuận chủ trương để người đại diện phần vốn của Thành ủy biểu quyết phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược tại doanh nghiệp. Ông Cang cũng được xác định thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lĩnh vực được phân công phụ trách có nhiều vi phạm pháp luật, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Đảng bộ Thành phố. Trong thời gian giữ cương vị Thành ủy viên, Ủy viên UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM, ông Cang đã vi phạm quy định pháp luật về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cuối tháng 12/2018, Ban chấp hành Trung ương kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng. Sau khi bị cách chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy, ông Tất Thành Cang được phân công qua Ban định hướng nội dung nghiên cứu lịch sử thành phố. Cơ quan điều tra nhận định, quá trình chọn cổ đông chiến lược không được báo cáo đầy đủ, minh bạch, đánh giá không đúng năng lực thực tế của đối tác chiến lược, giá phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược không đúng thực tế giá trị tài sản và tiềm lực công ty, không có căn cứ pháp lý, không đảm bảo lợi ích của Sadeco cũng như cổ đông hiện hữu… Do đó, việc phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược (Công ty Nguyễn Kim) với giá 40.000 đồng/cổ phần, không thông qua thẩm định đấu giá, đã gây thất thoát cho Sadeco 208 tỷ đồng. Mới đây, HĐND TP.HCM đã tạm đình chỉ tư cách đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Tất Thành Cang. Theo đó, Thường trực HĐND TP.HCM đã tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND của ông Tất Thành Cang. Việc đình chỉ tư cách đại biểu HĐND được thực hiện theo điều 100, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Ông Tất Thành Cang sinh năm 1971, quê Long An. Trước khi là Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, ông Cang từng giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận 2, Giám đốc Sở GTVT và Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

