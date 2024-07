Ra mắt lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tại huyện Ea Súp

Hình ảnh đại biểu tham dự buổi lễ

Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn huyện Ea Súp được thành lập trên cơ sở kiện toàn 03 lực lượng gồm: Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng, có 116 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở 116 thôn, buôn trên toàn huyện với số lượng hiện nay là 348 người.

Tại buổi Lễ, Đồng chí Thượng tá Lý Văn Kết - Trưởng Công an huyện đã phát biểu giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thực hiện một số nội dung chủ yếu như giám sát và xử lý các mâu thuẫn, vi phạm pháp luật; tăng cường thông tin và giáo dục cộng đồng về phòng ngừa tội phạm; đảm bảo tuân thủ các quy định về an ninh, trật tự; hỗ trợ và quản lý người chấp hành hình phạt; phối hợp ứng phó nhanh chóng với các vụ việc phức tạp và thực hiện các hoạt động phòng ngừa tội phạm.

Phát biểu chỉ đạo buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện biểu dương tinh thần tích cực, khẩn trương của Công an huyện là cơ quan tham mưu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp UBND huyện tổ chức thành công buổi lễ. Đồng thời, đồng chí chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng Công an các cấp trên địa bàn huyện quan tâm, đồng hành, hướng dẫn cho Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hoạt động hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kéo giảm tội phạm và ổn định tốt ANTT ngay từ cơ sở.

Sau Lễ ra mắt này, chắc chắn rằng 116 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Ea Súp sẽ được xây dựng thực sự vững mạnh hơn, từng bước được nâng tầm, những vi phạm về ANTT, tội phạm được ngăn ngừa, kéo giảm sâu hơn ngay từ thôn, buôn, tổ dân phố và hiệu quả các mặt hoạt động đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng, phát triển KT-VH-XH ở các địa phương, cơ sở sẽ được nâng cao hơn nữa.

