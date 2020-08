Quý bà thuê sát thủ giết người và những hợp đồng “lạnh gáy“

Ngày 12/8, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đang truy nã bị can Trần Thị Xuân Hương (46 tuổi, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) để điều tra về tội "giết người". Để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, Trần Thị Xuân Hương thuê hai sát thủ nổ 4 phát súng giết một người đàn ông với giá 300 triệu đồng. Ngay sau đó, nạn nhân được đi cấp cứu và thoát chết. Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An cũng vừa tuyên phạt Trần Ngọc Hòa 12 năm tù, bồi thường 606 triệu đồng cùng đồng bọn vì dùng bom xăng đốt cửa hàng quần áo của chị H. (Nghi Lộc) khiến chị này bỏng nặng, cửa hàng bị cháy trụi. Hòa khai, một người phụ nữ tên Hoàng (hiện sống ở Đài Loan) nghi ngờ chị H. (chủ cửa hàng quần áo) có quan hệ tình cảm với chồng cũ nên đã thuê Hòa đe dọa với giá 20 triệu đồng. Phải đốt đến 2 lần, cháy rụi quán, người phụ nữ Hoàng mới bằng lòng với kết quả. Đầu tháng 7, nhiều người dân Thái Bình xôn xao thông tin bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt (sinh năm 1982, vợ ông Đặng Xuân Hậu, nguyên Chủ tịch UBND P.Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình) đã thuê người chặn đường đánh cán bộ tư pháp, người đã tố cáo chồng mình. Tại cơ quan công an, bà Nguyệt khai đã chi 10 triệu đồng để thuê người đánh anh Vũ Văn Pho vì có đơn tố cáo, "cản trở" sự nghiệp của ông Hậu vì không đủ điều kiện theo quy định nhưng vẫn tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ phường Lê Hồng Phong nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, ngày 6/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án bác sỹ Chiêm Quốc Thái bị vợ cũ thuê giang hồ “xử”, gây thương tích. Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ bác sĩ Thái) đã thuê giang hồ chém chồng thương tích tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) vào ngày 28/3/2018. Nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản sau ly hôn. Bà Ngọc trả cho Thanh 1 tỷ đồng để đánh thương tích ông Thái nhằm mục đích dằn mặt. Nhóm đàn em của Thanh cầm dao xông đến chém trúng lưng, vai bác sĩ này rồi lên xe tẩu thoát. Ông Thái được đưa đến bệnh viện cấp cứu với thương tích 5%. Đầu năm 2020, vụ án thuê công an bỏ tù bạn trai giá 1 tỷ được đưa ra xét xử. Nguyễn Thị Vân và anh Nguyễn Văn Thiện (44 tuổi, ngụ tại quận Tây Hồ) có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng. Do có mâu thuẫn với nhau nên Vân thỏa thuận cùng Nguyễn Thị Vững là thượng úy công an bỏ ma túy vào xe anh Thiện và báo công an bắt. Đổi lại, Vân phải trả công cho Vững 1 tỷ đồng. Việc thỏa thuận này được hợp thức bằng cách Vân và Vững viết thỏa thuận vay tiền. Trên thực tế, Vân đã chuyển trước cho Vững 200 triệu đồng để thực hiện thỏa thuận. Anh Thiện đã cứu mình bằng cách tự điều tra về sự việc thông qua ghi âm cuộc gọi và các cuộc gặp của 2 người rồi làm đơn tố cáo. Nguyễn Thị Vững bị tuyên án 7 năm tù, Vân bị 6 tháng 6 năm. Cũng trong thời gian đầu năm, câu chuyện con gái thuê người giết cha xét xử năm 2019 cũng được lật lại. Trần Kiều Trang là con gái ruột của ông Ri (74 tuổi, là giám đốc một doanh nghiệp tại TPHCM). Cho rằng cha mình có quan hệ tình cảm với bà Chiến, là phó giám đốc nên không giao quyền quản lý cho mình nên đối tượng nảy sinh ý định dằn mặt bà này. Trang nhờ người thuê đánh dằn mặt bà Chiến với giá 250 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện, các “sát thủ” đã dùng xăng đốt xe có ông Ri và bà Chiến phía trong dẫn đến ông Ri bị phỏng nặng và qua đời, bà Ri bị thương tật 77%. Trần Kiều Trang phải nhận mức án 14 năm tù.

>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Con rể sát hại mẹ vợ rồi giấu xác trong bể nước ở Thái Bình| VTC14

Ngày 12/8, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết đang truy nã bị can Trần Thị Xuân Hương (46 tuổi, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) để điều tra về tội "giết người". Để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, Trần Thị Xuân Hương thuê hai sát thủ nổ 4 phát súng giết một người đàn ông với giá 300 triệu đồng. Ngay sau đó, nạn nhân được đi cấp cứu và thoát chết. Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An cũng vừa tuyên phạt Trần Ngọc Hòa 12 năm tù, bồi thường 606 triệu đồng cùng đồng bọn vì dùng bom xăng đốt cửa hàng quần áo của chị H. (Nghi Lộc) khiến chị này bỏng nặng, cửa hàng bị cháy trụi. Hòa khai, một người phụ nữ tên Hoàng (hiện sống ở Đài Loan) nghi ngờ chị H. (chủ cửa hàng quần áo) có quan hệ tình cảm với chồng cũ nên đã thuê Hòa đe dọa với giá 20 triệu đồng. Phải đốt đến 2 lần, cháy rụi quán, người phụ nữ Hoàng mới bằng lòng với kết quả. Đầu tháng 7, nhiều người dân Thái Bình xôn xao thông tin bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt (sinh năm 1982, vợ ông Đặng Xuân Hậu, nguyên Chủ tịch UBND P.Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình) đã thuê người chặn đường đánh cán bộ tư pháp, người đã tố cáo chồng mình. Tại cơ quan công an, bà Nguyệt khai đã chi 10 triệu đồng để thuê người đánh anh Vũ Văn Pho vì có đơn tố cáo, "cản trở" sự nghiệp của ông Hậu vì không đủ điều kiện theo quy định nhưng vẫn tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ phường Lê Hồng Phong nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, ngày 6/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án bác sỹ Chiêm Quốc Thái bị vợ cũ thuê giang hồ “xử”, gây thương tích. Bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ bác sĩ Thái) đã thuê giang hồ chém chồng thương tích tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) vào ngày 28/3/2018. Nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản sau ly hôn. Bà Ngọc trả cho Thanh 1 tỷ đồng để đánh thương tích ông Thái nhằm mục đích dằn mặt. Nhóm đàn em của Thanh cầm dao xông đến chém trúng lưng, vai bác sĩ này rồi lên xe tẩu thoát. Ông Thái được đưa đến bệnh viện cấp cứu với thương tích 5%. Đầu năm 2020, vụ án thuê công an bỏ tù bạn trai giá 1 tỷ được đưa ra xét xử. Nguyễn Thị Vân và anh Nguyễn Văn Thiện (44 tuổi, ngụ tại quận Tây Hồ) có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng. Do có mâu thuẫn với nhau nên Vân thỏa thuận cùng Nguyễn Thị Vững là thượng úy công an bỏ ma túy vào xe anh Thiện và báo công an bắt. Đổi lại, Vân phải trả công cho Vững 1 tỷ đồng. Việc thỏa thuận này được hợp thức bằng cách Vân và Vững viết thỏa thuận vay tiền. Trên thực tế, Vân đã chuyển trước cho Vững 200 triệu đồng để thực hiện thỏa thuận. Anh Thiện đã cứu mình bằng cách tự điều tra về sự việc thông qua ghi âm cuộc gọi và các cuộc gặp của 2 người rồi làm đơn tố cáo. Nguyễn Thị Vững bị tuyên án 7 năm tù, Vân bị 6 tháng 6 năm. Cũng trong thời gian đầu năm, câu chuyện con gái thuê người giết cha xét xử năm 2019 cũng được lật lại. Trần Kiều Trang là con gái ruột của ông Ri (74 tuổi, là giám đốc một doanh nghiệp tại TPHCM). Cho rằng cha mình có quan hệ tình cảm với bà Chiến, là phó giám đốc nên không giao quyền quản lý cho mình nên đối tượng nảy sinh ý định dằn mặt bà này. Trang nhờ người thuê đánh dằn mặt bà Chiến với giá 250 triệu đồng. Trong quá trình thực hiện, các “sát thủ” đã dùng xăng đốt xe có ông Ri và bà Chiến phía trong dẫn đến ông Ri bị phỏng nặng và qua đời, bà Ri bị thương tật 77%. Trần Kiều Trang phải nhận mức án 14 năm tù.

>>> Mời bạn đọc xem thêm video: Con rể sát hại mẹ vợ rồi giấu xác trong bể nước ở Thái Bình| VTC14