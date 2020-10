Quốc hội sẽ miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng

Chiều 14/10, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc trình Quốc hội một số vấn đề liên quan đến công tác nhân sự. Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng. Lý do Quốc hội miễn nhiệm chức thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng, do ông Hưng chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công, điều động của Bộ Chính trị. Được biết ông Lê Minh Hưng đã được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước; điều động, phân công giữ chức chánh Văn phòng Trung ương Đảng thay ông Nguyễn Văn Nên. Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970. Quê quán: xã Sơn tân, huyện Hương sơn, tỉnh Hà tĩnh. Từ tháng 10/1993- 1/1998: Chuyên viên Phòng Quỹ Tiền tệ quốc tế, Vụ Quan hệ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt nam. Tham dự khóa học về kinh tế thị trường và phân tích tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thượng hải, Trung quốc (tháng 3-6/1996) và học Thạc sỹ về kinh tế tại trường Đại học Tổng hợp Saitama, Nhật bản (tháng 10/1996-9/1997). Từ 2/1998- 2/2002: Phó Trưởng phòng rồi Trưởng Phòng, Phòng Ngân hàng Phát triển Châu á, Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt nam. Từ 3/2002- 12/2009: Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt nam. Từ 01/2010- 10/2011: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt nam. Từ 10/2011- 10/2014: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam. Từ 11/2014 đến 2016: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ 4/2016: Được Quốc hội phê chuẩn trở thành Thống đốc NHNN Việt Nam Ông Lê Minh Hưng là con trai của ông Lê Minh Hương, cố Thượng tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (từ năm 1998 – 2002). Trước khi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công An thì ông Lê Minh Hương từng làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ (từ năm 1996-1998).

