Quất cảnh Tứ Liên náo nức một mùa bội thu

Sáng 5/12, theo ghi nhận của phóng viên, các nhà vườn trồng quất tại làng Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) đang tất bật với những công đoạn chuẩn bị cuối cùng. Người vận chuyển chậu, bình đất nung, người tưới cây, tỉa cành khô, gò thế tạo dáng… với tinh thần náo nức chờ đợi ngày cận Tết để phục vụ người dân. Vào thời điểm này, quất cảnh quả vẫn đang xanh, lác đác có quả vàng. Theo dự kiến của các nhà vườn, khoảng 1 tháng nữa quả sẽ chín vàng đều. Những chùm quất còn non, lá và quả xanh ngắt một màu. Ông Xuân Linh (60 tuổi, chủ vườn quất tại làng Tứ Liên) cho biết: "Hiện tại quất vẫn còn xanh, nhưng thời điểm này quất chín rất nhanh, chỉ khoảng 1 tháng nữa thôi là quất sẽ chín vàng. Quá trình chăm sóc quất rất vất vả, thường xuyên phải chăm nom, bón bằng phân sinh học, phun thuốc bảo vệ cây... Chi phí phun thuốc trừ sâu tốn kém khoảng 15 - 20 triệu đồng/1 sào." "Mấy năm trước dịch bệnh, người dân kinh tế còn khó khăn nên không có điều kiện chơi cây cảnh nhiều. Năm nay kinh tế đã ổn định hơn nên dự kiến lượng người mua sẽ đông hơn năm trước. Hiện đã có nhiều khách hàng đặt mua rồi", ông Linh chia sẻ thêm. Theo các nhà vườn năm nay thời tiết rét muộn, nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới quá trình phát triển của cây. Giá quất năm nay nhỉnh hơn so với năm ngoái. Chậu quất bonsai nhỏ có giá từ 0,8 - 1 triệu đồng/cây; to hơn có giá từ 2 triệu trở lên, tuỳ vào độ tuổi, thế, kiểu dáng của cây. Có cây đắt nhất lên tới 30 triệu đồng. Các nhà vườn tất bật chăm sóc cho cây sao cho được đẹp nhất để cung ứng ra thị trường. Ngoài những chậu, bình truyền thống, các nhà vườn còn tạo nhiều cây gắn với nhiều bức tượng hình dáng khác nhau, làm tăng tính thẩm mỹ và giá trị của quất cảnh.Ông Tống Đức Bình (70 tuổi, Hà Nội) hôm nay đã đi mua quất cảnh từ sớm: "Năm nào giờ vào thời điểm này tôi cũng đi mua quất. Phải đặt mua từ sớm thì mới có nhiều cây đẹp, mua muộn người ta chọn hết mất. Hiện tôi đã đặt mua 2 cây rồi, giờ đang tìm đặt thêm. Năm mới, thay vì tặng tiền, tôi sẽ tặng cây cho bạn bè." Hiện tại, nhiều cây đã được người dân đặt mua. Những chùm quất chĩu quả đã ngả vàng báo hiệu Làng quất cảnh Tứ Liên năm nay sẽ có một mùa bội thu. >>> Mời độc giả xem thêm video Hạ Long chuẩn bị vụ hoa Tết 2021 (Nguồn: QTV)

