Chợ hoa đìu hiu... làng quất cảnh Tứ Liên nhộn nhịp khách ra vào

Để phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết cổ truyền, năm nay các vựa quất ở Tứ Liên (Hà Nội) đã chăm sóc và cung ứng ra thị trường nhiều loại quất cảnh độc đáo, thế dáng đẹp. Một chủ vườn chia sẻ, quất cảnh Tứ Liên năm nay được mùa, cho ra quả to, chín vàng đúng thời điểm Tết nhưng giá thành lại rẻ hơn so với các năm khác. Giá của chậu quất cảnh nhỏ được bán ngay tại vườn ở Tứ Liên ở thời điểm này giao động từ 3-5 triệu đồng; chậu to và "khủng" giá thành rơi khoảng 4-10 triệu đồng. Hình ảnh nhiều khách kéo đến làng quất Tứ Liên để lựa cho gia đình những chậu quất cảnh ưng ý, trưng bày trong dịp Tết này khiến bầu không khí nơi đây trở nên nhộn nhịp hơn. Cánh tài xế xe ôm, xe ba gác, xe tải chở quất thuê theo nhu cầu của khách cũng luôn tay, luôn chân “hốt bạc” dịp này. Những chiếc xe máy, xe tải nhỏ,.. chở quất cảnh ra vào các vựa quất ở Tứ Liên liên tục. Con đường chính dẫn vào các vựa quất Tứ Liên trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Không chỉ có khách ở khu vực Hà Nội mà nhiều thượng khách từ các tỉnh thành lân cận cũng tự lái xe ô tô đến chở quất Tứ Liên về chơi Tết. Theo tâm lý của nhiều người, quất cảnh Tứ Liên có nét riêng mà nhiều vùng khác không có, như: Quả quất to, mọng, lá xanh mướt, lộc và hoa đậu nhiều trên cây. Khác hẳn cảnh tượng nhộn nhịp ở làng quất Tứ Liên, tại các chợ hoa Tết nằm trên đường Lạc Long Quân, đường Bưởi (Hà Nội),… đang rơi vào cảnh đìu hiu. Nhiều gian hàng bày bán quất cảnh ở khu vực đường Bưởi vắng bóng khách hàng những ngày cận Tết.

Để phục vụ nhu cầu của người dân dịp Tết cổ truyền, năm nay các vựa quất ở Tứ Liên (Hà Nội) đã chăm sóc và cung ứng ra thị trường nhiều loại quất cảnh độc đáo, thế dáng đẹp. Một chủ vườn chia sẻ, quất cảnh Tứ Liên năm nay được mùa, cho ra quả to, chín vàng đúng thời điểm Tết nhưng giá thành lại rẻ hơn so với các năm khác. Giá của chậu quất cảnh nhỏ được bán ngay tại vườn ở Tứ Liên ở thời điểm này giao động từ 3-5 triệu đồng; chậu to và "khủng" giá thành rơi khoảng 4-10 triệu đồng. Hình ảnh nhiều khách kéo đến làng quất Tứ Liên để lựa cho gia đình những chậu quất cảnh ưng ý, trưng bày trong dịp Tết này khiến bầu không khí nơi đây trở nên nhộn nhịp hơn. Cánh tài xế xe ôm, xe ba gác, xe tải chở quất thuê theo nhu cầu của khách cũng luôn tay, luôn chân “hốt bạc” dịp này. Những chiếc xe máy, xe tải nhỏ,.. chở quất cảnh ra vào các vựa quất ở Tứ Liên liên tục. Con đường chính dẫn vào các vựa quất Tứ Liên trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Không chỉ có khách ở khu vực Hà Nội mà nhiều thượng khách từ các tỉnh thành lân cận cũng tự lái xe ô tô đến chở quất Tứ Liên về chơi Tết. Theo tâm lý của nhiều người, quất cảnh Tứ Liên có nét riêng mà nhiều vùng khác không có, như: Quả quất to, mọng, lá xanh mướt, lộc và hoa đậu nhiều trên cây. Khác hẳn cảnh tượng nhộn nhịp ở làng quất Tứ Liên, tại các chợ hoa Tết nằm trên đường Lạc Long Quân, đường Bưởi (Hà Nội),… đang rơi vào cảnh đìu hiu. Nhiều gian hàng bày bán quất cảnh ở khu vực đường Bưởi vắng bóng khách hàng những ngày cận Tết.