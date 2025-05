Nếu toàn bộ cá trong đại dương biến mất, chuyện khủng khiếp gì xảy ra?

Đại dương rộng lớn và bao phủ hầu hết bề mặt hành tinh của chúng ta. Ngoài kích thước lớn, đại dương còn chứa đầy sự sống, đa dạng đáng kinh ngạc của các loài thực vật, vi khuẩn, giun, san hô và cua đến mực, và thậm chí cả các loài cá. Ảnh: @Big Blue Ocean Cleanup. Hầu hết mọi người chỉ tương tác với đại dương từ bãi biển hoặc trên thuyền, vì vậy có thể khó để bạn hình dung được có bao nhiêu loài cá thực sự. Nhưng đại dương thì đầy rẫy chúng, từ bề mặt đến tận đáy đại dương. Ảnh: @iStock. Những loài cá này có đủ mọi hình dạng, chủng loại và kích cỡ, từ những con cá mòi, cá bảy màu và cá blenny nhỏ bé mà bạn có thể nhìn thấy trên rạn san hô, cho đến những con cá ngừ đại dương, cá mập, cá voi khổng lồ. Ảnh: @ABC News. Những loài cá này thực hiện đủ mọi vai trò trong hệ sinh thái của chúng, hỗ trợ sự sống cho các sinh vật khác xung quanh chúng. Nếu một ngày nào đó chúng biến mất, đại dương sẽ trông rất khác. Ảnh: @University of California. Cá đóng vai trò quan trọng như là động vật ăn thịt và cũng là con mồi trong hệ sinh thái đại dương. Hàng ngàn loài trên khắp hệ sinh thái đại dương và trên cạn dựa vào cá để làm thức ăn, bao gồm cả con người. Ảnh: @University of York. Trong hệ sinh thái biển, cá nhỏ bị cá lớn hơn và các động vật biển khác ăn. Điều này có nghĩa là cá nhỏ tạo thành nền tảng của mạng lưới thức ăn – chúng cung cấp năng lượng cho cá lớn hơn và các sinh vật khác. Ảnh: @Woods Hole Oceanographic Institution. Ngoài môi trường nước, nhiều loài chim, động vật có vú và bò sát ăn cá, chúng coi cá là nguồn cung cấp protein thiết yếu. Ảnh: @Treehugger. Ngay cả thực vật trên cạn cũng có thể hưởng lợi từ sự hiện diện của cá. Ở bờ biển phía tây của Mỹ, cá hồi trở về các dòng suối nhỏ sau nhiều năm sống trên biển và chúng hoạt động như một “băng chuyền chất dinh dưỡng”. Ảnh: @The Fly Shop. Cá hồi không chỉ nuôi các loài động vật bắt chúng, như gấu, mà còn nuôi cả các loài thực vật ven suối. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, một số loài thực vật lấy 70% lượng nitơ từ cá hồi chết trên hoặc gần bờ sông. Ảnh: @NOAA Fisheries. Con người cũng phụ thuộc vào cá như một nguồn thực phẩm trọng yếu. Cá và các sản phẩm hải sản khác là nguồn protein quan trọng cho hàng tỷ người. Dân số loài người đã ăn cá trên khắp thế giới trong suốt hàng ngàn năm qua. Ảnh: @NOAA. Trong hệ sinh thái rạn san hô, loài cá ăn thực vật kiểm soát sự phát triển của tảo, bằng cách liên tục gặm tảo. Nếu không có sự giúp đỡ của các loài cá ăn thực vật này, tảo sẽ nhanh chóng phát triển và nhấn chìm san hô, giết chết san hô. Ảnh: @Unsplash. Và phân từ cá vẹt đã được chứng minh là đặc biệt bổ dưỡng cho san hô. Ảnh: @Adobe Stock. Những loài cá khác tạo ra môi trường sống cho các loài động vật khác và tác động đến môi trường của chúng, bằng cách làm xáo trộn cát trong lúc cá kiếm ăn. Ảnh: @Dressel Divers. Bằng cách di chuyển, quậy đục vùng cát xung quanh, chúng làm lộ ra những sinh vật nhỏ ẩn náu trong cát, mà các loài động vật khác có thể thấy và tới bắt ăn. Ảnh: @World Ocean Review. Vì những lý do trên, nếu không có cá, Trái Đất sẽ dần mất đi những hệ sinh thái rạn san hô, do bị tảo phát triển quá mức, rất nhiều người sẽ hết thức ăn để ăn và chúng ta sẽ mất đi loài cá quan trọng, hấp dẫn nhất hành tinh. Ảnh: @Wallpapers. Mời Quý Độc Giả cùng xem video: Top 10 Sinh Vật Biển Nguy Hiểm Nhất Hành Tinh. Nguồn video: @Dưới Tán Lá.

