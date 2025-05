Bị gấu khủng tấn công, người đàn ông hành động cực bất ngờ

Một người đàn ông tại Thụy Điển đã đối mặt với một con gấu dữ đang lao tới mà không hoảng loạn bỏ chạy. Khi con gấu phát hiện ra sự hiện diện của ông, nó lập tức lao đến với tốc độ cao. (Ảnh: Sundsvalls Tidning) Trong tình huống nguy hiểm cận kề, ông giữ bình tĩnh, dang rộng tay và hét lớn, mô phỏng hành vi của một số loài chim để đe dọa kẻ thù.(Ảnh:Sundsvalls Tidning) Điều đáng ngạc nhiên là con gấu dừng lại, quay đầu và nhanh chóng bỏ chạy vào rừng, để lại người đàn ông an toàn. Sau sự việc, ông chia sẻ rằng đây là kỹ thuật ông từng học được, giúp tránh nguy hiểm thay vì hoảng loạn chạy đi.(Ảnh:Sundsvalls Tidning) Câu chuyện đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, trở thành minh chứng cho sự bình tĩnh và hiểu biết về động vật hoang dã có thể tạo nên sự khác biệt giữa sống và chết trong những tình huống nguy cấp. (Ảnh: VOH) Tương tự, một người phụ nữ tại bang Washington, Mỹ, đã may mắn thoát khỏi cuộc tấn công của một con gấu đen bằng cách đấm mạnh vào mũi con vật, khiến nó hoảng sợ và bỏ chạy. Sự việc xảy ra khi cô đang dắt chó đi dạo gần Công viên Enchantment, thì con gấu bất ngờ lao đến. (Ảnh: Vietnamnet) Do không kịp phản ứng theo các biện pháp phòng tránh thông thường, cô đã đánh trả quyết liệt, hành động mà các chuyên gia khuyên nên thực hiện nếu bị quật ngã. (Ảnh: Dân Việt) Sau vụ tấn công, cảnh sát đã tìm thấy con gấu gần khu vực xảy ra sự việc và tiêu diệt nó, trong khi hai gấu con được đưa đến trung tâm chăm sóc động vật hoang dã. (Ảnh: VTV) Theo Bộ Cá và Động vật hoang dã Washington, gấu thường tránh xa con người, nhưng nếu bị đe dọa, cần đứng thẳng, vẫy tay và nói lớn để khiến chúng rút lui. Tuyệt đối không nên quay lưng bỏ chạy khi đối đầu với gấu.(Ảnh: Znews) Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện Hóa Thạch Hệ Động vật 8 triệu năm tuổi ở Tân Cương.

