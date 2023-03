Quảng Ninh: Sửa chữa sạt lở bờ kè khu biệt thự Ban Mai vẫn chậm tiến độ

Ngày 19/3/2023, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tiến độ sửa chữa, khắc phục vị trí sạt lở tại tuyến đường B2 và lún nứt tuyến kè B4-2 khu biệt thự Ban Mai của Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ban Mai vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Tại công trường, việc sửa chữa, xây dựng tuyến kè chỉ có 2 máy xúc, 1 ô tô tải và lác đác công nhân thi công. Mặc dù tuyến đường sát nhà dân đã được dọn dẹp đất đá nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ sự cố tai nạn khi lượng lớn đất đá vẫn ngổn ngang, tuyến kè chậm hoàn thành, nhất là mùa mưa sắp đến. Đại diện Phòng Quản lý Đô thị - UBND TP Hạ Long cho biết, các văn bản mới nhất của UBND tỉnh và thành phố đều yêu cầu các đơn vị thực hiện xong công việc trước ngày 1/1/2023. Tuy nhiên, đến nay công tác sửa chữa, khắc phục còn rất chậm tiến độ. Thậm chí, trong biên bản họp mới nhất vào tháng 2/2023, UBND TP Hạ Long chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến việc sạt lở tuyến kè khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng là do Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ban Mai (Công ty Ban Mai) và Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh. Đồng thời, đưa ra phương án đền bù, khắc phục, nhưng phía Công ty Ban Mai không đồng ý. Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, để "ép" tiến độ trong việc sửa chữa, khắc phục tuyến kè sạt lở và đền bù thỏa đáng cho các hộ dân, UBND TP Hạ Long vẫn đang tiếp tục áp dụng phương án "mạnh tay" là đình chỉ giao dịch mua bán bất động sản tại dự án, đình chỉ thi công dự án... tại khu biệt thự Ban Mai. Dù vậy, Công ty Ban Mai vẫn chậm chạp khắc phục vụ việc khi đã quá hạn nhiều lần. Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, toàn bộ 42 ô đất thuộc lô B4 của dự án Ban Mai chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dù các hộ dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và thủ tục pháp lý cách đây nhiều năm khiến nhiều hộ dân điêu đứng. Lý do được Công ty Ban Mai đưa ra là do UBND tỉnh Quảng Ninh chưa đồng ý vì tuyến đường và bờ kè dự án bị sạt lở. Thậm chí, hiện có 3 hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc tác động hạ tầng nhà ở do sự cố sụt lún bờ kè gây ra. Đại diện Công ty Ban Mai cũng thừa nhận thông tin trên và cho biết việc khắc phục vị trí sạt lở tại tuyến đường B2 và lún nứt tuyến kè B4-2 đang chậm tiến độ và sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Hiện Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh liên quan các vấn đề trên, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. >>> Mời độc giả xem thêm video Tiến độ dự án bất động sản hàng hiệu tại TP. Hồ Chí Minh (Nguồn: VTV24)

Ngày 19/3/2023, ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tiến độ sửa chữa, khắc phục vị trí sạt lở tại tuyến đường B2 và lún nứt tuyến kè B4-2 khu biệt thự Ban Mai của Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ban Mai vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Tại công trường, việc sửa chữa, xây dựng tuyến kè chỉ có 2 máy xúc, 1 ô tô tải và lác đác công nhân thi công. Mặc dù tuyến đường sát nhà dân đã được dọn dẹp đất đá nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ sự cố tai nạn khi lượng lớn đất đá vẫn ngổn ngang, tuyến kè chậm hoàn thành, nhất là mùa mưa sắp đến. Đại diện Phòng Quản lý Đô thị - UBND TP Hạ Long cho biết, các văn bản mới nhất của UBND tỉnh và thành phố đều yêu cầu các đơn vị thực hiện xong công việc trước ngày 1/1/2023. Tuy nhiên, đến nay công tác sửa chữa, khắc phục còn rất chậm tiến độ. Thậm chí, trong biên bản họp mới nhất vào tháng 2/2023, UBND TP Hạ Long chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến việc sạt lở tuyến kè khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng là do Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Ban Mai (Công ty Ban Mai) và Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh. Đồng thời, đưa ra phương án đền bù, khắc phục, nhưng phía Công ty Ban Mai không đồng ý. Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, để "ép" tiến độ trong việc sửa chữa, khắc phục tuyến kè sạt lở và đền bù thỏa đáng cho các hộ dân, UBND TP Hạ Long vẫn đang tiếp tục áp dụng phương án "mạnh tay" là đình chỉ giao dịch mua bán bất động sản tại dự án, đình chỉ thi công dự án... tại khu biệt thự Ban Mai. Dù vậy, Công ty Ban Mai vẫn chậm chạp khắc phục vụ việc khi đã quá hạn nhiều lần. Trước đó, Báo Tri thức và Cuộc sống phản ánh, toàn bộ 42 ô đất thuộc lô B4 của dự án Ban Mai chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dù các hộ dân đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và thủ tục pháp lý cách đây nhiều năm khiến nhiều hộ dân điêu đứng. Lý do được Công ty Ban Mai đưa ra là do UBND tỉnh Quảng Ninh chưa đồng ý vì tuyến đường và bờ kè dự án bị sạt lở. Thậm chí, hiện có 3 hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp từ việc tác động hạ tầng nhà ở do sự cố sụt lún bờ kè gây ra. Đại diện Công ty Ban Mai cũng thừa nhận thông tin trên và cho biết việc khắc phục vị trí sạt lở tại tuyến đường B2 và lún nứt tuyến kè B4-2 đang chậm tiến độ và sẽ cố gắng hoàn thành sớm. Hiện Báo Tri thức và Cuộc sống đã liên hệ làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh liên quan các vấn đề trên, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. >>> Mời độc giả xem thêm video Tiến độ dự án bất động sản hàng hiệu tại TP. Hồ Chí Minh (Nguồn: VTV24)