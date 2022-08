Quảng Ninh: Đang điều tra hai nhóm thanh niên hỗn chiến náo loạn đường phố

Ngày 4/8, Công an thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, Quảng Ninh cho biết đang điều tra, xử lý 2 nhóm thanh niên đuổi đánh nhau trên địa bàn thị trấn Quảng Hà.

Nhóm thanh niên vừa chửi bới vừa dùng gậy gộc lao vào đuổi đánh nhau loạn xạ. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, tối 3/8, trên mạng xã hội đã đăng tải clip về một nhóm người vừa chửi bới vừa dùng gậy gộc lao vào đuổi đánh nhau loạn xạ , trong lúc nhiều người đi đường đứng xem. Vụ việc được cho xảy ra ở huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh).

Sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Quảng Hà đã có mặt giải tán đám đông, duy trì trật tự giao thông và an ninh trật tự. Sau đó, lực lượng chức năng mời 4 người có liên quan về trụ sở làm việc. Nguyên nhân vụ hỗn chiến được xác định là do mâu thuẫn tình cảm cá nhân.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

