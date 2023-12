“Quan lộ” của Giám đốc Sở Tài chính TP HCM trước khi bị bắt

Ngày 19/12/2023, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Lê Duy Minh, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP HCM (nay là Giám đốc Sở Tài chính TP HCM) về tội Nhận hối lộ, quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự. Đây là kết quả thụ lý, điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Lê Duy Minh. Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước khi bị bắt, ngoài cương vị Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, ông Lê Duy Minh từng có nhiều năm công tác trong ngành thuế. Ông Lê Duy Minh sinh năm 1972, quê ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Ngoại ngữ, cao cấp Lý luận chính trị. Vào tháng 12/2022, ông Minh được cấp có thẩm quyền tiếp nhận và bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính TPHCM. Khi đó, ông Minh đang là Cục trưởng Cục Thuế TP HCM. Ông Minh bắt đầu công tác tại Cục Thuế TP HCM từ tháng 12/1994. Từ năm 2002 đến 2015, ông đảm trách các chức vụ như chuyên viên phòng Thanh tra, Phó đội trưởng Đội 3 của phòng Thanh tra, Phó phòng Quản lý doanh nghiệp tự kê khai nộp thuế, Trưởng phòng Kiểm tra thuế số 1 trực thuộc Cục Thuế TP HCM. Đến tháng 3/2015, ông Lê Duy Minh được bổ nhiệm chức Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM, phụ trách Chi cục Thuế quận 1. Tháng 1/2020, ông Lê Duy Minh được Tổng Cục Thuế bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Thuế TP HCM. Ngoài ra, ông Minh còn là Bí thư Đảng bộ Cục Thuế TP HCM. >>> Xem thêm video: Bắt quả tang thiếu úy Công an nhận hối lộ của người ghi đề . Nguồn: ĐTHĐT.

Ngày 19/12/2023, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với ông Lê Duy Minh, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP HCM (nay là Giám đốc Sở Tài chính TP HCM) về tội Nhận hối lộ, quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự. Đây là kết quả thụ lý, điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan. Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can Lê Duy Minh. Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước khi bị bắt, ngoài cương vị Giám đốc Sở Tài chính TPHCM, ông Lê Duy Minh từng có nhiều năm công tác trong ngành thuế. Ông Lê Duy Minh sinh năm 1972, quê ở huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Ngoại ngữ, cao cấp Lý luận chính trị. Vào tháng 12/2022, ông Minh được cấp có thẩm quyền tiếp nhận và bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Tài chính TPHCM. Khi đó, ông Minh đang là Cục trưởng Cục Thuế TP HCM. Ông Minh bắt đầu công tác tại Cục Thuế TP HCM từ tháng 12/1994. Từ năm 2002 đến 2015, ông đảm trách các chức vụ như chuyên viên phòng Thanh tra, Phó đội trưởng Đội 3 của phòng Thanh tra, Phó phòng Quản lý doanh nghiệp tự kê khai nộp thuế, Trưởng phòng Kiểm tra thuế số 1 trực thuộc Cục Thuế TP HCM. Đến tháng 3/2015, ông Lê Duy Minh được bổ nhiệm chức Phó Cục trưởng Cục Thuế TP HCM, phụ trách Chi cục Thuế quận 1. Tháng 1/2020, ông Lê Duy Minh được Tổng Cục Thuế bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Thuế TP HCM. Ngoài ra, ông Minh còn là Bí thư Đảng bộ Cục Thuế TP HCM. >>> Xem thêm video: Bắt quả tang thiếu úy Công an nhận hối lộ của người ghi đề . Nguồn: ĐTHĐT.