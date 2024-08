Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị Lê Châu Long bị bắt

Ngày 27/8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố 7 bị can để điều tra về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác trong vụ án xảy ra trên địa bàn Quảng Nam và các tỉnh, thành phố khác.

Bị can Lê Châu Long, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

Thông tin ban đầu, qua nắm thông tin, kiểm tra an toàn thông tin trên môi trường mạng, Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện đường dây “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” và “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác” xảy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các tỉnh, thành phố, có nhiều đối tượng tham gia, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Quá trình điều tra, xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 7 bị can về các tội danh trên.

Ngày 23/8/2024 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Thông (sinh năm 1993, trú tại thôn Tân Phú, xã Tam Phước, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) và Lê Châu Long (sinh năm 1971, trú tại khu phố 1, phường 3, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, hiện là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị).

Qua điều tra xác định, các bị can là những người có trình độ về công nghệ thông tin, từng làm việc trong các trang/cổng thông tin điện tử của các địa phương; một số hiện đang làm việc trong các cơ quan Nhà nước hoặc thành lập các công ty hoạt động trên lĩnh vực thiết kế website và được các sở, ban, ngành, trường học, tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân hợp đồng thuê thiết kế, xây dựng website.

Trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2024, các bị can đã lợi dụng việc được giao quản trị các website trang/cổng thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, trường học, tổ chức chính trị - xã hội; sử dụng trái phép quyền quản trị các website được thuê thiết kế, để chèn các link quảng cáo vào các website tên miền “.gov.vn” của các cơ quan nhà nước, các website tên miền “.edu.vn” của trường học để thu tiền quảng cáo trái phép.

Các đối tượng liên quan trong vụ án bị khởi tố, bắt tạm giam

Việc chèn trái phép link quảng cáo dưới tên miền của các cơ quan nhà nước, trường học ... đã khiến một số người dân bị nhầm lẫn; từ đó họ vô tình làm lộ thông tin cá nhân hoặc bị chiếm đoạt các tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng... và bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nguy hiểm hơn là các link quảng cáo này chuyển hướng đến các trang cá độ, đánh bạc, quảng cáo cờ bạc trái phép trên mạng…Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh mạng, an toàn thông tin, gia tăng tội phạm về cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm…..

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.