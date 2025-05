Phát hiện hơn 7 tấn thực phẩm bẩn, trứng non, tràng lợn đông lạnh

Ngày 6/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Đội 7 - Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra và bắt nhiều vụ vi phạm liên quan đến thực phẩm bẩn với khối lượng lớn. Cụ thể, ngày 5/5, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một điểm tập kết và buôn bán thực phẩm (ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) do ông Lê Hồng Phong (SN 1983, trú tại Nghệ An) làm chủ.

Cơ quan chức năng kiểm tra kho đông lạnh.

Đoàn công tác phát hiện hơn 7 tấn thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, bao gồm: 2.560 kg trứng non, 200 kg trứng gà, 3.050 kg nầm heo và 1.200 kg tràng heo. Đêm 28/4, lực lượng chức năng cũng bất ngờ khám xét 3 kho đông lạnh tại xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội phát hiện hơn 10 tấn nội tạng trâu, bò có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi.

Trưa 23/4, kiểm tra đột xuất một kho lạnh nằm sâu trong ngõ 328, đường Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội), lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, thu giữ hơn 1 tấn nguyên liệu thực phẩm bẩn như: xúc xích, lạp xưởng, há cảo, viên thả lẩu “thập cẩm”, thanh cua... Các loại thực phẩm này thường được sử dụng trong các món ăn vỉa hè như xiên que và đồ thả lẩu.

Trước đó, trưa 21/4, một kho lạnh chứa thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc tại khu vực gần chợ đầu mối gia cầm Hà Vỹ, huyện Thường Tín cũng bị lực lượng chức năng kiểm tra. Tang vật thu được gồm khoảng 20 tấn thịt gà đông lạnh, thịt gà ủ muối và nội tạng gia cầm. Đối với các vụ việc nêu trên, tổ công tác đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để xác minh và xử lý theo quy định.