Phẫn nộ, nhóm thanh niên đập nát đầu xe của bà bầu sau va chạm

Chiều 24/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên, trong đó có 1,2 người vô cùng hung hãn cầm trên tay gậy sắt liên tục thách thức một người đi đường. Theo thông tin ban đầu, nhóm thanh niên gồm 4 người đi xe máy đã xảy ra va chạm với người phụ nữ đang mang thai trên đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến nạn nhân bị ngã xuống đường. Ngay sau khi xảy ra sự việc mọi người đã dìu nữ thai phụ vào lề đường. Lúc này một người đàn ông đi xe máy đến nhắc nhở nhóm thanh niên đi cẩn thận. Thay vì lắng nghe khuyên nhủ nhóm thanh niên tức tối đòi "xử" người đàn ông trên. Lúc này một thanh niên cầm trên tay gậy sắt khá hung hãn liên tục khua, thách thức. Sợ hãi người đàn ông khuyên nhủ vội dựng xe máy bỏ chạy. Do bực tức nam thanh niên đã cầm gậy sắt đập vỡ mặt trước xe máy sau đó cả nhóm nhanh chóng rời đi. Sự việc sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người vô cùng bức xúc trước hành động của nhóm thanh niên trên. Nhiều người mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nhóm đối tượng này. Sau khi xảy ra sự việc nữ thai phụ đã được người thân đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Người đàn ông bị đập vỡ xe cùng một số người dân ghi lại sự việc đã lên cơ quan công an trình báo. Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội cho biết, Công an phường Khương Mai, quận Thanh Xuân đang xác minh, làm rõ nhóm đối tượng đập phá xe của người dân sau khi va chạm giao thông. >>> Mời quý độc giả xem video: Sau va chạm, nhóm thanh niên "hung hãn" đập nát xe bà bầu.

