Phẫn nộ con đẻ hư hỏng... máu lạnh sát hại cha mẹ

1. Con trai ruột dùng rựa chém mẹ tử vong rồi bỏ chạy: Chiều 23/10, Hồ Ngọc Anh (30 tuổi) thấy bà Hồ Thị Ây (78 tuổi, trú xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, là mẹ của Anh) đang dọn lúa ngoài sân nên đã dùng rựa chém nhiều nhát khiến bà Ây tử vong, một phần thi thể bị đứt lìa. Sau khi gây án, Anh bỏ đến nhà chú ở cùng thôn xin tiền và nói về chuyện giết người. (Ảnh: Tienphong) Đến khoảng 17h cùng ngày (23/10), đi làm đồng trở về nhà, ông Hồ Văn Cường (trú xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện vợ mình là bà Hồ Thị Ây (78 tuổi) đã tử vong, thi thể bị mất đầu. Ông Cường đã cùng con gái hoảng loạn tìm kiếm và phát hiện phần đầu bà Ấy nằm dưới hố phía trước nhà, liền báo cho cơ quan chức năng. Sau đó, Anh đã bị công an huyện Trà Bồng và đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trước khi gây án, Hồ Ngọc Anh được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt thể căng trương lực trong nhiều năm qua. (Ảnh: Tienphong) 2 Chém em không thành, nghịch tủ sát hại mẹ ngồi xe lăn: Ngày (2/9), do mâu thuẫn trong gia đình, Quách Văn Thạo (SN 1990, xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân Thanh Hóa) đã đuổi đánh, chém em của mình. Nhưng, do phát hiện kịp thời nên người em này may mắn chạy thoát. Do chứng kiến sự việc Thạo đuổi chém người em nên bà Bùi Thị Chanh (SN 1957, mẹ Thạo) có la mắng. Do không kiềm chế được bản thân, Quách Văn Thạo đã sát hại mẹ mình. Sau đó, công an huyện Như Xuân và công an xã Thượng Ninh đã nhanh chóng có mặt bắt giữ nghi phạm Thạo để phục vụ công tác điều tra. (Ảnh: Nguoiduatin) 3. Xin tiền mua ô tô không được nghịch tử sát hại luôn bố đẻ: Ngày 16/5, do mâu thuẫn với bố đẻ là ông Vũ Hoàng Ân (SN 1963, trú tại 46 Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vì không được bố cho mua ô tô để chạy taxi, Vũ Hoàng Hợp (SN 1983) đã dùng dao vào búa xuống tay sát hại ông Ân khi ông đang nấu cơm. Sau khi xảy ra vụ việc, Hợp đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra và xử lý theo pháp luật. 4. Con trai sát hại bố do mâu thuẫn sinh hoạt gia đình: Ngày 7/5, Phạm Hữu Đạt (sinh năm 1986, ở Mai Động, quận Hoàng Mai) đã ra tay sát hại ông Phạm Văn Út (SN 1950, là bố đẻ của Đạt). Sau khi xảy ra sự việc, Đạt đã bỏ chạy khỏi hiện trường. (Ảnh: Giaothong) Đến chiều cùng ngày (7/5), Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bắt giữ được đối tượng Phạm Hữu Đạt. Nguyên nhân được xác đinh là do xảy ra mâu thuẫn sinh hoạt giữ hai bố con. (Ảnh: Infonet) 5. Nghịch tử sát hại bà, mẹ và dì ruột tại nhà: Ngày 2/5, ông Trương Văn H. (SN 1957, cha của Tín) đang ở nhà cùng mẹ vợ là bà Lê Thị Điểu (SN 1942, bà của Tín), vợ là Nguyễn Thị Ngọc Thúy (SN 1963, mẹ của Tín) và dì ruột là Nguyễn Thị Ngọc Kiều (SN 1965) thì con trai tên là Trương Tín (SN 1990) có biểu hiện ngáo đá và lên lầu 2 cầm hung khí sát hại bà ngoại, mẹ ruột và bà Thúy. Sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng Trương Tín đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra, làm rõ vụ việc. 6. Nghịch tử cầm dao sát hại mẹ đẻ, chém bạn gái bị thương: Tối 1/5, Ngô Đình Hân (SN 1994, ngụ TP Tây Ninh) cùng bạn gái đến nhà mẹ đẻ là bà Đoàn Thị Đeo (SN 1959 tại xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành) để chơi rồi ngủ lại. Nghe tiếng bạn gái và mẹ nói chuyện, Hân bất ngờ đứng dậy to tiếng, đạp chân lên ván làm hai người hoảng sợ bỏ chạy vào nhà dân thì bị Hân đuổi theo đâm nhiều nhát vào người bà Đeo dẫn đến tử vong, Hân tiếp tục đâm một nhát vào người bạn gái rồi bỏ về nhà nằm ngủ rồi bị cơ quan công an bắt ngay sau đó.

