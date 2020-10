Ông Đoàn Ngọc Hải quyết định nhận tiền giúp đỡ đồng bào miền Trung lũ lụt

Trước thiệt hại của đồng bào miền Trung do lũ lụt lịch sử, mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải – nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TP HCM) – đã quyết định phá lệ nhận tiền đóng góp của mạnh thường quân để giúp đỡ người dân vùng lũ. Trước đó, ông Hải khẳng định ông không nhận tiền đóng góp của ai để làm công tác thiện nguyện. Người khiến ông Hải “phá lệ” là một nữ Việt kiều Úc. Người này đã gọi điện, thuyết phục được ông Hải và gửi 160 triệu đồng mong ông đi tặng giúp cho đồng báo miền Trung và các cháu bé ở vùng cao. Theo lời ông Hải, khi đang trên đường từ Hà Giang về Hà Nội, ông đã nhận được nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn từ một nữ Việt kiều Úc thuyết phục ông và gửi 160 triệu đồng mong ông đi tặng giúp cho đồng báo miền Trung và các cháu bé ở vùng cao. Trước tấm lòng của nữ Việt kiều và thiệt hại nặng nề về người và tài sản do lũ lụt gây ra ở các tỉnh miền Trung, ông quyết định phá lệ một lần. Ông Hải thống nhất với nữ Việt kiều Úc, là sẽ trao cho gia đình 13 cán bộ, sĩ quan quân đội đã hy sinh do sạt lở núi vì mưa lũ trên đường đi cứu hộ công nhân thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), mỗi gia đình 5 triệu đồng (tổng 65 triệu đồng). Dự kiến 33 người bị thiệt mạng do mưa lũ (tính đến ngày 16/10) mỗi gia đình 2 triệu (tổng 66 triệu). Còn lại 29 triệu dành để nấu phở cho các em học sinh lớp 1 những vùng khó khăn trên cả nước. Tuy nhiên, ông Hải cũng nói rằng, chỉ những trường hợp đặc biệt như thế này ông mới phá lệ. Và tương lai sẽ cực kỳ hạn chế về số lượng người gửi tiền, chỉ 1 hoặc 2 người để dễ dàng thực hiện, công khai minh bạch. Ông Đoàn Ngọc Hải mới đây khiến nhiều người cảm phục khi mua xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo về quê tại khắp miền Nam – Bắc. Đi đến đâu ông cũng nhận được sự quan tâm, chào đón của người dân. Ông Hải cũng là người từng bán điện thoại đồng hồ để xây 1 căn nhà 4 tầng, đất rộng 80 m2 ở quận 12, TP.HCM và bán xe cổ, áo thi đấu cho một doanh nhân ở Hải Dương với giá 4 tỷ đồng để làm việc thiện, giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Mới đây, ông Hải đã xin áo quần, đồ chơi cũ, sữa đặc cho trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng xa và tại Hà Giang những ngày qua, dư luận cũng xúc động chứng kiến cảnh ông Hải mua phở bò cho các học sinh vùng cao, tự tay ông đút cho học sinh nghèo… >>> Clip: Ông Đoàn Ngọc Hải bị mạo danh trên Tiktok để kêu gọi góp tiền. Nguồn THDT

