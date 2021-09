Ông Đoàn Ngọc Hải: “Nếu trục lợi sẽ ngồi chợ đeo biển 'Tôi là kẻ cắp”

Trưa 17/9, giữa lùm xùm sao kê từ thiện của các nghệ sĩ, ông Đoàn Ngọc Hải, một người hết mình vì từ thiện đã đăng tải lên trang cá nhân có tích xanh chính chủ vừa hoạt động trở lại sau 30 ngày bị khóa. Ông Hải cho biết, mặc dù người ủng hộ Quỹ “Vì đồng bào” không đề nghị sao kê nhưng ông chủ động làm. có ký tên, đóng dấu của ngân hàng. Các bản sao kê thu, chi từ ngày lập tài khoản (từ 12/3/2021 đến ngày 15/9/2021). Ông Hải cho biết, từ ngày 16/9, ông sẽ sao kê từng ngày và công bố hàng tuần trên trang Facebook Đoàn Ngọc Hải có dấu tích xanh (chính chủ). Theo ông Hải, do số lượng sao kê tài khoản của ông lên đến 5kg giấy nên ông sẽ để toàn bộ tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức số 50A đường Đặng Văn Bi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để tất cả mọi người đều có thể gặp nhân viên xem chi tiết thu chi, tồn quỹ của quỹ “Vì đồng bào”. Ông Hải thông tin, từ ngày 18/8 đến 17/9, ông vẫn thường xuyên chở lương thực, thực phẩm cho hàng vạn bà con xóm trọ nghèo, cho các bệnh viện dã chiến chữa bệnh COVID-19. Nhiều tỉnh, thành khác xe rất khó vào do việc đi lại trong thời điểm cả xã hội đang gồng mình chống đại dịch COVID-19 nên tôi chưa thể đến với bà con nghèo được. Công việc hàng ngày của ông kể cả ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật là thường ban ngày lái xe cứu thương chở từ 1 đến 3 chuyến lương thực, thực phẩm cho các xóm trọ nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Buổi tối, chở và vác bình oxy đến tận nhà cho những bà con nhiễm COVID-19 đang bị khó thở, chở các ca nhiễm COVID-19 đã qua đời, các cụ già đi cấp cứu, các ca nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh được bệnh viện dã chiến cho về nhà, và chở hòm áo quan miễn phí... Cũng trong bài viết trên trang cá nhân, ông Hải cho biết, thường xuyên báo cáo thu, chi, tồn quỹ của Quỹ Vì Đồng bào trên tài khoản zalo nhưng nhiều người không biết nên ông tiếp tục công bố trên trang cá nhân facebook. Ông khẳng định, nếu ai phát hiện ra ông gián dối, móc ngoặc để trục lợi dù chỉ một đồng, nếu ai phát hiện ra ông lấy sữa, trứng, khẩu trang… để bán lấy tiền bỏ túi riêng thì cứ đăng bài phản ánh. Nếu đúng, ông cam kết sẽ ngồi ở giữa chợ Đồng Xuân (Hà Nội), ở giữa chợ Đông Ba (Huế), ở giữa chợ Bến Thành (TP HCM) mỗi nơi 10 ngày, mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ, trước ngực sẽ đeo tấm bảng: “Tôi là kẻ ăn cắp tiền của Quỹ Vì đồng bào”. Ông Hải nói rằng, làm công việc từ thiện, ông chỉ đi độc hành, trừ trường hợp thật đặc biệt. Ông cũng là “giám đốc kiêm thủ quỹ, kiêm kế toán Quỹ Vì đồng bào, kiêm lái xe, kiêm cả khuân vác. Cuộc đời còn lại của ông luôn phấn đấu để được phục vụ đồng bào của mình. Vì ông là hạ sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, đại úy sĩ quan dự bị, nguyên là một công chức và vì cuộc đời 29 năm của ông đã được lãnh những đồng lương của nhà nước (tiền của nhân dân). Ông cũng cho biết, ông từ chức, xin nghỉ việc sớm 12 năm so với quy định (đi làm nhà nước mà không giúp gì được cho dân thì nên ra về). Tâm tư lúc đầu có buồn vì còn khát vọng nhưng sau 2 tháng hết buồn. Gia đình kinh tế khá giả do kinh doanh. Nói về việc có buồn phiền những người chửi mình khi làm từ thiện không?, ông Hải cho biết, có buồn đôi chút nhưng thâm tâm lại thương hại cho suy nghĩ và hành động của họ. Được đồng bào trong và ngoài nước giao cho giữ Qũy đó là vinh dự và trách nhiệm. “Quan điểm của tôi trong cuộc đời này rất rõ ràng: Chơi gì thì chơi, mặc gì thì mặc, quần áo, giày dép, đồng hồ gì cũng được, miễn sao mình thấy thích và phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, làm gì thì làm nhưng phải là người tử tế và tôn trọng luật pháp Việt Nam”, ông Hải kết thúc bài đăng trên trang cá nhân. >>> Mời độc giả xem thêm video Ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền xây nhà cho người nghèo. Nguồn: THĐT

Trưa 17/9, giữa lùm xùm sao kê từ thiện của các nghệ sĩ, ông Đoàn Ngọc Hải, một người hết mình vì từ thiện đã đăng tải lên trang cá nhân có tích xanh chính chủ vừa hoạt động trở lại sau 30 ngày bị khóa. Ông Hải cho biết, mặc dù người ủng hộ Quỹ “Vì đồng bào” không đề nghị sao kê nhưng ông chủ động làm. có ký tên, đóng dấu của ngân hàng. Các bản sao kê thu, chi từ ngày lập tài khoản (từ 12/3/2021 đến ngày 15/9/2021). Ông Hải cho biết, từ ngày 16/9, ông sẽ sao kê từng ngày và công bố hàng tuần trên trang Facebook Đoàn Ngọc Hải có dấu tích xanh (chính chủ). Theo ông Hải, do số lượng sao kê tài khoản của ông lên đến 5kg giấy nên ông sẽ để toàn bộ tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thủ Đức số 50A đường Đặng Văn Bi, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để tất cả mọi người đều có thể gặp nhân viên xem chi tiết thu chi, tồn quỹ của quỹ “Vì đồng bào”. Ông Hải thông tin, từ ngày 18/8 đến 17/9, ông vẫn thường xuyên chở lương thực, thực phẩm cho hàng vạn bà con xóm trọ nghèo, cho các bệnh viện dã chiến chữa bệnh COVID-19. Nhiều tỉnh, thành khác xe rất khó vào do việc đi lại trong thời điểm cả xã hội đang gồng mình chống đại dịch COVID-19 nên tôi chưa thể đến với bà con nghèo được. Công việc hàng ngày của ông kể cả ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật là thường ban ngày lái xe cứu thương chở từ 1 đến 3 chuyến lương thực, thực phẩm cho các xóm trọ nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Buổi tối, chở và vác bình oxy đến tận nhà cho những bà con nhiễm COVID-19 đang bị khó thở, chở các ca nhiễm COVID-19 đã qua đời, các cụ già đi cấp cứu, các ca nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh được bệnh viện dã chiến cho về nhà, và chở hòm áo quan miễn phí... Cũng trong bài viết trên trang cá nhân, ông Hải cho biết, thường xuyên báo cáo thu, chi, tồn quỹ của Quỹ Vì Đồng bào trên tài khoản zalo nhưng nhiều người không biết nên ông tiếp tục công bố trên trang cá nhân facebook. Ông khẳng định, nếu ai phát hiện ra ông gián dối, móc ngoặc để trục lợi dù chỉ một đồng, nếu ai phát hiện ra ông lấy sữa, trứng, khẩu trang… để bán lấy tiền bỏ túi riêng thì cứ đăng bài phản ánh. Nếu đúng, ông cam kết sẽ ngồi ở giữa chợ Đồng Xuân (Hà Nội), ở giữa chợ Đông Ba (Huế), ở giữa chợ Bến Thành (TP HCM) mỗi nơi 10 ngày, mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ, trước ngực sẽ đeo tấm bảng: “Tôi là kẻ ăn cắp tiền của Quỹ Vì đồng bào”. Ông Hải nói rằng, làm công việc từ thiện, ông chỉ đi độc hành, trừ trường hợp thật đặc biệt. Ông cũng là “giám đốc kiêm thủ quỹ, kiêm kế toán Quỹ Vì đồng bào, kiêm lái xe, kiêm cả khuân vác. Cuộc đời còn lại của ông luôn phấn đấu để được phục vụ đồng bào của mình. Vì ông là hạ sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, đại úy sĩ quan dự bị, nguyên là một công chức và vì cuộc đời 29 năm của ông đã được lãnh những đồng lương của nhà nước (tiền của nhân dân). Ông cũng cho biết, ông từ chức, xin nghỉ việc sớm 12 năm so với quy định (đi làm nhà nước mà không giúp gì được cho dân thì nên ra về). Tâm tư lúc đầu có buồn vì còn khát vọng nhưng sau 2 tháng hết buồn. Gia đình kinh tế khá giả do kinh doanh. Nói về việc có buồn phiền những người chửi mình khi làm từ thiện không?, ông Hải cho biết, có buồn đôi chút nhưng thâm tâm lại thương hại cho suy nghĩ và hành động của họ. Được đồng bào trong và ngoài nước giao cho giữ Qũy đó là vinh dự và trách nhiệm. “Quan điểm của tôi trong cuộc đời này rất rõ ràng: Chơi gì thì chơi, mặc gì thì mặc, quần áo, giày dép, đồng hồ gì cũng được, miễn sao mình thấy thích và phù hợp với hoàn cảnh xung quanh, làm gì thì làm nhưng phải là người tử tế và tôn trọng luật pháp Việt Nam”, ông Hải kết thúc bài đăng trên trang cá nhân. >>> Mời độc giả xem thêm video Ông Đoàn Ngọc Hải đòi lại tiền xây nhà cho người nghèo. Nguồn: THĐT