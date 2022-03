Núp bóng công ty nước sạch, đường dây cờ bạc 10.000 tỷ hoạt động thế nào?

Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc và đánh bạc trực tuyến với quy mô giao dịch lên đến trên 10.000 tỷ đồng. Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, mới đây, cơ quan công an đã đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại thị xã Đông Triều, thị xã Quảng Yên, huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) và các huyện Sóc Sơn, Mê Linh (TP Hà Nội). Lực lượng chức năng đã bắt và khởi tố 19 đối tượng, trong đó có 14 đối tượng ở Quảng Ninh, thu giữ 10 xe ô tô, trên 30 điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ 2 khẩu súng, 27 viên đạn các loại. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, đường dây tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Tú (SN 1977) và Vũ Ngọc Thành (SN 1976), trú tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội cầm đầu, điều hành Tổng đại lý; 14 đối tượng tại Quảng Ninh giữ vai trò đại lý. Bằng hình thức phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý với quy mô lớn, phát triển ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, đường dây đánh bạc của các đối tượng này hoạt động thông qua mạng internet với máy chủ được đặt ở nước ngoài. Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc trên trang mạng Bong88, 3in1bet, Onion68 có máy chủ đặt ở nước ngoài, giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt với hình thức đánh bạc trên 2 lĩnh vực là thể thao, casino. Đồng thời, Tú và Thành cũng điều hành 3 tài khoản Tổng đại lý SuperMaster là DTE359; Ca27, 8QL7. SuperMaster cũng là cấp cao nhất của đường dây, sau đó là Master, rồi Agent và cấp cuối cùng là Member. Người chơi mua điểm ảo tại các trang mạng này. (1 USD trong điểm ảo này quy ra từ 6.000 cho đến 100.000 đồng). Từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, số tiền đánh bạc giao dịch trong đường dây này lên đến trên 10.000 tỷ đồng. Theo đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh, các đối tượng này thành lập ra một doanh nghiệp là Công ty nước sạch Ngọc Anh nhưng thực ra hoạt động nước sạch gần như là không có mà chỉ hoạt động ở lĩnh vực cờ bạc và cho thuê cầm đồ cho vay nặng lãi. Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. >>> Mời độc giả xem video Công an Quảng Ninh triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng trên 10.000 tỷ đồng. (Nguồn: QTV1).

