Nước bồn cầu đỏ ngầu như máu, thanh niên khóc thét khi công an ập vào

(Kiến Thức) - Khi công an ập vào, mặt Tùng biến sắc, trong bồn cầu đỏ ngầu màu như máu, trên sàn nhà, các túi ma túy mà Tùng chưa kịp phi tang vẫn nằm lăn lóc. Tra tay vào còng số 8, Tùng khóc nhưng những giọt nước mắt đã quá muộn màng.

Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Vũ Văn Tùng (SN 1990, HKTT: An Bình, Bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Theo điều tra của cơ quan Công an, đầu tháng 10, phát hiện đường dây mua bán ma tuý tổng hợp từ tỉnh ngoài về địa bàn quận Hà Đông rồi trung chuyển đi nơi khác, lực lượng chức năng đã lập chuyên án triệt phá. Ban chuyên án xác định cần phải đúng tuyến, điểm giao dịch ma túy; kẻ cầm đầu vận chuyển, mua bán...

Chiều 21/10, nắm được người liên quan chuẩn bị giao dịch lượng lớn ma tuý, các tổ công tác vào cuộc. Cảnh sát xác định, khi đó Tùng đang có hành vi mang ma túy đi bán tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phú La.