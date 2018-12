Nữ sinh viên lao thẳng xe máy vào tên cướp trên đường phố

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, cô gái tên V (21 tuổi, là sinh viên năm 3 của 1 trường đại học ở TP.HCM) điều khiển xe tay ga lưu thông đường số 5 khu dân cư Tên Lửa, quận Bình Tân.

Lúc này, một người đàn ông (khoảng 35 tuổi, chưa rõ lai lịch) điểu khiển xe máy hiệu Exciter áp sát giật chiếc điện thoại di động của cô gái rồi tăng ga hòng tẩu thoát. Nữ sinh viên hô hoán rồi tăng ga đuổi theo tên cướp giật.

Tên cướp bị người dân khống chế. Ảnh: M.K

Khi đuổi tới đường số 4 khu dân cư Tên Lửa, quận Bình Tân, nữ sinh viên bắt kịp và lao thẳng xe máy vào xe đối tượng, khiến cả hai ngã xuống đường bị thương.

Người dân địa phương đã chạy lại bao vây, khống chế kẻ cướp cùng tang vật. Nữ sinh viên được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Nữ sinh viên bị thương nặng khi lao vào xe tên cướp giật. Ảnh: M.K