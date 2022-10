Nữ sinh Trường Sân khấu Điện ảnh chết tức tưởi dưới tay kẻ cuồng dâm

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 4/6/2018, tại khu trọ số 6/12 phố Nguyễn Phúc Lai (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội), người dân phát hiện một cô gái tử vong trên giường, quần áo xộc xệch. (Ảnh: Zing.vn) Sau khi nhận được tin báo, lực lượng điều tra hình sự Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu cho thấy nạn nhân có vết thương ở vùng đầu, cổ và đã bị xâm hại tình dục. Nạn nhân được xác định là Đ.C.T. (SN 1995), là sinh viên Khoa Nhiếp ảnh của Trường Đại học sân khấu Điện ảnh. Tổ chức rà soát nhân chứng và phân tích hình ảnh camera an ninh, Cơ quan Công an xác định đây là vụ án nghiêm trọng, nạn nhân bị hung thủ cưỡng hiếp và sát hại dã man. Cũng rất nhanh lực lượng điều tra xác định, nơi cô gái tử vong là phòng của một thanh niên tên Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) đã thuê. Trước khi phát hiện vụ việc, nhân chứng vẫn thấy nam thanh niên xuất hiện tại ngôi nhà này. Nghi can được biết là người kín tiếng, hầu như không giao lưu với các phòng trọ khác. Các trinh sát nhanh chóng rà soát nơi ở của nghi phạm, những địa điểm mà nghi phạm có thể xuất hiện. Chỉ sau 3 giờ đồng hồ, một tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Anh Tú. Tại cơ quan Công an, bước đầu nghi can khai nhận trước đó đã thuê trọ ở đây, nhưng sắp hết hạn hợp đồng. Tình cờ đối tượng này nắm được việc có nữ sinh đến thuê phòng, Tú đã nảy sinh ý định cưỡng hiếp cô gái trẻ. Đến tối 3/6, khi thấy nữ sinh đến xem phòng có ngoại hình xinh đẹp, Tú đã quyết cưỡng hiếp. Hắn dùng một viên gạch đập vào người nữ sinh, thấy cô gái hô lớn tiếng, vì sợ bị lộ nên Tú dùng tay bóp cổ nạn nhân. Cũng theo lời khai, khi thấy nạn nhân nằm im, Tú đã cưỡng hiếp, lúc này cô gái vẫn cố kêu, Tú lại lấy viên gạch kê giường đập thêm vào đầu và thái dương. Tú khai, hắn có ý định dùng gạch đập cho nạn nhân ngất đi chứ không cố tình đập tử vong. Sau khi ra tay với T, suốt cả đêm hôm đấy, Tú loanh quanh bên nạn nhân và nghĩ có thể đây là lần cuối cùng được gặp con gái nên muốn quan hệ nhiều lần. Đến 4h sáng ngày 4/6, do mệt nên Tú đã phủ chăn lên người nạn nhân rồi nằm bên cạnh ôm ngủ. Khoảng 9h sáng cùng ngày, Tú ngủ dậy thấy tay, chân cô gái đã cứng, nghi phạm lấy xe máy Honda Vision của nạn nhân rời khỏi hiện trường. Tú chạy xe máy vòng quanh các đường phố, đến trưa thì trở lại phòng trọ mang theo bình xịt phòng và chai rượu. Hắn kể: “Khi quay về phòng buổi trưa, tôi thấy có mùi nên đã quay ra cửa hàng tạp hoá mua lọ xịt phòng về xịt. Sau đó tôi lấy rượu đổ lên người và miệng cô gái để làm mềm. Đến đầu giờ chiều, có người gọi điện cho tôi thông báo người nhà nạn nhân đến tìm”. Theo lời Tú, biết chắc chắn mình sẽ phải đối diện với pháp luật nên đối tượng đã lấy chăn phủ lên người nạn nhân và đóng cửa rồi bắt xe taxi ra phố Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) ngồi uống bia. Sau đó, Tú gọi điện cho bố bảo mình đã gây ra trọng tội và từ giờ sẽ không làm phiền bố mẹ nữa. Bố Tú đã bảo hắn ở yên đó để ông đến đưa lên cơ quan công an trình báo. Nhưng, khi Tú đang ngồi tại quán chờ bố thì bị cơ quan công an ập đến bắt giữ.(Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Được biết, Tú là giáo viên của một trung tâm dạy đồ họa tại Hà Nội. Theo ông Hoàng Văn Thắng - Giám đốc trung tâm đào tạo, trong suốt quá trình thử việc, Tú có chất giọng và khả năng truyền đạt kiến thức không tốt, sinh viên cũng phản ánh tác phong làm việc của hắn không chuẩn chỉnh. Nên sau 2 tháng, trung tâm này đã quyết định ngừng cộng tác với Tú. TAND TP Hà Nội ngày 9/8/2019 đưa bị cáo Nguyễn Anh Tú (SN 1983, ở quận Đống Đa) ra xét xử tội Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản. HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình vì tội Giết người; 10 năm tù tội Hiếp dâm; 5 năm tù tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải nhận là tử hình. >>> Xem thêm video: Thanh niên vào nhà hiếp dâm thiếu nữ cùng xóm. Nguồn: ĐTHĐT.

