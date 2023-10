Nữ sinh chết tức tưởi dưới tay người tình kém 20 tuổi của mẹ

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11h30 ngày 8/8/2013, anh Trương Văn Quân (SN 1992, ngụ KP7, phường Thới An, quận 12, TP HCM) đến nhà bạn gái là Lê Huỳnh Cẩm Uyên (SN 1993, ở số 28/2 đường 156, tổ 9, ấp 6A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) chơi. Thấy cổng khóa, Quân bèn gọi ĐTDĐ cho Uyên, nhưng không thấy trả lời. Đứng chờ khoảng 15 phút, bất ngờ Trần Đại Quang (SN 1989, ngụ Q.Phú Nhuận) là bạn trai của bà Huỳnh Thị Cẩm Nhung (SN 1966 - mẹ Uyên) từ trong nhà bước ra hỏi tìm ai. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Quân được Quang cho biết là Uyên đã đi khỏi nhà cùng với cha ruột là ông Lê Văn Lộc (SN 1965) từ khoảng 8h sáng cùng ngày. Thấy nghi ngờ, Quân liền gọi điện hỏi thì ông Lộc phủ nhận sự việc trên. Linh tính có chuyện chẳng lành, Quân lớn tiếng nói: “Ông mở cửa cho tôi vào xem. Nếu không, tôi sẽ đi báo công an đó!”. Lúc này Quang mới chịu mở cửa rồi bỏ đi. Quân liền chạy vào trong phòng ngủ để tìm Uyên, nhưng không thấy. Bất chợt, Quân nhìn thấy chiếc ĐTDĐ của Uyên nằm ở một xó phòng. Bên trên tấm ra lót nệm và góc tường có nhiều vết máu nhạt. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Quân liền chạy vào toilet ở bên hông phòng ngủ thì kinh hoàng phát hiện Uyên nằm bất động trên nền gạch gần bồn cầu, trên người chỉ còn một chiếc quần nhỏ. Gần nơi Uyên nằm, chiếc quần lửng và áo của nạn nhân bị nhàu nát và vứt ngổn ngang... Quân bèn tri hô, nhờ hàng xóm đưa Uyên đến Phòng khám ở phường Hiệp Thành, quận 12 để cấp cứu. Nhưng Uyên đã chết do bị nhiều vết thương nghiêm trọng ở đầu và vùng thái dương phải, gây chảy máu. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Mỹ kết hợp với Cơ quan CSĐT và các đội nghiệp vụ CA huyện Củ Chi đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thông tin điều tra ban đầu cho biết, nạn nhân Lê Huỳnh Cẩm Uyên hiện là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Uyên và Quân nảy sinh tình cảm từ khoảng 8 tháng nay. Thỉnh thoảng Uyên thường sang nhà Quân phụ dọn dẹp và coi quán cà phê. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khoảng gần 9h sáng cùng ngày, Uyên hẹn Quân đến trưa đem cơm sang nhà Uyên để ăn chung. Đến 10h35 cùng ngày, Uyên nhắn tin cho Quân nói: “Anh ơi, ông Quang đang ở đây nè. Em sợ quá!”. Chừng khoảng 3 phút sau, Uyên gọi điện lại cho Quân cho hay là Quang đã đi về rồi. Vì lo sợ cho người yêu gặp chuyện không hay, Quân tức tốc chạy qua nhà Uyên, nhưng đã chậm một bước. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Lê Huỳnh Tuấn Luân (SN 1991, anh trai của Uyên) cho biết, thường ngày cả nhà (trừ bà Nhung) đều đi làm, đi học, còn cha (ông Lộc) thì làm tài xế, thường xuyên vắng nhà. Ở nhà chỉ còn lại mỗi mình bà Nhung. Khoảng hơn năm nay, bà Nhung cặp bồ với Quang, kém bà 20 tuổi. Trước đây, Quang từng làm bảo vệ, hiện đang thất nghiệp. Sau nhiều lần bị Luân phản đối, bà Nhung hứa sẽ chia tay với Quang và đã nhiều lần tránh mặt. Suốt nhiều ngày liền, người dân ở xung quanh nhà bà Nhung vẫn thấy Quang thường lảng vảng trước cửa nhà bà. Trước khi vụ án xảy ra, bà Nhung đã nói: “Thằng Quang nói nếu tao bỏ nó thì nó sẽ giết tao!”. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Điều đáng lưu ý là sau khi án mạng xảy ra, Cơ quan CSĐT đã tìm thấy chiếc xe Wave màu xanh, loại Trung Quốc BS: 95H1-2881 của tên Quang vẫn còn để lại tại phòng ngủ, nơi tìm thấy chiếc ĐTDĐ của Uyên. Sau khi gây án, Quang gọi điện kêu bà Nhung mang xe xuống quận Phú Nhuận để giao cho hắn, nhưng sau đó Quang bặt vô âm tín. Sáng 9/8/2013, biết mình không thoát lưới pháp luật, Quang đã đến CAQ Phú Nhuận đầu thú, khai nhận tất cả hành vi tội ác của mình. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Theo cáo trạng, Quang và bà Huỳnh Thị Cẩm Nhung có mối quan hệ tình cảm, nhưng đến giữa năm 2013, bà Nhung chủ động chia tay. Mặc dù vậy, "phi công trẻ" vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin. Sáng 8/8/2013, Quang gọi điện nhờ nhân tình chở đi xin việc thì bà Nhung nói bận công việc nên Quang mượn xe một người bạn chạy xuống huyện Củ Chi. Đến nhà, Quang và chị Huỳnh Lê Cẩm Uyên xảy ra cãi vã. Quang khai, do bực tức câu nói của chị Uyên: “Ông là thanh niên mà suốt ngày cứ đi bám váy phụ nữ không biết nhục hả?” nên đã đánh, bóp cổ và dùng dây nịt siết cổ rồi nhấn nước nạn nhân cho đến chết. Sau đó, Quang kéo xác vào nhà vệ sinh, đổ sữa tắm và chế nước sôi lên người nạn nhân. Trong lúc Quang đang thực hiện hành vi thì anh Quân (bạn trai Uyên) đến gõ cửa. Quang mặc quần jeans ở trần chạy ra nói không có người ở nhà. Anh Quân nghi ngờ đòi gọi công an thì Quang mở cửa bỏ đi. Đến tối cùng ngày, khi gia đình đang tổ chức lễ tang cho chị Uyên thì Quang đến gặp bà Nhung xin lỗi. Tại phiên tòa xét xử diễn ra vào tháng 10/2014, theo đại diện VKS, việc hung thủ ở đám tang suốt đêm, nhưng bà mẹ không báo công an thì có thể bị khép tội không tố giác tội phạm. Rất may là sáng hôm sau hung thủ đã đến công an trình báo, nếu không thì bà đã vô tình gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án. Khi mới bị bắt, Quang khai có hiếp dâm chị Uyên, nhưng sau đó phản cung đồng thời qua khám nghiệm tử thi các cơ quan tiến hành tố tụng không phát hiện dấu vết của hành vi hiếp dâm nên đình chỉ điều tra tội danh này đối với hung thủ. TAND TP HCM đã tuyên Quang tử hình tội giết người. Sau xử sơ thẩm, Quang đã kháng cáo xin được giảm tội chết. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định hành vi giết người của bị cáo vô cùng tàn độc, mất hết tính người nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe. Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình. >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11h30 ngày 8/8/2013, anh Trương Văn Quân (SN 1992, ngụ KP7, phường Thới An, quận 12, TP HCM) đến nhà bạn gái là Lê Huỳnh Cẩm Uyên (SN 1993, ở số 28/2 đường 156, tổ 9, ấp 6A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) chơi. Thấy cổng khóa, Quân bèn gọi ĐTDĐ cho Uyên, nhưng không thấy trả lời. Đứng chờ khoảng 15 phút, bất ngờ Trần Đại Quang (SN 1989, ngụ Q.Phú Nhuận) là bạn trai của bà Huỳnh Thị Cẩm Nhung (SN 1966 - mẹ Uyên) từ trong nhà bước ra hỏi tìm ai. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Quân được Quang cho biết là Uyên đã đi khỏi nhà cùng với cha ruột là ông Lê Văn Lộc (SN 1965) từ khoảng 8h sáng cùng ngày. Thấy nghi ngờ, Quân liền gọi điện hỏi thì ông Lộc phủ nhận sự việc trên. Linh tính có chuyện chẳng lành, Quân lớn tiếng nói: “Ông mở cửa cho tôi vào xem. Nếu không, tôi sẽ đi báo công an đó!”. Lúc này Quang mới chịu mở cửa rồi bỏ đi. Quân liền chạy vào trong phòng ngủ để tìm Uyên, nhưng không thấy. Bất chợt, Quân nhìn thấy chiếc ĐTDĐ của Uyên nằm ở một xó phòng. Bên trên tấm ra lót nệm và góc tường có nhiều vết máu nhạt. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Quân liền chạy vào toilet ở bên hông phòng ngủ thì kinh hoàng phát hiện Uyên nằm bất động trên nền gạch gần bồn cầu, trên người chỉ còn một chiếc quần nhỏ. Gần nơi Uyên nằm, chiếc quần lửng và áo của nạn nhân bị nhàu nát và vứt ngổn ngang... Quân bèn tri hô, nhờ hàng xóm đưa Uyên đến Phòng khám ở phường Hiệp Thành, quận 12 để cấp cứu. Nhưng Uyên đã chết do bị nhiều vết thương nghiêm trọng ở đầu và vùng thái dương phải, gây chảy máu. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Mỹ kết hợp với Cơ quan CSĐT và các đội nghiệp vụ CA huyện Củ Chi đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thông tin điều tra ban đầu cho biết, nạn nhân Lê Huỳnh Cẩm Uyên hiện là sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Công nghệ Sài Gòn. Uyên và Quân nảy sinh tình cảm từ khoảng 8 tháng nay. Thỉnh thoảng Uyên thường sang nhà Quân phụ dọn dẹp và coi quán cà phê. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Khoảng gần 9h sáng cùng ngày, Uyên hẹn Quân đến trưa đem cơm sang nhà Uyên để ăn chung. Đến 10h35 cùng ngày, Uyên nhắn tin cho Quân nói: “Anh ơi, ông Quang đang ở đây nè. Em sợ quá!”. Chừng khoảng 3 phút sau, Uyên gọi điện lại cho Quân cho hay là Quang đã đi về rồi. Vì lo sợ cho người yêu gặp chuyện không hay, Quân tức tốc chạy qua nhà Uyên, nhưng đã chậm một bước. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Lê Huỳnh Tuấn Luân (SN 1991, anh trai của Uyên) cho biết, thường ngày cả nhà (trừ bà Nhung) đều đi làm, đi học, còn cha (ông Lộc) thì làm tài xế, thường xuyên vắng nhà. Ở nhà chỉ còn lại mỗi mình bà Nhung. Khoảng hơn năm nay, bà Nhung cặp bồ với Quang, kém bà 20 tuổi. Trước đây, Quang từng làm bảo vệ, hiện đang thất nghiệp. Sau nhiều lần bị Luân phản đối, bà Nhung hứa sẽ chia tay với Quang và đã nhiều lần tránh mặt. Suốt nhiều ngày liền, người dân ở xung quanh nhà bà Nhung vẫn thấy Quang thường lảng vảng trước cửa nhà bà. Trước khi vụ án xảy ra, bà Nhung đã nói: “Thằng Quang nói nếu tao bỏ nó thì nó sẽ giết tao!”. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Điều đáng lưu ý là sau khi án mạng xảy ra, Cơ quan CSĐT đã tìm thấy chiếc xe Wave màu xanh, loại Trung Quốc BS: 95H1-2881 của tên Quang vẫn còn để lại tại phòng ngủ, nơi tìm thấy chiếc ĐTDĐ của Uyên. Sau khi gây án, Quang gọi điện kêu bà Nhung mang xe xuống quận Phú Nhuận để giao cho hắn, nhưng sau đó Quang bặt vô âm tín. Sáng 9/8/2013, biết mình không thoát lưới pháp luật, Quang đã đến CAQ Phú Nhuận đầu thú, khai nhận tất cả hành vi tội ác của mình. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Theo cáo trạng, Quang và bà Huỳnh Thị Cẩm Nhung có mối quan hệ tình cảm, nhưng đến giữa năm 2013, bà Nhung chủ động chia tay. Mặc dù vậy, "phi công trẻ" vẫn thường xuyên gọi điện, nhắn tin. Sáng 8/8/2013, Quang gọi điện nhờ nhân tình chở đi xin việc thì bà Nhung nói bận công việc nên Quang mượn xe một người bạn chạy xuống huyện Củ Chi. Đến nhà, Quang và chị Huỳnh Lê Cẩm Uyên xảy ra cãi vã. Quang khai, do bực tức câu nói của chị Uyên: “Ông là thanh niên mà suốt ngày cứ đi bám váy phụ nữ không biết nhục hả?” nên đã đánh, bóp cổ và dùng dây nịt siết cổ rồi nhấn nước nạn nhân cho đến chết. Sau đó, Quang kéo xác vào nhà vệ sinh, đổ sữa tắm và chế nước sôi lên người nạn nhân. Trong lúc Quang đang thực hiện hành vi thì anh Quân (bạn trai Uyên) đến gõ cửa. Quang mặc quần jeans ở trần chạy ra nói không có người ở nhà. Anh Quân nghi ngờ đòi gọi công an thì Quang mở cửa bỏ đi. Đến tối cùng ngày, khi gia đình đang tổ chức lễ tang cho chị Uyên thì Quang đến gặp bà Nhung xin lỗi. Tại phiên tòa xét xử diễn ra vào tháng 10/2014, theo đại diện VKS, việc hung thủ ở đám tang suốt đêm, nhưng bà mẹ không báo công an thì có thể bị khép tội không tố giác tội phạm. Rất may là sáng hôm sau hung thủ đã đến công an trình báo, nếu không thì bà đã vô tình gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án. Khi mới bị bắt, Quang khai có hiếp dâm chị Uyên, nhưng sau đó phản cung đồng thời qua khám nghiệm tử thi các cơ quan tiến hành tố tụng không phát hiện dấu vết của hành vi hiếp dâm nên đình chỉ điều tra tội danh này đối với hung thủ. TAND TP HCM đã tuyên Quang tử hình tội giết người. Sau xử sơ thẩm, Quang đã kháng cáo xin được giảm tội chết. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định hành vi giết người của bị cáo vô cùng tàn độc, mất hết tính người nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe. Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình. >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.