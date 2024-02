“Nữ quái” và chiêu giả gái xinh bẫy tình, lừa đại gia 12 tỷ

Năm 2019, Đào Thị Mộng Thường (SN 1978, trú xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) qua mạng xã hội đã quen anh K, quê ở TP Vinh, chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Theo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An), Thường khai thấy anh K. giàu có, tốt tính, Thường lên kế hoạch lừa tình để chiếm đoạt tiền. Thường lập Facebook giả tên Ngọc Minh, lấy ảnh đại diện là cô gái trẻ đẹp, thường xuyên đăng ảnh "check- in" ở những nơi sang trọng. Thường khoe gia đình giàu có, bố mẹ kinh doanh vận tải tàu biển. Bết anh Khanh đang ly thân, Thường hàng ngày hỏi thăm, an ủi. Sau vài tuần, Thường bắt đầu "tấn công" để chiếm lòng tin. Thấy anh K. hay đi làm từ thiện, Thường nói muốn hỗ trợ, nhưng công việc bận rộn chưa có dịp. Thường xin số tài khoản, chuyển cho anh K. 50 triệu đồng nhờ giúp "những mảnh đời bất hạnh". (Ảnh minh họa) Hai người từ chỗ mỗi ngày nhắn tin, gọi điện chuyện vài phút đã tăng lên hàng tiếng rồi nhận lời yêu qua mạng. Khi "con mồi" dần sa vào bẫy, Thường tạo nhiều tài khoản mạng xã hội, đóng vai họ hàng của Facebook Ngọc Minh tâm sự với anh K.. Những tháng đầu, Thường và các tài khoản giả không đề cập đến tiền bạc, chỉ trao đổi cuộc sống, tình cảm... Vị đại gia đôi lần đề nghị muốn nói chuyện video để xem mặt song Thường nói "chưa sẵn sàng, muốn tạo bất ngờ khi gặp trực tiếp". (Ảnh minh họa) Theo trinh sát, Thường nghiên cứu kỹ sở thích của đối phương. Biết anh K. đam mê thơ ca nhạc họa, Thường hàng ngày cũng lên mạng tìm các bài thơ để đối lại. Mỗi lần lấy ảnh trên mạng để thay ảnh đại diện hay đăng hình đang đi du lịch, Thường tìm mua một bộ đồ giống hệt với "nhân vật ảo" để mặc, sau đó gửi ảnh chụp từ phía sau lưng gửi cho người yêu. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Sau khoảng nửa năm, khi thấy tình yêu "đạt độ chín", Thường xúc tiến kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Thường nói muốn vay tiền tỷ để đầu tư dự án, dù bố mẹ kinh tế khá giả "nhưng không nhờ vả vì muốn tự lập". Ban đầu anh K. có vẻ nghi ngờ, không cho vay nhưng sau nhiều lần bị Thường thuyết phục đã đồng ý. Thường trong vai Ngọc Minh đã lừa tiền của anh K. hai giai đoạn. Đợt đầu từ tháng 8/2019 đến tháng 6/2020, vị đại gia nhiều lần chuyển cho người yêu 2 tỷ đồng. Thường đóng vai là chị nuôi, có cổ phần trong công ty của gia đình Ngọc Minh, vài lần gặp trực tiếp anh K. để nhận tiền. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Những lần chuyển khoản, Thường yêu cầu anh K. phải ghi nội dung "tặng cho Ngọc Minh". Thường còn bịa ra lý do là do gia đình Ngọc Minh sợ con để nhiều tiền trong tài khoản sẽ bị bắt cóc tống tiền nên giao cho "chị nuôi" giữ tiền để lo chi tiêu sinh hoạt... Giữa năm 2020, người thân biết anh K. đang có mối quan hệ mờ ám nên khuyên can. Điều tra viên cho hay, vị đại gia sau đó tỉnh ngộ, cắt đứt liên lạc. Thường biết chuyện cũng bặt vô âm tín, sau vài tháng quay lại nói chuyện với anh K. bằng "chiến thuật" mới, đánh vào lòng trắc ẩn. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) "Tiểu thư Việt kiều" giải thích sở dĩ vài tháng qua không liên lạc là do bố đẻ biết chuyện con gái chia tay với người yêu nên sốc và qua đời. Thường tự viết "di chúc của bố" gửi cho anh K., trong đó ghi nội dung: "Vì biết Ngọc Minh đổ vỡ tình cảm nên sức khỏe giảm sút, linh cảm xấu nên nhờ anh K. thay tôi chăm con". Trinh sát kể, vị đại gia sau khi đọc "di chúc" rồi nghe Thường "kể khổ" đã day dứt và "nối lại tình xưa", giúp đỡ nhiệt tình hơn trước. Ban chuyên án xác định, giai đoạn hai của vụ lừa đảo diễn ra từ tháng 2/2020 đến tháng 4/2022. Với chiêu thức cũ mượn tiền đầu tư dự án, trả nợ đối tác..., Ngọc Minh đã lừa thêm 10 tỷ đồng. (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Lần chiếm đoạt nhiều nhất là 2,6 tỷ đồng. Thường nói đang sang thăm mẹ ở Hong Kong thì bị "mắc kẹt" do anh em bất hòa, xé hết giấy tờ tùy thân vì mâu thuẫn tranh chấp quyền thừa kế tài sản hơn 200 tỷ đồng bố để lại. Thường muốn vay tiền anh K. để làm lại giấy tờ đi về Canada, lấy được tiền thừa kế sẽ trả. Xuyên suốt vụ lừa đảo, Thường chi 2 tỷ đồng gửi lại anh K. để tỏ ra "có gia thế khủng". Cô ta mua các món quà đắt tiền tặng người thân của anh K. dịp sinh nhật, gửi tiền hỏi thăm sức khỏe, mừng tuổi dịp Tết... (Ảnh minh họa, nguồn Internet) Tháng 4/2022, "chị nuôi" gặp anh K. tại khách sạn ở Đà Nẵng để "nhận một số đồ đạc giúp". Anh K. lúc này đã nghi bị lừa nên tìm đến phòng Thường đang ở, đứng bên ngoài gọi video vào Facebook Ngọc Minh thì thấy "chị nuôi" bốc máy nói chuyện. Đẩy cửa vào, vị đại gia nói: "Lâu nay cô lừa tôi". Thường thừa nhận, nói sẽ trả lại tiền. Phát hiện bị lừa từ tháng 4/2022 nhưng gần một năm sau anh K. mới trình báo. Công an cho biết anh giải thích trong thời gian này vẫn hy vọng Thường gửi lại tiền nhưng càng chờ càng bặt tăm. Vị đại gia trình bày 3 năm yêu nhau, dù chưa gặp mặt nhưng anh nhưng cả tin về "số phận bi đát" của Ngọc Minh nên rất đồng cảm, thương hoàn cảnh. Anh đã hỗ trợ mà không đắn đo. Tháng 9/2023, Công an tỉnh Nghệ An cử tổ công tác vào TP HCM bắt Thường tại một khách sạn bình dân. Ban đầu Thường cho rằng không lừa đảo, việc đại gia chuyển tiền là tự nguyện. Sau vài ngày, Thường mới thừa nhận, khai đã tiêu hết 12 tỷ đồng chiếm đoạt, chỉ còn giữ một số đồ hàng hiệu. "Ban đầu nhận trình báo chúng tôi thắc mắc: Ba năm yêu không gặp mặt nhưng vị đại gia vẫn dễ dàng chuyển tiền tỷ đồng thì rất khó tin. Vụ này Thường đánh trúng tâm lý thương người của nạn nhân nên dễ dàng thao túng tâm lý", cán bộ điều tra nói. >>> Xem thêm video: Bị bắt vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Hòa thượng “dởm” khai gì?

