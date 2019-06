“Hoa hậu tát kẻ sàm sỡ trên máy bay” khoe vòng 1 hút mắt

Sau khi giành giải Hoa hậu Đông Nam Á năm 2014, Phan Hoàng Thu phát triển sự nghiệp khá đa dạng ở nhiều vị trí, vai trò và lĩnh vực. Bên cạnh hoạt động showbiz, cô còn làm MC và trực tiếp tham gia diễn xuất minh họa cho các clip tình huống cảnh báo chiếu trên truyền hình. Với vẻ ngoài nóng bỏng, người đẹp luôn trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện. Nhưng cũng chính vì thế mà Phan Hoàng Thu bị hiểu lầm oái oăm khi quay hình trên máy bay. Trên trang cá nhân, Hoa hậu 9X chia sẻ đoạn clip ghi lại phản ứng của Phan Hoàng Thu khi bị sàm sỡ trên máy bay. Trong video, một hành khách nam ngồi cạnh Phan Hoàng Thu lợi dụng lúc cô đang ngủ đã cố ý "đụng chạm". Phát hiện sự việc, Phan Hoàng Thu ngay lập tức tát thẳng mặt vào kẻ biến thái và gọi tiếp viên hỗ trợ. Sau khi đăng tải đoạn clip thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Phan Hoàng Thu cho biết, clip này chỉ là tình huống giả định trong một chương trình mà cô tham gia. Phan Hoàng Thu cho biết, đạo diễn chỉ đưa ra tình huống như vậy, còn cách xử lý như thế nào là do nhân vật tự xử lý. Chính vì vậy, việc bị sàm sỡ và cách phản ứng của cô trong clip là hoàn toàn bột phát. Bà mẹ một con cũng chia sẻ thêm, bạn nam chỉ diễn cảnh sàm sỡ nhưng vì quá nhập tâm nên cô lỡ tát anh chàng khá mạnh tay. "Rất may mắn là cũng vì cảm xúc và hành động quá "thật" nên tôi không phải quay lại cảnh đó và cũng không phải tát bạn diễn thêm lần nào", cô chia sẻ. Mới đây, Hoa hậu Phan Hoàng Thu lại trở thành khách mời đặc biệt của chương trình "Sống", tiết lộ 'life style' của một hoa hậu. Hoa hậu Đông Nam Á 2014 đến trường quay từ khá sớm để chuẩn bị cho phần ghi hình của mình. Cô diện 1 chiếc váy màu tím nhạt với phần bèo nhún thiết kế ôm sát khoe đường cong sexy. Đặc biệt, phần cổ và lưng khoét sâu giúp người đẹp phô diễn được vòng 1 nóng bỏng và lưng trần gợi cảm. Sau khi hoàn tất phần hóa trang, Phan Hoàng Thu chăm chú theo dõi kịch bản của chương trình. Đây là 1 chương trình có phần thoại khá tự do nên đòi hỏi khách mời không chỉ hoạt ngôn mà còn phải nhanh nhạy, tự tin để theo kịp chương trình. Với kinh nghiệm từng làm MC của nhiều chương trình, lại xuất hiện trên nhiều sân khấu, sự kiện lớn nhỏ nên Phan Hoàng Thu dễ dàng bắt nhịp với 2 MC khác và tung hứng rất trôi chảy trong phần talk. Mặc dù diện trang phục khá gợi cảm song Phan Hoàng Thu cũng rất nhiệt tình tham gia phần trò chơi thử thách do chương trình đưa ra. Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thú vị cho khán giả khi tiết lộ những góc khuất trong của nàng hoa hậu cá tính này. Xem video "Phan Hoàng Thu tỏ tình với thủ môn Lâm Tây". Nguồn VTC9:

